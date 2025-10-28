飛行里數信用卡比較｜全部有迎新優惠！輕鬆儲AsiaMiles一文看清

飛行里數信用卡｜飛行里數、旅行買機票、訂酒店，怎麼才能慳到盡？很多人都會選擇透過信用卡簽賬「儲里數、換機票」，雖然大部份信用卡都可以儲里數，但要里數儲得最快和最著數，就非銀行跟航空公司聯名的信用卡莫屬！今次會為大家介紹5張航空公司信用卡，買機票可享低至HK$2=1里，幫大家慳到盡！



飛行里數信用卡推介【1】渣打國泰Mastercard

渣打國泰 Mastercard迎新享$2000 Apple禮品卡＋$1:1里數回贈。（官方圖片）

旅遊優惠1：簽賬消費低至HK$2 = 1里

國泰及香港快運簽賬消費低至HK$2 = 1里



憑渣打國泰Mastercard直接於國泰及香港快運簽賬消費，包括國泰航空機票、於國泰品味購物和預訂國泰假期；以及香港快運機票和免稅品，累積合資格消費額滿HK$8,000，可獲享額外2,667里數，加上基本里數獎賞，可賺取高達HK$2 = 1里。

推廣期：2025年10月1日至12月31日 👉即刻申請

海外簽賬類別之合資格簽賬享HK$4 = 1里

酒店／食肆類別之合資格簽賬享HK$4 = 1里

其他類別之合資格簽賬享HK$6 = 1里



旅遊優惠2：每HK$100,000簽賬賺20國泰會籍積分

每滿HKD100,000的合資格簽賬，可賺取20會籍積分（每個曆年最多可賺取100會籍積分）。

旅遊優惠3：里數折扣優惠

以9折亞洲萬里通里數兌換酒店住宿、租車和旅遊體驗獎勵。

迎新優惠：$2000 Apple禮品卡／額外40,000里數

【1】簽賬HK$6,000獲HK$2000 Apple禮品卡

全新信用卡客戶透過指定連結成功申請合資格卡，並於合資格信用卡發卡後首2個月內，簽賬最少HK$6,000或以上之等值，可獲HK$2000 Apple禮品卡。及發卡後首2個月內，憑卡進行合資格簽賬交易達最少HK$30,000等值，其後之合資格簽賬交易（上限為HK$20,000或等值）可享「低至HK$1:1里」額外禮遇。👉即刻申請

【2】簽賬最多獲40,000里數

高達40,000「亞洲萬里通」 里數（低至HK$0.5 = 1 里數），累積合資格本地或海外簽賬滿HK$5,000可獲10,000「亞洲萬里通」里數；滿HK$40,000可獲20,000「亞洲萬里通」里數；滿HK110,000可獲40,000「亞洲萬里通」里數（可換韓國來回經濟客位機票2套）。👉即刻申請

現有客戶：賞高達11,667里數

現有信用卡客戶申請渣打國泰 Mastercard，免簽賬即送5,000里數特別禮遇，迎新期內再加簽達合資格金額賺額外高達6,667里數！

推廣期：即日起至10月30日 最後機會⭐立即申請渣打國泰 Mastercard

飛行里數信用卡推介【2】中銀香港航空Visa卡

中銀香港航空Visa卡。

旅遊優惠1：低至HK$3=1FWC積分

憑中銀香港航空Visa Signature卡於「海外」及「網上」簽賬可享HK$3 = 1 FWC積分、本地簽賬享HK$5 = 1 FWC積分；

憑中銀香港航空Visa 白金卡「海外」及「網上」簽賬可享HK$4 = 1 FWC積分、本地簽賬可享HK$6 = 1 FWC積分。

香港航空官網及手機應用程式買機票享額外高達1,500 FWC積分。



旅遊優惠2：5折FWC積分兌換獎勵機票限時優惠

尊享由香港航空不定期推出的5折FWC積分兌換獎勵機票限時優惠，輕鬆踏上精彩旅程（適用於指定出發日期及航線）。

旅遊優惠3：香港航空升級服務

專屬登記櫃檯及優先登機



需乘坐由香港航空營銷及營運的航班從香港出發，可與最多一名同行旅客於專屬登記，合資格持卡人於專屬登記櫃檯辦理登機手續及/或優先登機時須出示登機牌及中銀香港航空 Visa卡。

機上免稅商品9折優惠



迎新優惠：

於開卡後2個月內累積簽賬（包括三次或以上手機錢包支付）滿HK$13,000可獲13,000 FWC積分，或累積簽賬（包括三次或以上手機錢包支付）滿HK$8,000或以上可獲8,000 FWC積分。

飛行里數信用卡推介【3】信銀國際香港航空Mastercard®卡

信銀國際香港航空Mastercard®卡

旅遊優惠1：簽賬獎賞低至 HK$2 = 1 FWC積分

所有信銀國際香港航空Mastercard®卡的合資格簽賬會自動兌換FWC積分，毋須手續費。於香港航空官網及手機應用程式購買機票，更可享高達額外2,000FWC積分（推廣期: 即日起2025年12月31日）。

