收銀車2025｜12月時間表+地點一覽！免手續費收「神沙」1類幣拒收

收銀車｜家中堆積了超多散銀（硬幣）怎麼辦？金管局收銀車公布了12月的服務日程表，讓大家處理過剩的「神沙」，收銀車不但可將硬幣轉換成現金，更可用作八達通卡或電子錢包增值，包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞及WeChat Pay，而且完全沒有手續費，十分方便！即睇下文了解！

收銀車｜服務最新時間表

金管局收銀車提供免費收集硬幣服務，在不同時段遊走全港18區，每一區停留約一星期，並於上午10時至晚上7時為市民服務。日前，金管局公布了12月的最新服務日程表，今次將停泊在屯門區、黃大仙區、西貢區、大埔區、北區、觀塘區、東區及九龍城區，有需要的朋友就要留意啦！

收銀車｜接收的硬幣有上限嗎？

提提大家，收銀車並不是什麼硬幣都接受。大家提供硬幣之前，必須先清理帶來硬幣當中的雜物和塵埃。此外，每人每次回收上限為大約10公斤硬幣。收銀車內設有電子磅作點算，如超出10公斤硬幣的人，將需要下車再次輪候。

收銀車｜收銀車接受什麼硬幣？

服務人員收到硬幣後，會檢查其狀況。如發現雜物、生鏽、染色、沾水、發霉或不可辨認的硬幣，會取出並交還客戶，以免影響機器正常運作。另外，收銀車不接受港幣以外的其他硬幣，亦不提供紙幣或硬幣找換服務。

收銀車接受的港幣類型如下：

● 1982年或以後的一毫硬幣

● 1975年或以後的二毫硬幣

● 1977年或以後的五毫硬幣

● 1978年或以後的一元硬幣

● 1975年或以後的二元硬幣

● 1980年或以後的五元硬幣

● 所有十元硬幣



收銀車服務時間及地點｜新界

屯門區

屯門龍門居第一座（康文署流動圖書館服務點）

日期：即日至12月14日（星期日）

＊12月12日星期五暫停



大埔區

大埔大元邨泰民樓側遊樂場（康文署流動圖書館服務點）

日期：12月15日（星期一）至12月21日（星期日）

＊12月16日星期二暫停、12月21日星期日服務時間至下午4時



西貢區

將軍澳厚德邨德澤樓（康文署流動圖書館服務點）

日期：12月15日（星期一）至12月17日（星期三）



將軍澳寶林邨寶寧樓（西座）（康文署流動圖書館服務點）

日期：12月19日（星期五）至12月21日（星期日）

＊12月18日星期四暫停、12月21日星期日服務時間至下午4時



收銀車服務時間及地點｜九龍

黃大仙區

樂富樂富邨樂東樓

日期：12月8日（星期一）至12月14日（星期日）

＊12月10日星期三暫停



觀塘區

油塘鯉魚門邨（鯉興樓側路旁）

日期：12月22日（星期一）至12月25日（星期四）



秀茂坪安翠街路旁停車處（近安達邨孝達樓對出）

日期：12月26日（星期五）至12月28日（星期日）

＊12月23日星期二暫停



九龍城區

紅磡民裕街近30號路旁停車處（謝瑞麟對出）

日期：12月29日（星期一）至12月30日（星期二）



黃埔花園船景街（船側）

日期：1月1日（星期四）至1月4日（星期日）

＊12月31日星期三暫停



收銀車服務時間及地點｜港島

東區

柴灣杏花邨盛民里第六座（康文署流動圖書館服務點）

日期：12月29日（星期一）至 2026年1月4日（星期日）

＊12月30日星期二及2026年1月3日星期六暫停



北區

粉嶺華心邨華勉樓

日期：12月22日（星期一）至12月28日（星期日）

＊12月26日星期五暫停



