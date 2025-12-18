北海道租車｜自駕必玩2大路線 一文睇清雪地駕駛須知+獨家優惠

想去北海道看漫天飛雪，還是計劃去層雲峽看震撼的冰瀑祭？北海道地大物博，景點之間距離較遠，加上冬季大雪紛飛，shopping過後要拖著行李在寒風中等巴士絕對是一大考驗。想玩得隨心所欲、輕鬆穿梭各個絕景，北海道租車絕對是你體驗北國風光的最佳方式，相信你的旅伴都會非常支持！擔心雪地駕駛經驗不足，又怕租車費用昂貴﹖Trip.com一早為你準備周全安排，更有折扣優惠，參考下文兩大必玩路線，立即計劃一場白雪北海道自駕之旅！



北海道是港人冬季旅遊的大熱之選，相較於東京或大阪，北海道的公共交通班次較疏落，轉車亦需時，因此日本租車自駕遊顯得格外吸引。這不僅讓你行程更自由，不用受限於JR或巴士時刻表，看到路邊絕美雪景隨時可以停下來拍照；對於有老人家或小朋友同行的家庭來說，點對點接送更能免去在雪地拖行李之苦，既節省體力又保暖。此外，若是一行三四人出遊，分攤下來的租車費用往往比購買多張鐵路周遊券更經濟實惠，是性價比極高的選擇。

路線一︰札幌出發 療癒溫泉之旅

如果你喜歡溫泉療癒之旅，可以從札幌租車出發，第一天前往洞爺湖欣賞羊蹄山壯麗景色並入住溫泉酒店，第二天造訪登別地獄谷感受大自然的威力，最後返回札幌享受美食與購物。

路線二︰冬季限定 層雲峽人氣「冰瀑祭」

若你想體驗冬季限定的夢幻冰雪，則推薦從札幌出發深入道央，由札幌駕車前往旭川，必去旭山動物園看冬季重頭戲企鵝散步，接著前往層雲峽參觀著名的「冰瀑祭」，在五彩燈光照射下的巨大冰柱與冰屋中彷彿置身魔幻世界，還可順道探索擁有絕美景色的黑岳纜車站秘境咖啡店 Black Mountain Coffee by Columbia。

免費upgrade雪胎 92折獨家優惠

冬季去北海道自駕，最擔心的往往是安全與費用問題，Trip.com為此提供了誠意十足的配套服務。針對雪地駕駛需求，北海道地區的各個租車公司均於冬季提供雪胎為標準配備，讓旅客預訂時無需額外煩惱輪胎配置，安心應對冰雪路面。在價格優惠方面，首次使用Trip.com租車的新客戶預訂即享92折優惠；若你已經在Trip.com預訂了機票或酒店，更能解鎖專享的租車折扣價。行程規劃上平台亦保留極大彈性，除了提供彈性取消政策外，更設有「交通訂單保障」，萬一航班或火車因故延誤或取消，只需聯絡通常在30秒內接聽的客服，即可商討免費保留或取消租車，全程提供可靠支援。

解構日本租車流程、車款選擇、安全貼士

出發前的準備工作其實相當簡單，只要備齊文件即可。香港旅客需持有由香港發出的國際駕駛執照（IDP），並確認是1949年日內瓦公約版本，同時隨身攜帶香港駕駛執照正本、所有駕駛者的護照，以及印有駕駛者姓名的實體信用卡以作提車擔保。至於車款選擇，可以按照你的行程需要，挑選不同車款。小型車如豐田Raize或本田 Fit 因輕巧好開，特別受情侶歡迎；而本田Freed、日產 Serena 等家庭車則因空間感大，適合放置多件行李；若想在雪地駕駛更有信心，馬力充足的四驅車款如三菱Delica則是不二之選。抵達北海道後，大多旅客會選擇在新千歲機場租車，只需前往租車櫃台，便會有接駁車載你去取車點，檢查車況與保險後即可出發。

在雪國開車與香港完全不同，安全永遠是第一考量。雖然Trip.com租車已包含雪胎，但駕駛者仍需時刻警惕路面狀況，尤其是看似濕潤實則結成薄冰的「黑冰」路面極易「跣呔」，務必減速慢行。由於雪地煞車距離是平常的三倍以上，請與前車保持更遠距離。另外，北海道冬天天黑得早，下午四點多便已入夜，郊區路燈較少加上飛雪影響視線，建議旅客盡量安排在白天趕路，避免夜間長途駕駛。

