網購信用卡8大｜Black Friday/HKTVmall/iHerbs　1張現金回贈8%

網購信用卡｜雙11剛過去，但Black Friday已經緊接其後！近年不少信用卡都推出了網購回贈優惠，最高現金回贈更高達8%！今次《香港01》將會為大家介紹8張網購神卡，回贈最少4%起！日常網購買iHerbs、HKTVmall都有回贈，事不宜遲馬上看介紹吧！

網購已經融入人們的生活。（unsplash）

由於銀行不時會修改優惠條款或推廣，因此下列介紹會列明推廣期，至於推廣期後的優惠會否更改或取消，則視乎銀行決定。

富邦銀行 —— 富邦iN Visa／網購回贈8%／每月上限HK$300

如果喜歡網購就要申請富邦銀行這張新一代網購神卡「富邦iN Visa」！網上簽賬可獲得20倍積分獎賞（1倍基本積分及19X額外積分），即8%等值現金回贈（以25,000分換領HK$100計算），每個月最高獲額外回贈75,000積分（即HK$300），簽賬上限$3,947！

推廣期：即日起至2025年12月31日

亞洲聯合財務 —— sim Credit Card／網購回贈8%／每月上限HK$200

網購信用卡【2】亞洲聯合財務 —— sim Credit Card／網購回贈8%／每月上限HK$200

如果日常實體店及網店消費較多，亦可以考慮這張廣告熱推的「sim Credit Card」，網購回贈同樣有8%！但回贈門檻較高，每月需累積合資格非網上零售簽賬滿HK$1,000方可獲得回贈，而且單筆簽賬淨值需滿HK$500或以上才可享8%回贈，如未能滿足以上條件，只有基本回贈0.4%，而且每月回贈上限合共是HK$200（包括網上零售簽賬、海外零售簽賬、指定本地零售簽賬之額外回贈）。由於條款相對比較多，比較適合消費較多的朋友。

推廣期：即日起至2026年1月31日

AEON信貸財務 —— AEON CARD WAKUWAKU／網購回贈6%／每月上限HK$200

網購信用卡【3】AEON信貸財務 —— AEON CARD WAKUWAKU／網購回贈6%／每結單上限HK$200

另一張被網民封為網購神卡的，就是AEON這張「WAKUWAKU」，網購回贈6%！除了網購簽賬回贈6%（含基本回贈0.4%），喜歡去日本的朋友仔，還可以用作日本簽賬，可獲回贈3%（含基本回贈0.4%），不過每個月結單周期（非每月）回贈上限只有HK$200，即簽賬上限是HK$3,571。不過這張卡的申請門檻低，而且每月2號、20號及其他指定日子享AEON感謝日95折優惠，而且這張卡更是永久免年費，不用打電話去WAIVE！

推廣期：即日起至2026年2月28日

中信銀行（國際） —— Motion信用卡／網購回贈6%／每月上限HK$200

網購信用卡【4】中信銀行 —— Motion信用卡／網購回贈6%／每月上限HK$200

而另一張同樣有6%現金回贈的信用卡就是信銀國際「Motion信用卡」，推廣期內每曆月累積合資格零售簽賬滿HK$3,800或以上， 同一曆月之合資格食肆及網上簽賬可獲享6%現金回贈（含基本回贈0.4%），每月額外現金回贈上限是HK$200，但由於有簽賬下限，所以最少也要簽HK$3,800。但要留心，於任何超級市場網上平台之交易均不計算為合資格網上簽賬，換句話超市網店無回贈。

推廣期：即日起至2025年12月31日

中國銀行 —— Chill World Mastercard／網購回贈5%／每月上限HK$150

網購信用卡【5】中國銀行 —— Chill World Mastercard／網購回贈5%／每月上限HK$150

如果怕忘記信用卡上限下限，可以使用這張中國銀行「Chill World Mastercard」！推廣期內只需作合資格海外簽賬，或合資格網上簽賬交易，可獲高達海外及網上簽賬5%現金回贈（包括0.4%基本回贈），每個曆月最多共可獲額外現金回贈HK$150，即簽賬上限為HK$3,260。

