信用卡交稅優惠8間｜邊間有現金回贈？1間賺8萬里數　換歐洲機票

信用卡交稅優惠｜交稅信用卡｜交稅分期｜2025年稅季又到，相信大家已經陸續收到綠色炸彈，但交稅究竟如何慳到盡？原來有不少銀行都推出信用卡交稅、分期優惠！《香港01》好食玩飛頻道比較坊間銀行優惠，發現其中一間銀行信用卡交稅低至HK$2=1里，新客戶最高賺8萬里數！想知有幾著數？立即拉下看吧！



評稅通知書已於10月陸續寄出，納稅人可於1月及4月分兩期繳交稅款。（資料圖片）

交稅跟網上繳費交水電媒不同，很多銀行在信用卡的條款及細則寫明，交稅簽賬不能列入推廣優惠，換句話大部份信用卡交稅都沒有額外的積分回贈、里數或其他著數。

不過近年有少數銀行為吸引新客戶，推出交稅優惠。客戶只要用指定銀行信用卡交稅達指定金額，便可享額外的現金或里數回贈！

信用卡交稅優惠｜【1】渣打銀行 —— 渣打國泰 Mastercard：低至$2 = 1里／賞高達80,000里

渣打國泰 Mastercard交稅優惠享低至$2 = 1里！

如果喜歡去旅行的朋友，就要留意渣打銀行這張渣打國泰 Mastercard！即日起至1月15日推廣期內，新客戶只需在發卡後2個月內累積消費滿HK$10,000或以上，同時於發卡後2個月內，使用渣打國泰 Mastercard透過指定渠道，例如渣打銀行網路銀行、渣打銀行手機應用程式或渣打銀行電話銀行繳付稅款（不包括透過電子錢包服務，例如支付寶、微信支付、八達通 App繳付稅款），可享繳稅迎新里數高達80,000！👉即刻申請

渣打銀行國泰 Mastercard（綠卡）全新客戶，可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$4=1里，上限高達20,000里（即繳稅HK$80,000），輕鬆兌獎單人來回台北、馬尼拉機票一張（兌換里數：14,000里），或單人來回曼谷、首爾、新加坡機票一張（兌換里數：18,000里）！👉即刻申請

渣打國泰 Mastercard – 優先理財全新客戶（藍卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$3=1里，上限高達40,000里（即繳稅HK$120,000），即可兌獎單人來回東京、大阪、福岡機票一張（兌換里數：26,000里），或單人來回悉尼、墨爾本、杜拜機票一張（兌換里數：40,000里）！👉即刻申請

渣打國泰 Mastercard – 優先私人理財（黑卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$2=1里，上限高達80,000里（即繳稅HK$160,000），即可兌獎單人來回倫敦、巴黎、溫哥華機票（兌換里數：54,000里），或單人來回紐約、多倫多機票（兌換里數：76,000里）！👉即刻申請

信用卡交稅優惠｜HK01會員尊享！獨家免簽賬額外5,000里數

HK01讀者於推廣期內（即日至2026年1月15日），透過HK01平台內的指定連結，向發卡銀行遞交表格申請本活動推廣的信用卡。成功完成信用卡申請，便可免簽賬額外獲贈5,000里數！👉即刻申請

推廣期：2025年10月31日至 2026年1月15日（包括首尾兩日）

信用卡交稅優惠｜【2】中國工商銀行（亞洲） —— ICBC Visa信用卡：HK$150現金回贈

ICBC Visa信用卡交稅優惠享HK$150現金回贈

如果喜歡「現兜兜」賺現金回贈，就可以考慮中國工商銀行（亞洲）的ICBC Visa信用卡。ICBC Visa信用卡客戶在推廣期內，憑卡交稅達HK$5,000或以上，每張信用卡可獲HK$100現金回贈（如以新啟動的ICBC Visa信用卡交稅可額外獲得HK$50現金回贈）！適用於透過網上銀行、手機銀行或銀通自動櫃員機透過繳費易等多個途徑交稅！

推廣期︰2025年10月1日至2026年3月31日（包括首尾兩天）

信用卡交稅優惠｜【3】中國銀行 (香港) —— 中銀信用卡：賞高達HK$3,888現金回贈

中銀信用卡交稅都有現金回贈！只要在指定頁面登記，並累積合資格零售簽賬滿HK$4,000或以上，以中銀Visa或其他中銀信用卡累積交稅金額滿$20,000起，可獲$50現金回贈，最多可獲HK$688，而交稅客戶可享網上辦理簽賬／繳稅分期額外現金回贈HK$100起，最高可獲HK$3,200，合計現金回贈$3,888。另外，透過BoC Pay+以中銀信用卡交稅累計滿HK$5,000，賺額外HK$20商戶優惠券！

推廣期：2025年11月1日至12月30日

信用卡交稅優惠｜【4】星展銀行 —— DBS Visa信用卡：賞高達HK$3,888現金回贈

DBS Visa信用卡繳稅享高達HK$400回贈優惠！DBS Visa信用卡持卡人（包括DBS Eminent Card及DBS COMPASS VISA) 於推廣期內單一繳稅交易金額滿HK$10,000起，可享「一扣即享」獎賞，最這可獲$400獎賞回贈。

推廣期：2025年11月21日至2026年1月31日

信用卡交稅優惠｜【5】中國建設銀行 (亞洲) —— 高達HK$800現金回贈

推廣期內經手機/網上銀行以任何建行(亞洲)信用卡累積交稅達指定金額，每位客戶最多可獲HK$800現金回贈！

推廣期：2025年11月15日至12月31日

信用卡交稅優惠｜【6】滙豐銀行 (HSBC) —— 特選客戶賞高達HK$400獎賞錢

特選客戶在推廣期內，以合資格信用卡作合資格簽賬並累積簽賬淨額滿HK$10,000或以上，及累積合資格稅款金額滿HK$30,000，可享額外高達$400「獎賞錢」；以合資格Mastercard®信用卡累積合資格稅款金額滿HK$300,000或以上，可多享額外$300「獎賞錢」；以合資格信用卡成功申請12個月或以上的合資格簽賬分期計劃，每HK$30,000獲批核的簽賬分期金額，可享額外$100「獎賞錢」，整個推廣期內最多可獲額外$400「獎賞錢」。

推廣期：2025年11月17日至2026年2月28日

信用卡交稅優惠｜【7】東亞銀行 (BEA) —— VISA信用卡網上交稅賺40,000里

推廣期內首4,000名登入 BEA Mall App並憑合資格信用卡（包括東亞銀行 Visa Signature 卡、Visa 白金卡、Visa信用卡及 Visa聯營卡）成功登記，以合資格信用卡累積合資格零售簽賬滿HK$3,000或以上，並作合資格繳費滿HK$5,000以上，最高可獲400,000獎分（可兌換40,000里數）。持卡人登記時須輸入與持卡人相同姓名之有效國泰會員號碼及電郵地址進行登記。

推廣期：2025年11月1日至2025年12月31日

信用卡交稅優惠｜【8】恒生銀行 (Hang Seng) —— 高達$1,500+FUN DOLLARS／300,000yuu積分

由即日起至2026年3月31日，成功登記後憑恒生信用卡累積合資格零售簽賬滿HK$5,000或以上，並於恒生個人e-Banking網上繳費服務交稅及成功申請簽賬分期（個人化每月手續費計劃），可享高達$1,500 +FUN DOLLARS或300,000 yuu積分！

推廣期：2025年11月25日至2026年3月31日

