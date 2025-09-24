颱風樺加沙｜風球原來有真身?掛風球真係掛上去?天文台揭打風秘密

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】天文台表示，隨著樺加沙移向廣東西部沿岸，與其相關的颶風區亦逐漸遠離本港。天文台會在今日（24日）下午1時20分改發八號東南烈風或暴風信號。



大家常道「掛風球」，為何風球要掛而並非「發風球」又或者「放風球」呢？原來這與颱風信號的歷史大有關係！趁著颱風來襲，《香港01》「好食玩飛」記者帶大家回到六、七十年代，看看在科技尚未普及的時候，市民是怎樣獲取颱風消息的？現在就為大家揭開「風球」的真面目。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台指出，本港今日天氣仍然惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民需保持高度警覺，遠離岸邊及停止所有水上活動。

樺加沙為本港帶來顯著風暴潮，本港沿岸的水位今早普遍上升至海圖基準面3.4米或以上，而西部沿岸的水位還會稍為上升，預料未來一兩小時達至最高。

天文台表示，樺加沙正逐漸遠離本港，但與其相關的颶風仍間中影響本港西南部。（鄭子峰攝）

天文台曾於其Facebook專頁發佈有關風球歷史的影片，現時天文台發出熱帶氣旋警告信號時，都會於電視、網頁中展示信號圖案，然而這些圖案原來曾真實存在，更是一個巨型立體模型，例如3號風球就是大型倒轉T字模型，並且用鐵製成，重約25公斤，份量十足！

信號圖案曾真實存在，更是一個巨型立體模型。（Facebook影片截圖）

由於以前颱風的訊息主要為漁民而設，科技又不及現時發達，因此舊時的鐵製風球需要由人手透過絞盤、絞鏈等工具掛起在沿岸當眼位置，供船家們參考。後來模型進化，改用帆布製造，輕身點之餘亦較安全，並不再用人力轉用電力掛起風球。

後來模型進化，改用帆布製造，輕身點之餘亦較安全，並不再用人力轉用電力掛起風球。（Facebook影片截圖）

於六、七十年代期間，全港共有42個信號站懸掛「風球」，信號站多位於警務處或海事處，由當值警員及海事處人員選掛，後來信號站逐步減少，直至位於長洲最後一個信號站於2002年1月關閉後，懸掛與除下大型風球模型正式成為歷史，並改用發出一詞。不過「掛風球」一詞深入民心，並一路沿用至今。

於六、七十年代期間，全港共有42個信號站懸掛「風球」,後來長洲最後一個信號站於2002年1月關閉後，大型風球模型正式成為歷史。（Facebook影片截圖）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略