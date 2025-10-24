10月信用卡迎新優惠合集｜有張卡送$2000蘋果禮品卡／$1:1里回贈

信用卡迎新優惠｜想買新IPhone、買機票、訂酒店等大額簽賬慳到盡？最抵就是申請一張新信用卡，簽賬同時賺取迎新禮遇，當中包括現金回贈、里數及其他豐富禮品！今次《好食玩飛》為大家盤點10大本地信用卡的10月迎新優惠，來一個最後召集！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

信用卡迎新優惠【1】渣打國泰 Mastercard｜$2000 Apple禮品卡＋$1:1里數回贈【今期最著數✅】

渣打國泰 Mastercard迎新享$2000 Apple禮品卡＋$1:1里數回贈。（官方圖片）

迎新優惠【2選1】

【1】全新信用卡客戶透過指定連結成功申請合資格卡，並於合資格信用卡發卡後首2個月內，簽賬最少HK$6,000或以上之等值，可獲HK$2000 Apple禮品卡。及發卡後首2個月內，憑卡進行合資格簽賬交易達最少HK$30,000等值，其後之合資格簽賬交易（上限為HK$20,000或等值）可享「低至HK$1:1里」額外禮遇。👉即刻申請

【2】高達40,000「亞洲萬里通」 里數（低至HK$0.5 = 1 里數），累積合資格本地或海外簽賬滿HK$5,000可獲10,000「亞洲萬里通」里數；滿HK$40,000可獲20,000「亞洲萬里通」里數；滿HK110,000可獲40,000「亞洲萬里通」里數（可換韓國來回經濟客位機票2套）。👉即刻申請

推廣期：即日起至10月30日 最後機會⭐立即申請渣打國泰 Mastercard

信用卡迎新優惠【2】安信信貸｜WeWa信用卡｜LG 27吋高清顯示器

WeWa信用卡迎新享LG 27吋高清顯示器（官方圖片）

迎新優惠：

發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易金額滿 HK$8,800，獲享Marshall Emberton II便攜式藍芽喇叭（參考價HK$1,499）或LG 27吋全高清 IPS 智能顯示器（參考價HK$1,980），或

發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易金額滿 HK$8,500，獲享HK$500現金回贈

推廣期：

即日起至2025年11月30日

信用卡迎新優惠【3】Citibank｜Citi Cash Back 信用卡｜HK$1,200現金回贈

Citi Cash Back 信用卡迎新享HK$1,200現金回贈（官方圖片）

迎新優惠：

發卡後首2個月內累積認可簽賬滿HK$5,000或以上，可獲HK$1,200現金回贈。

推廣期：

即日起至2025年10月31日（包括首尾兩日）

信用卡迎新優惠【4】滙豐銀行｜滙豐卓越理財信用卡｜高達HK$1,100獎賞錢回贈

滙豐卓越理財信用卡迎新享高達HK$1,100獎賞錢回贈（官方圖片）

迎新優惠：

禮遇1透過滙豐網頁、滙豐個人網上理財或香港滙豐流動理財應用程式申請，並啟動滙豐卓越理財信用卡®，發卡後首60個曆日內累積合資格簽賬滿HK$8,000或以上，可獲$800獎賞錢。

禮遇2透過Reward+完成登記「自動轉賬出糧客戶專享優惠」，即享額外$100「獎賞錢」

禮遇3成功申請「現金套現」分期計劃可享額外$200「獎賞錢」

推廣期：

即日起至2026年2月28日（除非另有註明）

信用卡迎新優惠【5】富邦銀行｜富邦白金卡｜高達HK$960禮品

富邦白金卡迎新享高達HK$960禮品（官方圖片）

迎新優惠：

成功申請富邦信用卡主卡，可獲享HK$500現金回贈。

發卡後首3個月內憑該主卡以新台幣簽賬，累積認可零售簽賬及/或現金透支滿HK$5,800，可獲得高達116,000積分，即可換取HK$460現金回贈。

推廣期：

即日起至2025年12月31日

信用卡迎新優惠【6】中國工商銀行（亞洲）｜ICBC虛擬電子信用卡｜高達HK$950免找數簽賬額

ICBC虛擬電子信用卡迎新享高達HK$950免找數簽賬額（官方圖片）

迎新優惠：

全新客戶於發卡後兩個月內成功完成一筆合資格消費簽賬（毋須消費金額要求），可獲享高達HK$150信用卡免找數簽賬額。發卡後2個月內以指定ICBC虛擬電子信用卡累積簽賬或現金透支滿港幣或人民幣3,000元或以上，可獲享HK$800免找數簽賬額。

推廣期：

即日起至2025年12月31日（包括首尾兩日）

信用卡迎新優惠【7】AEON信貸財務｜AEON CARD WAKUWAKU信用卡｜高達HK$900現金回贈

AEON CARD WAKUWAKU信用卡迎新享高達HK$900現金回贈（官方圖片）

迎新優惠：

禮遇1新合資格客戶於發卡後首60天簽賬期內，憑信用卡累積合資格的簽賬或成功辦理AEON商戶免息分期計劃滿HK$8,000或以上，當中透過Apple Pay及Google Pay簽賬可享10%現金回贈之 WAKU COIN。簽賬期內最多可獲相等HK$500現金回贈之 WAKU COIN。

禮遇2，客戶於簽賬期內，，每個指定類別簽賬可獲相等HK$50現金回贈之 WAKU COIN，最多可獲合共相等HK$200現金回贈之 WAKU COIN。

禮遇3，經「AEON 香港」手機App申請信用卡並輸入優惠代碼，成功申請及批核信用卡後，即可享相等HK$200現金回贈之 WAKU COIN。

推廣期：

即日起至2026年2月28日（包括首尾兩日）

信用卡迎新優惠【8】恒生銀行｜恒生Travel+ Visa Signature卡｜$700 FUN Dollars

恒生Travel+ Visa Signature卡迎新享$700 FUN Dollars（官方圖片）

迎新優惠：

全新客戶於新卡發出之日期後60日內憑卡累積簽賬滿HKD5,000，該名合資格客戶可獲享$700 +FUN Dollars。

推廣期：

即日起至2025年12月31日（包括首尾兩日）

信用卡迎新優惠【9】中國銀行｜中銀Chill World Mastercard｜享HK$500現金回贈

中銀Chill World Mastercard迎新享HK$500現金回贈（官方圖片）

迎新優惠：

於發卡當月及其後的首兩個曆月簽賬期內，啟動信用卡並累積簽賬滿HK$5,000或以上，可獲享迎新獎賞HK$500現金回贈。

推廣期：

即日起至2025年12月31日

信用卡迎新優惠【10】大新銀行｜ONE+信用卡｜HK$500現金回贈

ONE+信用卡迎新享HK$500現金回贈（官方圖片）

迎新優惠：

於發卡後首2個月內累積合資格簽賬滿HK$5,000或以上及作最少5次合資格簽賬交易，可獲HK$500現金回贈。

推廣期：

即日起至2026年6月30日

（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略