推廣期：即日起至2025年12月31日

恒生銀行 —— MMPOWER World Mastercard／網購回贈5%／每月上限HK$500

網購信用卡【6】恒生銀行 —— MMPOWER World Mastercard／網購回贈5%／每月上限HK$500

如果不時需要大額網上簽賬，亦可以考慮申請這張恒生銀行「MMPOWER World Mastercard」傍身！於推廣期內，成功登記參與+FUN Dollars獎賞計劃，每月憑MMPOWER World Mastercard累積合資格消費滿HK$5,000，即可獲得網上零售簽賬高達5%+FUN Dollars，每個月回贈上限為$500+FUN Dollars（含0.4%基本回贈），即簽賬上限為HK$10,869，適合應付大額的網上簽賬，而且去旅行海外簽賬也有6%+FUN Dollars，更加是永久免年費。

推廣期：即日起至2025年12月31日

東亞銀行 —— BEA GOAL信用卡／網購回贈4.4%／每月上限HK$200

網購信用卡【7】東亞銀行 —— BEA GOAL信用卡／網購回贈4.4%／每月上限HK$200

每月累積簽賬額滿HK$2,000，網購及手機付款可獲得額外獎賞4%現金回贈（不含基本回贈），連同基本回贈是4.4%現金回贈，而且網購回贈跟手機付款同樣是4%，即平日用Apple Pay、Google Pay付款都可以獲得回贈，而每月上限是HK$200，每月簽賬上限HK$5,000。

推廣期：即日起至2025年12月31日

匯豐銀行 —— RED信用卡／網購回贈4%／每月上限HK$400

網購信用卡【8】匯豐銀行 —— RED信用卡／網購回贈4%／每月上限HK$400

如果說到元老級網購神卡，就要提到匯豐銀行的RED信用卡！每曆月網上購物簽賬，首HK$10,000消費可享4%「獎賞錢」，即回贈上限HK$400，而其後網上簽賬可無上限賺取0.4%「獎賞錢」。不過據不少網民反映，部份網上簽賬是不列入回贈，如果出現這樣的情況可以致電客服查詢。

推廣期：2025年9月1日至2026年3月31日

同場加映：交稅信用卡

交稅季節又來了，很多銀行在信用卡的條款及細則寫明，交稅簽賬不能列入推廣優惠，換句話大部份信用卡交稅都沒有額外的積分回贈、里數或其他著數。不過近年有少數銀行為吸引新客戶，推出交稅優惠。客戶只要用指定銀行信用卡交稅達指定金額，便可享額外的現金或里數回贈！即睇推介信用卡：

2025交稅攻略（資料圖片）

渣打銀行 —— 渣打國泰 Mastercard：低至$2 = 1里／賞高達80,000里

渣打國泰 Mastercard交稅優惠享低至$2 = 1里！

如果喜歡去旅行的朋友，就要留意渣打銀行這張渣打國泰 Mastercard！即日起至1月15日推廣期內，新客戶只需在發卡後2個月內累積消費滿HK$10,000或以上，同時於發卡後2個月內，使用渣打國泰 Mastercard透過指定渠道，例如渣打銀行網路銀行、渣打銀行手機應用程式或渣打銀行電話銀行繳付稅款（不包括透過電子錢包服務，例如支付寶、微信支付、八達通 App繳付稅款），可享繳稅迎新里數高達80,000！👉即刻申請

渣打銀行國泰 Mastercard（綠卡）全新客戶，可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$4=1里，上限高達20,000里（即繳稅HK$80,000）；渣打國泰 Mastercard – 優先理財全新客戶（藍卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$3=1里，上限高達40,000里（即繳稅HK$120,000）；渣打國泰 Mastercard – 優先私人理財（黑卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$2=1里，上限高達80,000里（即繳稅HK$160,000）！輕鬆兌換日韓及歐洲多個航點的機票！想了解更多？即按👉渣打銀行國泰Mastercard交稅優惠了解更多！推廣期：2025年10月31日至 2026年1月15日（包括首尾兩日）

（全完文）