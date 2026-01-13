收銀車2026｜最新時間表+地點一覽！免手續費收「神沙」1類幣拒收

收銀車｜家中堆積了超多散銀（硬幣）怎麼辦？金管局收銀車公布了1月至3月的服務日程表，讓大家處理過剩的「神沙」，收銀車不但可將硬幣轉換成現金，更可用作八達通卡或電子錢包增值，包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞及WeChat Pay，而且完全沒有手續費，十分方便！即睇下文了解！



收銀車｜什麼時候有收銀車？

金管局收銀車提供免費收集硬幣服務，在不同時段遊走全港18區，每一區停留約一星期，並於上午10時至晚上7時為市民服務。日前，金管局公布了1月至3月的最新服務日程表，有需要的朋友就要留意啦！

收銀車暫停服務時間：2月16日（星期一）至2月22日（星期日）



收銀車｜接收的硬幣有上限嗎？

值得留意，收銀車並不是什麼硬幣都接受。大家提供硬幣之前，必須先清理帶來硬幣當中的雜物和塵埃。此外，每人每次回收上限為大約10公斤硬幣。收銀車內設有電子磅作點算，如超出10公斤硬幣的人，將需要下車再次輪候。

收銀車｜收銀車接受什麼硬幣？

服務人員收到硬幣後，會檢查其狀況。如發現雜物、生鏽、染色、沾水、發霉或不可辨認的硬幣，會取出並交還客戶，以免影響機器正常運作。另外，收銀車不接受港幣以外的其他硬幣，亦不提供紙幣或硬幣找換服務。

收銀車接受的港幣類型如下：

● 1982年或以後的一毫硬幣

● 1975年或以後的二毫硬幣

● 1977年或以後的五毫硬幣

● 1978年或以後的一元硬幣

● 1975年或以後的二元硬幣

● 1980年或以後的五元硬幣

● 所有十元硬幣



收銀車服務時間及地點｜港島

港島區收銀車服務時間及地點一覽。（香港旅遊發展局）

灣仔區

灣仔港灣徑灣景中心路旁停車處（新鴻基中心對面）

日期：1月26日（星期一）至2月1日（星期日）

＊1月27日（星期二）及1月30日（星期五）暫停



東區

西灣河鯉景灣太康街逸星閣

日期：3月9日（星期一）至3月12日（星期四）

＊3月11日（星期三）暫停



北角城市花園道路旁停車處（近城市花園公園）

日期：3月13日（星期五）至3月15日（星期日）



南區

香港仔田灣興和街（近港灣安老院）

日期：2月9日（星期一）至2月15日（星期日）

＊2月10日（星期二）暫停



收銀車服務時間及地點｜九龍

九龍區收銀車服務時間及地點一覽。（香港旅遊發展局）

油尖旺區

佐敦廣東道575號

日期：1月19日（星期一）至1月22日（星期四）

＊1 月21日（星期三）暫停



油麻地砵蘭街路旁停車處（砵蘭街／文明里休憩處旁）

日期：1月23日（星期五）至1月25日（星期日）



黃大仙區

慈雲山慈康邨康秀樓及康德樓之間露天車位（欣華街側）

日期：2月23日（星期一）至3月1日（星期日）

＊2月26日（星期四）暫停



觀塘區

秀茂坪邨秀暉樓側空地

日期：1月27日（星期二）至1月29日（星期四）

＊1月26日（星期一）及1月28日（星期三）暫停



觀塘翠屏道19號路旁停車處（近翠屏（北）邨翠柳樓）

日期：1月30日（星期五）至2月1日（星期日）



九龍城區

土瓜灣靠背壟道（近樂民新村及基道小學）

日期：3月9日（星期一）至 3月11日（星期三）



九龍城德朗邨德瑜樓

日期：3月12日（星期四）至3月15日（星期日）

＊3月14日（星期六）暫停



深水埗區

石峽尾大坑東邨東怡樓側（東健樓與東怡樓之間車位）

1月19日（星期一）至1月22日（星期四）

＊1月20日（星期二）暫停



深水埗醫局街路旁停車處（近嘉美中心外）

1月23日（星期五）至1月25日（星期日）



收銀車服務時間及地點｜新界

新界區收銀車服務時間及地點一覽。（香港自遊樂在18區）

屯門區

屯門寶田邨第四座

日期：2月2日（星期一）至2月8日（星期日）

＊2月3日（星期二）暫停



元朗區

洪水橋洪福邨洪樂樓

日期：3月16日（星期一）至3月19日（星期四）

＊3月17日（星期二）暫停



元朗元朗文化康樂大樓對面路旁停車處（近馬田村口）

日期：3月20日（星期五）至3月22日（星期日）



大埔區

大埔廣福道43-59號路旁（近中華電力有限公司）

日期：2月23日（星期一）至3月1日（星期日）

＊2月24日（星期二）暫停



荃灣區

荃灣眾安街（千色匯外）

日期：2月2日（星期一）至2月4日（星期三）



荃灣福來邨永定樓對出

日期：2月6日（星期五）至2月8日（星期日）

＊2月5日（星期四）及2月7日（星期六）暫停



葵青區

青衣牙鷹洲街路旁停車處（灝景灣車場入口對面）

日期：2月9日（星期一）至2月11日（星期三）



葵涌葵翠邨平台地下（屋邨辦事處樓下）

日期：2月12日（星期四）至2月15日（星期日）

＊2月14日星期六暫停



西貢區

調景嶺彩明苑彩富閣側（近彩明商場行人天橋底）

日期：3月2日（星期一）至3月8日（星期日）

＊3月4日（星期三）及3月6日（星期五）暫停



沙田區

大圍村南道（近大圍港鐵站A出口）

日期：即日至1月15日（星期四）



沙田新翠邨新傑樓（康文署流動圖書館服務點）

日期：1月17日（星期六）至1月18日（星期日）



沙田多石街路旁停車處（近水泉澳邨水泉澳廣場對出）

日期：3月16日（星期一）至3月19日（星期四）

＊3月18日（星期三）暫停



沙田上禾輋路旁停車處（沙田政府合署外）

日期：3月20日（星期五）至3月22日（星期日）



北區

上水智明街（近育賢學校）

日期：3月2日（星期一）至3月5日（星期四）

＊3月3日（星期二）暫停



粉嶺和豐路路旁停車處（近28墟商場）

日期：3月6日（星期五）至3月8日（星期日）



收銀車服務時間及地點｜離島

離島區收銀車服務時間及地點一覽。（HKR International Ltd. ）

愉景灣愉景廣場愉景灣郵局側（康文署流動圖書館服務點）

日期：1月14日（星期三）



東涌滿東邨滿順樓

日期：1月15日（星期四）至1月18日（星期日）



