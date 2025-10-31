信用卡交稅優惠｜邊間銀行有現金回贈？1間賺8萬里數　換歐洲機票

信用卡交稅優惠｜交稅信用卡｜交稅分期｜2025年稅季又到，相信大家已經陸續收到綠色炸彈，但交稅究竟如何慳到盡？原來有不少銀行都推出信用卡交稅、分期優惠！《香港01》好食玩飛頻道比較坊間銀行優惠，發現其中一間銀行信用卡交稅低至HK$2=1里，新客戶最高賺8萬里數！想知有幾著數？立即拉下看吧！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

評稅通知書已於10月陸續寄出，納稅人可於1月及4月分兩期繳交稅款。（資料圖片）

交稅跟網上繳費交水電媒不同，很多銀行在信用卡的條款及細則寫明，交稅簽賬不能列入推廣優惠，換句話大部份信用卡交稅都沒有額外的積分回贈、里數或其他著數。

不過近年有少數銀行為吸引新客戶，推出交稅優惠。客戶只要用指定銀行信用卡交稅達指定金額，便可享額外的現金或里數回贈！

交稅優惠【1】渣打銀行 —— 渣打國泰 Mastercard：低至$2 = 1里／賞高達80,000里

渣打國泰 Mastercard交稅優惠享低至$2 = 1里！

如果喜歡去旅行的朋友，就要留意渣打銀行這張渣打國泰 Mastercard！即日起至1月15日推廣期內，新客戶只需在發卡後2個月內累積消費滿HK$10,000或以上，同時於發卡後2個月內，使用渣打國泰 Mastercard透過指定渠道，例如渣打銀行網路銀行、渣打銀行手機應用程式或渣打銀行電話銀行繳付稅款（不包括透過電子錢包服務，例如支付寶、微信支付、八達通 App繳付稅款），可享繳稅迎新里數高達80,000！👉即刻申請

渣打銀行國泰 Mastercard（綠卡）全新客戶，可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$4=1里，上限高達20,000里（即繳稅HK$80,000），輕鬆兌獎單人來回台北、馬尼拉機票一張（兌換里數：14,000里），或單人來回曼谷、首爾、新加坡機票一張（兌換里數：18,000里）！👉即刻申請

渣打國泰 Mastercard – 優先理財全新客戶（藍卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$3=1里，上限高達40,000里（即繳稅HK$120,000），即可兌獎單人來回東京、大阪、福岡機票一張（兌換里數：26,000里），或單人來回悉尼、墨爾本、杜拜機票一張（兌換里數：40,000里）！👉即刻申請

渣打國泰 Mastercard – 優先私人理財（黑卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$2=1里，上限高達80,000里（即繳稅HK$160,000），即可兌獎單人來回倫敦、巴黎、溫哥華機票（兌換里數：54,000里），或單人來回紐約、多倫多機票（兌換里數：76,000里）！👉即刻申請

推廣期：2025年10月31日至 2026年1月15日（包括首尾兩日）

交稅優惠【2】中國工商銀行（亞洲） —— ICBC Visa信用卡：HK$150現金回贈

ICBC Visa信用卡交稅優惠享HK$150現金回贈

如果喜歡「現兜兜」賺現金回贈，就可以考慮中國工商銀行（亞洲）的ICBC Visa信用卡。ICBC Visa信用卡客戶在推廣期內，憑卡交稅達HK$5,000或以上，每張信用卡可獲HK$100現金回贈（如以新啟動的ICBC Visa信用卡交稅可額外獲得HK$50現金回贈）！適用於透過網上銀行、手機銀行或銀通自動櫃員機透過繳費易等多個途徑交稅！

推廣期︰2025年10月1日至2026年3月31日（包括首尾兩天）

提示︰借定唔借 ? 還得到先好借 !

（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略