工展會2025懶人包｜$1優惠+30檔美食+送紅白酒｜附免費門票方法

工展會2025懶人包｜第59屆工展會將於12月13日一連24日在銅鑼灣維多利亞公園舉行！活動將設有12個主題展區、集結多達900個攤位。除了有每年必搶的$1貨品優惠外，今年還特別增設了兩大全新展區！《香港01》「好食玩飛」記者已為大家整合是次工展會的詳細內容，包括展區介紹、重點購物優惠、精彩活動等，即睇下文了解！

工展會2025懶人包｜門票售價多少？什麼人免費入場？

第59屆工展會將於2025年12月13日至2026年1月5日，為期24日在銅鑼灣維多利亞公園舉行。今年主題為「品牌萬千 工展傳承」，活動將設有12個主題展區，逾900個戶外攤位。展區分為香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、Chill飲Chill食區、美食廣場、家鄉風味區、樂齡活力區及推廣區。

工展會2025｜免費入場方法

工展會的入場收費為$10，而身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士可免費進場。此外，除了展會最後一天（1月5日），由晚上7時起，所有入場人士均可免費入場。

工展會2025開放時間？門票入場幾多錢？

工展會2025｜有什麼新展區？

今屆工展會特別推出了兩大全新主題展區，包括「家鄉風味區」及「樂齡活力區」。「家鄉風味區」提供來自內蒙古、呼和浩特、四川、黑龍江、甘肅、大連、廈門、吉林、雲南、寧夏、武夷山及新疆等12個省市的地道特產，讓大家用一個票價，便可一站式品嘗全國的地道風味！

至於「樂齡活力區」，則專為中老年人及其家庭而設。展區融合健康生活與日常所需，展出多款健康食品、個人護理用品、保健產品、中成藥及營養補充品等，同時設有互動體驗及健康資訊，讓各位老友記能提升健康生活品質！

工展會2025｜有什麼美食必吃？

除了一系列乾貨外，工展會亦設有「Chill飲Chill食區」和熟食區「美食廣場」，「Chill飲Chill食區」將會提供來自世界各地的特色美食和美酒，例如烤魷魚、德國豬手、台灣烤腸等佐酒小食；以及葡萄酒、香檳、清酒、威士忌、果汁雞尾酒等不同濃度的酒類。現場還會有Busking街頭音樂及DJ捽碟表演，讓大家一邊享受美食，一邊Chill住聽音樂！

此外，大家還可在特式酒吧區讓專業的調酒師即場調製限定特調雞尾酒，酒品不但低至$30，而且消費即送玻璃酒杯一隻！每日下午3時，酒吧更會免費派發30杯紅／白酒！

而「美食廣場」熟食區，則集結超過30個熟食攤位，必食推介包括碗仔翅、佛跳牆、鮑魚、蛇羹等港式經典小吃；日式章魚小丸子、日式鐵板烤肉串、泰國特選椰皇、台灣芒果糯米飯等來自不同地方的美食；以及冰糖葫蘆、芒果糯米糍、榴槤千層蛋糕等甜點，逛到累了也不怕沒地方「醫肚」！

工展會2025｜$1優惠有什麼？還有什麼必搶優惠?

今屆工展會，亦將分時段推出數百款低至$1的「破底價」購物優惠，包括「$10暖心購」、「開鑼狂賞周」、「聖誕激抵大放送」以及「閉幕優惠大激賞」，當中更有多款產品低至2.5折！另外，當然不少得工展會的重頭戲$1優惠啦！

