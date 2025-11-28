宏福苑五級火｜災民家園盡毀！11間酒店開放　供災民免費臨時入住

大埔宏福苑大火｜大埔宏福苑五級大火，導致大批居民流離失所，為了安頓受影響居民，多個地產及商界集團主動提供免費住宿予他們作臨時過渡，並捐款用作緊急支援，與居民共渡時艱！



大埔宏福苑發生嚴重五級大火後，令不少居民失去住所。民政及青年事務局昨日（27日）在FB專頁表示，為照顧受大埔宏福苑五級火災影響居民的應急住宿安排，截至目前為止，民青局已透過不同的私營機構和慈善團體，物色到接近1,000個位於青年宿舍及單位作即時緩衝安排。

據資料顯示，多個地產及商界集團為受影響居民提供免費住宿，以及捐款作支援。其中新鴻基地產及信和集團，分別捐出2,000萬，並且開放集團旗下酒店，分別為災民提供約160間客房，作短期暫住，讓流離失所的居民有容身之所。

提供免費客房供災民入住的酒店如下：

新鴻基地產：帝逸酒店、帝苑酒店、帝都酒店、帝景酒店、

信和集團：香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店、香港富麗敦海洋公園酒店、

華懋集團：荃灣如心酒店

華潤隆地管理有限公司：木棉花公寓

雅高集團：香港夢卓恩酒店

洲際酒店集團：香港尖沙咀金普頓酒店



除了提供臨時住宿外，新鴻基地產商場綜合會員計劃The Point亦鼓勵成員捐款，會員如在The Point平台以積分捐款，平台將以同等分數捐款。

此外，在火災發生後，新鴻基地產旗下的不同業務亦提供各方面的支援，包括新達廣場及大埔超級城即時通宵開放；一田運送緊急物資；SmarTone大埔門市長服務時間；以及安排旗下義工隊支援受災居民等。

而信和集團亦於昨日（27日）下午，安排義工同事前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯，為居民盡一分力。

