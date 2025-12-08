淘寶雙12推介｜美的電煮鍋／飛利浦喇叭慳$105／獨家優惠碼減¥58

即將來到2025年雙12！今年淘寶年終雙12狂歡，官方立減券後77折！開通88VIP，雙12期間專享總值¥780消費券。臨近年尾，又是時候準備聖誕禮物，或添置秋冬用品！今次幫大家精選了10款淘寶雙12必買爆品，大家記得看到文末，更有《香港01》獨家優惠碼！幫大家折上折！



今年淘寶雙12在12月8日0時00分開始！海量商品都有官方立減券後77折！開通88VIP，雙12期間專享總值¥780消費券！

雙12熱賣商品推薦【1】飛利浦無線藍牙發光重低音喇叭 3折五色選擇

平日喜歡煲劇、聽音樂，不妨購買這款飛利浦的藍牙喇叭！透過藍牙可連接電話、平板電腦，即時同步播放，而且360°環迴發聲，在房間每個角度都可以享受旋律，還有變幻燈帶，播放音樂時有幻彩流光。續航時間由5至10小時不等。重點是CP值超高！同款喇叭在香港網店售價高達$149，現在只需¥39.5起（約$43.6），折合約3折！設有銀色、白色、青春綠、活力橙、海洋藍五色可選，絕對物超所值！

飛利浦無線藍牙發光重低音喇叭

價格：¥39.5起（約$43.63起）

雙12熱賣商品推薦【2】美的小型迷你多功能蒸煮小電鍋 拆卸清洗超方便

香港地少人多，居住空間狹小，這款美的迷你電煮鍋可說是蝸居恩物！無論你想煮即食麵、蒸燒賣，還是迷你火鍋，只要有這款電煮鍋就足夠！容量達1.6L，可以滿足1至3人食量，加上加長防燙手柄設計，可以更易握持，又能防燙，而且電源接口在手柄，分離式電源插頭，用後可以輕鬆拆卸清洗！而且價值非常划算，只售¥69（約$76.2），與一般同類電煮鍋比較折合大約半價！

美的小型迷你多功能蒸煮小電鍋

價格：¥69起（約$76.21起）

雙12熱賣商品推薦【3】名字標籤貼印表機 熱感打印無需加購墨水碳粉

近年標籤機開始普及起來，而且價格開始越來越便宜，這款德佟標籤機只需在手機下載打印APP，並經藍牙連接標籤機，即可打印出字體工整的標籤，無論是用於家居收納，還是幫孩子製作姓名貼紙，都非常方便快捷。而且標籤機選用熱感打印技術，無需額外加購墨水或碳粉，只需配備標籤紙即可打印！更可以加配多款漂亮的標籤紙，適合不同場景使用！

名字標籤貼印表機

價格：¥59.2起（約$65.39起）

雙12熱賣商品推薦【4】充電加熱電熱披肩 3段溫度調節可拆洗

大部份上班族都需要長時間坐在辦公室，不過近半打工仔都覺得辦公室冷氣太冷，即使穿上外套，還是會覺得辦公室似「雪櫃」。這張電熱披肩就最適合打工仔使用！披肩使用usb插頭取電，可以直接用充電寶取電，比傳統插頭更安全，而且拆除電源就可以水洗。披肩更可因應氣溫而調節成35°C、45°C、55°C，更特設禮盒套裝，用來送給同事、親友作為聖誕禮物也不錯！

充電加熱電熱披肩

價格：¥141.23起（約$155.99起）

雙12熱賣商品推薦【5】充電式毛絨護腰暖水袋 暖足8-12小時

如果想為女生準備一份禮物，這款暖水袋也是一個不錯的選擇！不單可以暖手，還可以暖腰、暖腳，遇上女性生理期不適的日子，還可以用來暖肚子，紓緩生理期不適感。而且暖水袋選用充電設計，相對安全。每次只需充電8至10分鐘，已經可以持續使用8至12小時。腰帶選用親膚透氣的絨布，內外都非常舒適，而可拆式設計，就有助拆除清洗，保持潔淨。

充電式毛絨護腰暖水袋

價格：¥25.74起（約$28.43起）

雙12熱賣商品推薦【6】耳夾開放式骨傳導藍牙耳機 結合AI通話降噪功能

近年入耳式藍牙耳機普及起來，但並不是所有人都喜歡或適合佩戴入耳式耳機，而這款耳夾式耳機就照顧到其他有需要的人士。耳機選用骨傳導技術，並加入防漏音技術，把聲音直送到耳道，即使不是入耳式也可以欣賞到動人的歌曲。耳機亦內置麥克風，結合AI通話降噪功能，可用於通話。假如電腦有藍牙功能，更可連接使用，那麼開線上會議、網課就更方便。

耳夾開放式骨傳導藍牙耳機

價格：¥47.81起（約$52.81起）

雙12熱賣商品推薦【7】3C認證大容量充電寶 配備4條充電線可上飛機

現在不少電子設備，例如手機、平板電腦都兼容快速充電，不過想達到快速充電的效果，充電器都必須支援快速充電。這款具有20000mAh的大容量充電寶，便能支援20W快速充電，充電寶自帶4條充電線，無論是Micro USB、USB-A、USB-C、還是Lightning都適用，兼容大部份電子設備，而且具有3C認證，可以帶上飛機、高鐵。

3C認證大容量充電寶可上飛機

價格：¥69起（約$75.98起）

雙12熱賣商品推薦【8】Rigi香氛蠟燭禮盒 寵物友善無添加

還在為交換禮物而煩惱？不妨選購香薰蠟燭！內地品牌RIGI有多款原創香薰蠟燭，包括隕星石、森果、砂窟、海星沙，而且香味多元化，例如梔子花、鈴蘭花、檀香等等，送禮自用皆宜！這款香薰蠟燭選用美國進口高質大豆蠟、植物萃取精油製作，成份安全，無添加對寵物有害的化學成份，即使家中有寵物亦可以安心使用！無論是送禮還是自用都一流！

Rigi香氛蠟燭禮盒

價格：¥54.44起（約$60.13起）

雙12熱賣商品推薦【9】羊毛雙面長款流蘇圍巾 顏色款式選擇多

圍巾可以有效阻擋冷空氣直吹頸部，不單是冬天的保暖神器，還是保健恩物！Banlicat這款含羊毛流蘇圍巾質感柔軟，顏色、款式選擇多，無論是男女都能輕鬆配搭，是衣櫃必備的單品！保暖效果佳，幫大家度過一個暖洋洋的冬日！

含羊毛雙面長款流蘇圍巾

價格：¥59.32起（約$65.52起）

雙12熱賣商品推薦【10】聖誕水晶球飄雪音樂盒 自帶飄雪燈光效果

還有半個月就是聖誕節，如果想買一份具有聖誕節色彩的小禮物送給孩子，便可以考慮這款聖誕音樂水晶球！除了有充滿聖誕氣氛的聖誕樹、聖誕老人、雪人，還自帶飄雪效果、燈光、音樂，無論擺放在哪裡都可以為冬日添上暖意。

聖誕水晶球飄雪音樂盒

價格：¥56.26（約$62.14）

《香港01》x 淘寶雙12獨家優惠碼 滿¥500減¥58

《香港01》讀者專享淘寶雙12獨家優惠碼！2025年12月8日00:00開始至2025年12月14日23:59，於淘寶購物滿¥500，結帳時輸入優惠碼「HK01SHOP」，可享滿¥500減¥58。👉雙12超級紅包會場

