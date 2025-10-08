維港海上大巡遊下午茶｜Wine & Dine限定　必試多啦A夢銅鑼燒

維港海上大巡遊下午茶｜維港海上大巡遊的巨型充氣LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街日前已進行測試！並準備在10月25日至11月1日金鐘添馬公園對開海域公開展示！大家除了可以在中西區海濱長廊地面或公園觀景台打卡外，大會還準備了巡遊市集！更與香港美酒佳餚巡禮Wine & Dine聯手，於10月26日推出人氣下午茶！想歎多啦A夢下午茶兼打卡？馬上看介紹吧！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

10月26日《Water Parade X Wine & Dine維港玩樂盛宴》為大家準備了驚喜下午茶！（官方圖片）

維港海上大巡遊與香港美酒佳餚巡禮Wine & Dine兩大活動，將於10月底於中環海濱舉行，兩大盛事更宣布推出《Water Parade X Wine & Dine維港玩樂盛宴》讓大家可以品嘗精緻的下午茶，並與多啦A夢、LABUBU等人氣IP共聚兼打卡！

是次活動將會安排在10月26日（星期日）舉辦，分作3節時段，包括兩節日式美點、一節本地美點，每個時段1小時45分鐘，各配有鹹點、甜點，而日式甜點更有多啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒！每套下午茶可供二人享用，唯數量有限，售完即止。

多啦A夢日式下午茶菜單：



鹹點

● 帶子配味噌蒜泥蛋黃醬、紫蘇葉、蝶豆花脆片

● 照燒三文魚配醃溫室青瓜、辣根汁、洋甘菊

● 蟹子軍艦

● 醬油鮭魚子撻配香鬆拌飯

● 紅菜頭慕絲配黑麥薄脆

甜點

● 原味鬆餅或黑加侖子鬆餅配奶油忌廉及紅桑子果醬

● 紅豆銅鑼燒

● 花生醬多士

● 日式蕨餅

● 紅莓馬卡龍



供應時段：12:30pm、5:30pm



多啦A夢日式下午茶有多啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒！（官方圖片）

驚喜角色地道下午茶菜單：

鹹點

● 鮮蝦沙葛沙律脆撻

● 紅蟹青瓜撻配煙燻黑魚子

● 紅豆砵仔糕

● 煙三文魚脆酸豆小薄餅、蜂蜜芥末酱

● 水牛芝士配蕃茄果凍、羅勒油

甜點

● 原味鬆餅或黑加侖子鬆餅配奶油忌廉及紅桑子果醬

● 士多啤梨甜甜圈

● 鴛鴦瑞士卷

● 榛子朱古力蛋糕

● 迷你椰撻



供應時段：3:00pm



Water Parade X Wine & Dine維港玩樂盛宴

日期：2025年10月26日

時間：12:30pm-2:15pm；3:00pm-4:45pm；5:30pm-7:15pm（每節1小時45分鐘）

地址：香港美酒佳餚巡禮-Tasting Room 品味館

售價：每套700港元（每套可供二人享用）

預訂平台： Klook（10月10日10時起開放預訂）

*數量有限，售完即止



(全文完)