● $10暖心購（2025年12月13日至2026年1月5日）：產品優惠低於0.3折

● 開鑼狂賞周（2025年12月13日至20日）：產品優惠低於0.1折

● 聖誕激抵大放送（2025年12月21日至28日）：產品優惠低於0.1折

● 閉幕優惠大激賞（2025年12月29日至2026年1月5日）：產品優惠低於0.1折

開鑼狂賞周｜$1優惠9大必搶 鮮燉燕窩／紅燒金勾翅／$100現金券

【1】長盈行鮮燉燕窩

攤位：6C33-35

標準價：$78

$1推廣價數量：每天59份

【2】潮味點紅燒金勾翅

攤位：5C35

標準價：$88

$1推廣價數量：每天20份

【3】壽桃長壽麵線

攤位：1B56-64

標準價：$66

$1推廣價數量：每天20份

【4】廣昌隆臘腸王

攤位：2C27-28

標準價：$68

$1推廣價數量：每天20份

【5】廣昌隆$100現金券

攤位：2C27-28

標準價：$100

$1推廣價數量：每天20份

【6】永樂粉麵廠特濃蝦子麵

攤位：1C35

標準價：$10

$1推廣價數量：每天70份

【7】陳皮世家川甘草陳皮

攤位：5C65-66

標準價：$20

$1推廣價數量：每天30份

【8】濟眾堂靈芝福袋及枇杷糖

攤位：5C54,59-60

標準價：$496

$1推廣價數量：每天20份

【9】Organic Season 台式蜜餞水果乾8款套裝

攤位：1A23

標準價：$200

$1推廣價數量：每天20份（中午12時開賣）

其他「開鑼狂賞周」優惠一覽：

聖誕激抵大放送｜10大優惠必搶 $5龍蝦湯／$199電磁爐／$1豆漿

「聖誕激抵大放送」將於12月21日至28日期間舉行，部分必搶優惠如下：

【1】FICHEN 即飲法國藍龍蝦湯

攤位：4B08

推廣價：$5｜標準價：$30

數量：每天20份

FICHEN 即飲法國藍龍蝦湯（官方圖片）

【2】南北行紅燒鮑魚養生福袋

攤位：1B48-55

推廣價：$228｜標準價：$680

數量：每天20份

【3】響鈴石磨豆漿手提袋3包

攤位：3B03

推廣價：$1｜標準價：$18

數量：每天360份（下午3時起發售）

【4】日本富士頂天蠔油

攤位：5C04

推廣價：$25｜標準價：$100

數量：每天20份

日本富士頂天蠔油（官方圖片）

【5】廣昌隆極上鮑魚臘腸

攤位：2C27-28

推廣價：$40｜標準價：$98

數量：每天20份

【6】Maxcare無線按摩抱枕

攤位：6B20-21

推廣價：$399｜標準價：$1,980

數量：每天30份

【7】Sinomax護腰樂

攤位：1B03-04,23-24

推廣價：$229｜標準價：$469

數量：每天20份

【8】Diamondpro雙打電磁爐

攤位：5B08

推廣價：$199｜標準價：$799

數量：每天20份

【9】睡康寧調節枕

攤位：6B17-19

推廣價：$299｜標準價：$1,400

數量：每天100份

【10】伊瑪牌1SC-150G玻璃電子燉煲

攤位：6B05

推廣價：$298｜標準價：$699

數量：每天20份

其他「聖誕激抵大放送」優惠一覽：

$10暖心購｜10大精選優惠 減鹽臘腸／花膠魚肉燒賣／榴槤甜品

【1】珍品專家花膠魚肉燒賣

攤位：5C09

標準價：$42

數量：每天30份

【2】廣昌隆減鹽臘腸

攤位：2C27-28

標準價：$68

數量：每天20份

廣昌隆減鹽臘腸（官方圖片）

【3】Durian King D197貓山王榴槤芝士蛋糕／斑斕瑞士卷

攤位：1A04-05

標準價：$40

數量：每天20份

【4】Durian King D197貓山王榴槤泡芙

攤位：1A04-05