海外及網上簽賬HK$4=1FWC積分

香港航空竹簽賬HK$2=1FWC積分

本地簽賬HK$6=1FWC積分



旅遊優惠2：5折FWC積分兌換機票或升級商務客位

尊享香港航空飛凡祭5折FWC積分兌換香港航空獎金機票，或不定期推出的5折FWC積分升級商務客位

旅遊優惠3：香港航空升級服務

專屬登記櫃檯優先登機及優先行李

香港航空機場貴賓室禮券2張

機上免稅商品9折



迎新禮遇：

簽賬滿指定金額，可享高達104,000 FWC積分(足夠兌換4張沖繩、上海或其他地點經濟艙來回機票)，啟動卡可後立即登入inMotion動感銀行先換領迎新禮品，之後再累積簽賬。

現有信用卡客戶開卡禮遇：

須發卡日起計首150日累積合資格簽賬滿HK$25,000或以上，可享20,000 FWC積分（足夠兌換台北/台中機票一張）。

推廣優惠：

憑信銀國際Mastercard簽賬，每一項合資格交易都自動獲得一次參加抽獎的機會，有機會贏取高達價值HK$388,888簽賬額。

推廣期: 即日起至2025年12月31日

飛行里數信用卡推介【4】AEON Card JAL

AEON Card JAL

旅遊優惠1：低至HK$6=1日航里數

本地食肆及日本海外簽賬類別之合資格簽賬：HK$6=1日航里數；

AEON Stores內之合資格簽賬：HK$7=1日航里數；

其他類別之合資格簽賬：HK$8=1日航里數



旅遊優惠2：免費享用香港國際機場貴賓候機室服務

發卡後12個月及其後每年累積簽賬滿HK$150,000，尊享下年度享用指定香港國際機場貴賓室服務1次 ( 乘客必須選乘香港出發之日航營運航班 )

旅遊優惠3：機內購物折扣優惠

憑卡於機內購物簽賬可享9折優惠，適用於所有日本航空營運之國際及日本國內航班和所有機內銷售貨品，兼享機內購物里數（乘客必須出示日航飛行儲蓄計劃會員卡以便享有機內購物里數，里數累積視乎購物折扣後的價格。每100日圓可累積1里數）。

旅遊優惠4：海外購物折扣優惠

於東京成田國際機場及東京羽田機場的指定免稅店購物可享95折優惠。優惠只適用於部份商品及不可與其他優惠券及折扣同時使用。

旅遊優惠5：AEON感謝日95折優惠

每月2號及20號，會員於AEON簽賬購物可獲95折，於AEON購物可享「AEON 會員價」優惠。

迎新優惠：2%簽賬回贈

全新信用卡客戶於發卡後首60天內憑卡簽賬消費或辦理信用卡免息分期計劃，首HK$25,000可享2%簽賬回贈，最高達HK$500。

飛行里數信用卡推介【5】大新 ANA World 萬事達卡

大新 ANA World 萬事達卡

旅遊優惠1：每簽賬HK$8 = 1里數

所有本地及海外簽賬HK$8 = 1里數



累積里數沒有上限，低至17,000里數換取東京、大阪、名古屋、札幌等地來回日本經濟客艙機票，乘坐來回日本商務客艙機票亦只需35,000里數！

乘搭 ANA 航班享額外25%里數



大新 ANA World 萬事達卡主卡客戶乘搭 ANA 航班，除可累積 ANA 里程俱樂部的基本里數外，更可享額外25%里數。

旅遊優惠2：優先辦理登機手續

於香港國際機場、東京國際機場、成田國際機場、關西國際機場及名古屋中部國際機場出示大新 ANA World 萬事達卡，即可於 ANA 商務客艙櫃位優先辦理登機手續（適用於 ANA 所運行的航班）。

旅遊優惠3：獨家 ANA 飛行禮遇

ANA 航機內購物可享9折優惠

機場 ANA 免稅店9折優惠及 ANA FESTA 95折優惠

ANA 酒店及 IHG ANA Co-branded 酒店優惠

ANA Premium Members額外5%里數奬勵

專享機票優惠



迎新優惠1：高達15,000里數

全新信用卡客戶於推廣期內成功申請大新 ANA World 萬事達卡，並於發卡後首2個月累積合資格本地簽賬金額滿HK$8000，可獲8,000里數獎賞；累積合資格本地簽賬金額滿HK$20,000，可獲額外7,000里數獎賞，合共15,000里數（已包括基本里數及額外里數獎賞）。

推廣期：由即日起至2025年12月31日。

迎新優惠2：海外簽賬賞2,500里數

全新信用卡客戶於推廣期內成功申請大新 ANA World 萬事達卡，發卡後首6個月內憑卡每月所作之首5,000港元合資格海外簽賬，可享2港元 = 1里數（已包括基本里數及額外里數獎賞）。最多可獲海外簽賬獎賞合共 2,500 里數

推廣期:由即日起至2025年12月31日。

