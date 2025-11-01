M+會員9大著數｜展覽任睇+免費電影飛輕鬆回本！1招賺多1個月會籍

M+｜M+會員攻略｜M+早前推出了全新的一票通行展覽模式，並提升了M+會員的專屬福利及待遇。想知道M+全年會籍有幾「抵」？《香港01》「好食玩飛」為大家整合新會員回本必知的9大著數，包括有免費電影門票及會員優先預購特權，更可無限次任睇展覽，下文再教你1招賺多1個月會籍！



M+共有4種會籍，包括M+會員、M+青年會員、M+長者會員及M+家庭會籍，最平只需約300元起！換言之，如果將會員專享的免費電影門票及M+布袋價值計算在內，只要你入會後一年內去參觀1至2次展覽，便可輕鬆回本！

M+全年會籍詳情

M+會員（個人會籍）｜HK$600／位

M+會員（雙人會籍）｜HK$1,000／2位

M+青年會員（12至17歲青少年或全日制學生）｜HK$300／位

M+長者會員（60歲或以上）｜HK$300／位

M+家庭會籍（2位成人及1位小童或青少年）｜HK$1,200／3位



M+會員著數【1】M+展覽——無限次免費參觀

M+會員可享無限次免費參觀所有展廳和展覽、擁有M+專屬參觀時段及優先預覽展覽。相較於單日售價$190的「一票通行」門票，M+會員只需要一年到訪3次，就能輕鬆賺回會籍年費之餘，更可以隨時隨地，想睇就睇！

例如近日爆紅的沉浸式特展《身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品》，12月開幕的《趙無極：版藝匠心》, 還有即將於2026年登場的矚目大展，成為M+會員都可以免費無限次任睇，絕對是最超值的入場券！

M+會員著數【2】M+夜不同——免費入場！暢玩工作坊／聽音樂

M+夜不同是由M+舉辦的夜間文化活動，當中包含音樂表演、工作坊、講座、延長開放的展廳等，讓您在美酒相伴下，發掘M+的獨特夜間魅力。

M+夜不同的正價門票$280，若成為M+會員，可獲贈一張「M+夜不同」專屬禮券免費入場！

M+會員著數【3】M+會員專屬禮遇——贈限量版M+布袋 文青必備

成為 M+ 會員或續會，即可獲贈年度限量版M+布袋一個！M+布袋的設計每年都會更新，款式獨特，意味著您每年續會都能獲得一份具收藏價值的全新紀念品！

年度限量版M+布袋（M+網站圖片）

M+會員著數【4】M+戲院——2場免費電影門票+會員專屬放映活動／必睇4K修復版！

M+戲院會放映劇情片、紀錄片、修復版等非主流及經典電影作品，並以原始格式、原汁原味地呈現。例如：修復版香港劇情片《董夫人》、《行規》、《愛殺》，觀影後更設有映後談，探討電影修復過程！此外，11月期間更有以全新4K修復版重返大銀幕的《咒怨》、《咒怨 2》雙片連映，片單極具吸引力！

M+戲院電影門票正價每張$85，而M+會員則可以享有每年兩張免費電影節目兌換禮券，可以勁慳$170之餘，還能優先預購指定放映節目門票，並享有指定標準放映節目門票8折優惠。此外，M+戲院會額外提供部分電影的會員限定免費專屬放映場次，無須搶飛、輕鬆睇好戲！

M+會員著數【5】M+活動——會員免費！親子必玩家庭日工作坊+隨玩現場

M+會定期舉辦多種活動，包括展覽講座、瑜伽體驗、公眾導賞、放映會、家庭日等常設及特別活動，其中定期於每月下旬的兩個星期日舉行的「家庭日」，則提供「親子隨玩現場」、「親子檔」和「親子工作坊」等，讓大人小孩一同參與和創作！

雖然這些親子活動可以免費即場報名參加，但入場必須持有M+門票（六歲或以下兒童免費）。換句話說，如果一家三口要想參加，至少需購買兩張 $190 的「一票通行」門票。只要成為M+會員，參加一次家庭日就已經可以回本近一半，而且毋須煩惱要帶小朋友去哪裡放電！

M+會員著數【6】M+會館——朋友聚會首選地！會員專屬休息空間／望維港景歎美酒

成為M+會員不只慳到錢，更可享有會員特權。例如專為會員而設的專屬休息空間，除了可以欣賞「Living Collection」大批珍藏，亦能品嘗由Grand Hyatt團隊營運的精緻美食，看著維港海景用餐、小酌，盡顯奢華！此外，M+會員亦可攜同朋友一起進入M+會館，可以遠離人群，享受屬於你們的私人聚會時光！

M+會員著數【7】M+商店——指定商品9折優惠／必買超人氣翻頁時鐘

M+會員於M+商店及M+小舖指定貨品可享九折優惠，例如最近爆紅的TWEMCO 翻頁時鐘、擁有多色選擇的M+ Monogram 手機殼、配合特別展覽「身臨夢境」及「畢加索」的限定商品等，全部都可以享有專屬9折優惠！

M+會員著數【8】M+餐廳——指定餐廳單點菜單9折／糕點、小吃、咖啡都用得

M+會員於M+指定餐廳，例如：AGATE、Nodi Café、Phillips Café等，可享特選單點菜單九折優惠！

M+會員著數【9】特別推廣碼——成為會員即享額外免費1個月會籍！

適逢11月，M+迎來四周年的重要里程碑，為慶祝這個特別日子，M+將由2025年11月1日起至11月30日推出期間限定優惠！只要使用優惠碼「 BDAY13M2025 」 成為M+會員，即可額外免費獲贈一個月會籍，絕對要把握這個難逢的機會享用所有會員禮遇！