標準價：$40

數量：每天20份

【5】好棧精裝蜜棗

攤位：1B42-47

標準價：$40

數量：每天100份

【6】321健康生活黑松露火腿梳打餅乾

攤位：2B24

標準價：$40

數量：每天50份

【7】Innopharm高濃度魚油

攤位：5A42

標準價：$73.6

數量：每天500份

【8】Diamondpro硅藻土軟地墊

攤位：5B08

標準價：$100

數量：每天20份

Diamondpro硅藻土軟地墊（官方圖片）

【9】GIFT & BRILLIA日本製透明蓋食物盒

攤位：6A13

標準價：$68

數量：每天20份

【10】FUDOGIKEN日本製透明收納箱

攤位：6A13

標準價：$70

數量：每天20份

其他「$10暖心購」優惠一覽：

閉幕優惠大激賞｜8大推介！$1魚油／$40頂級鵝肝膶腸

「閉幕優惠大激賞」將於2025年12月29日至2025年1月5日舉行，部分優惠推介如下：

【1】eefit能量高效魚油

攤位：4C46-49

推廣價：$1｜標準價：$148

數量：每天30份

【2】FICHEN西班牙火腿芝士拼盤小食

攤位：4B08

推廣價：$10｜標準價：$55

數量：每天20份

【3】廣昌隆頂級鵝肝膶腸

攤位：2C27-28

推廣價：$40｜標準價：$98

數量：每天20份

廣昌隆頂級鵝肝膶腸（官方圖片）

【4】鴻小飯堂小飯健康套餐

攤位：1C24-29

推廣價：$30｜標準價：$60

數量：每天100份

【5】同珍特級蠔油

攤位：1B01-02,25-26

推廣價：$20｜標準價：$45

數量：每天200份

【6】南北行滋潤養生湯包（5包裝）

攤位：1B48-55

推廣價：$100｜標準價：$228

數量：每天50份

【7】睡康寧減壓助眠枕

攤位：6B17-19

推廣價：$299｜標準價：$1,400

數量：每天100份

【8】伊瑪牌1VD-100LT除塵蟎吸塵機

攤位：6B05-06

推廣價：$498｜標準價：$999

數量：每天20份

其他「閉幕優惠大激賞」優惠一覽：

工展會2025懶人包｜長者有優惠嗎？電子支付有優惠嗎？

老友記注意啦！持有長者咭或樂悠咭之入場人士可享額外95折或以上優惠！場內逾百間商戶攤位會張貼「銀色消費商戶」標誌，方便長者識別！此外，大會將與兩大電子支付平台BoC Pay+及AlipayHK合作，向入場人士推出獨家消費優惠！

● BoC Pay+：單一消費滿$100即減$10（每人於展會日期內最多可享各優惠3次。）

● AlipayHK：每日限量消費券，滿$50減$5



工展會2025｜有什麼獎品？

工展會今年亦準備了多重獎賞活動予入場人士參與，獎品更總價值超過400萬，當中重點包括入場禮禮物、電子消費抽獎、工展會App─幸運大激賞及終極鉅賞、「投票有機會贏巨獎」抽獎券等。其中工展會App─幸運大激賞及終極鉅賞，入場人士只要在12月3日至1月4日，使用工展會App參加抽獎，便有機會贏取總值10萬的豐富獎品！

工展會2025｜重點活動有什麼？

工展會不但設有零售及飲食專區，而且還提供一系列精彩活動，重點活動推介包括：工展小姐選舉、工展超級小Model選舉、工展會DJ打碟大賽，以及聖誕限定活動等等，讓大家盡情血拼之餘，還可欣賞多元化的表演節目！

工展會2025詳情：

工展會現場不設售票處售賣實體門券，只接受BoC Pay、八達通、AlipayHK、支付寶及微信支付即時付款入場。現場不設電子支付工具的增值服務，入場市民需確保電子支付 工具有足夠儲值額。現場購票不設收據。

網上購票︰電子門券於11月13日起透過工展會App、八達通App、AlipayHK、支付寶優先以早鳥價發售。

（全文完）