叉燒推介13間2026｜Do姐推薦／米芝蓮／40年老字號／炭烤／$27起

叉燒推介2026｜叉燒關注組｜講到香港人的靈魂美食，怎能少得叉燒！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了13間必食叉燒推介，包括有連嘴刁的Do姐都讚不絕口的「新桂香燒臘」，更網羅了堅持40年的隱世老店「波記燒臘粉麵店」，最驚喜的是$27起就有交易的「唐順興燒味」！即看下文啦！



叉燒推介2026｜【1】新桂香燒臘——Do姐大讚！

「新桂香燒臘」是一家在柴灣區乃至全港，都頗有名氣的燒臘店！店家以招牌叉燒馳名，吸引了不少本地街坊甚至名人，例如Do姐（鄭裕玲）、陳奕迅、陳凱琳等前來光顧。店家提供4款叉燒，包括「三粒叉」（半肥瘦叉燒）、「第一刀」（爽叉）、「一天片」（肥叉）、「柴皮叉」（瘦叉），$208一斤！

Do姐在個人YouTube頻道「The Do Show」中，大讚店家的叉燒「肥瘦適中，外層帶點焦香」，並分享美味的秘訣是店家採用新鮮豬肉及黏性高的麥芽糖，令叉燒肉汁豐沛、外皮焦脆！提提大家，岀爐時間為早上9時半、中午12時、下午3時、下午5時。

新桂香燒臘

地址：柴灣柴灣道345號金源洋樓C座地下17號舖



叉燒推介2026｜【2】唐順興燒味——$27蜜汁叉燒飯／港九新界有分店

「唐順興燒味」是香港著名的連鎖燒味店，以高CP值的港式燒味飯聞名，深受街坊歡迎！以蜜汁叉燒飯為例，價錢只需$27；叉燒燒肉雙拼飯，也只是$30，超划算！店家的蜜汁叉燒，半肥瘦居多，肉質嫩滑，邊緣有少許燶邊，增加焦香！蜜汁方面，甜而不膩，還帶有濃郁的醬油和燒烤香氣，絕對值得一試！

唐順興燒味

地址：

長沙灣順寧道329號興隆樓A號舖

葵涌石陰路113-117號獅子樓地下D號舖

西環石塘咀皇后大道西425號地舖前座

西灣河成安街33號柏匯地下7號舖

旺角花園街18號華園閣地下3號舖

土瓜灣落山道1K-1N號地下C號舖



叉燒推介2026｜【3】聚緣叉燒皇——網民：全港最好食叉燒！

「聚緣叉燒皇」是一間位於香港旺角、大角咀交界，並主打優質粵式燒臘的食店。被網民評為「超高質燒味舖」、「全港最好食叉燒」。店家提供的叉燒屬於半肥瘦那款，外層帶點焦脆，內裡鮮嫩多汁，甜裏帶鹹，能做岀一加一大於二的美味科學！

聚緣叉燒皇

地址：旺角海庭道8號富榮花園二期地下39號舖



叉燒推介2026｜【4】王牌·圍一叉燒——$38蜂蜜叉燒脆脆豬

「王牌·圍一叉燒」的招牌菜色是蜂蜜叉燒（肥叉），肥瘦適中偏肥，啱晒重口味人士！下午茶必點$38的蜂蜜叉燒脆脆豬，鬆軟脆口，麵包底部經烘烤後的質地仍然鬆軟，蜂蜜淋在叉燒上面，一定要試！除了蜂蜜叉燒脆脆豬，叉燒油雞飯配荷包蛋飯也值得一試！

王牌·圍一叉燒

地址：大圍大圍道100號天寶樓地下8號舖



叉燒推介2026｜【5】叉燒大王——$54招牌叉燒飯

「叉燒大王」是一間位於沙田的港式中菜館，以高品質的燒臘，特別是叉燒而聞名！店家被食客稱為沙田的老店，具有一定的口碑。店家提供招牌叉燒飯（$54）、叉燒煎蛋飯（$58）、叉鴨飯（$58）等。他們的叉燒偏甜，喜歡甜叉燒的你，千萬別錯過啦！

「叉燒大王」是一間位於沙田的港式中菜館，以高品質的燒臘，特別是叉燒而聞名！（小紅書@一口吃不下个路西西）

叉燒大王

地址：沙田大涌橋路20-30號河畔花園D座地下39號舖



叉燒推介2026｜【6】發達叉燒——$88叉燒雙蘭王蛋飯

「發達叉燒」內的招牌菜——蜜汁叉燒，例牌價錢為$120。除了蜜汁叉燒，還有五花腩叉燒，一份例牌價錢為$145。叉燒外層的蜜汁香甜而不膩，帶有微微焦香，甜鹹平衡，肉味濃郁！還有叉燒雙蘭王蛋飯（$88），帶有淡淡玫瑰露香氣的叉燒，配上燶邊效果的煎蘭王蛋，超級推薦！

發達叉燒

地址：灣仔蘭杜街2號地下2號舖



叉燒推介2026｜【7】鴻昌燒臘飯店——$58叉燒飯！肉質軟腍／蜜汁香甜

「鴻昌燒臘飯店」最突出的特色是親民價格，提供「街坊價」的高質燒味。例如叉燒飯（$58），叉燒的肉質軟腍，蜜汁濃郁又香甜，甜鹹平衡，配上軟糯的飯粒，絕對係必吃之選！除了叉燒， 脆皮燒肉也是必點，燒肉的口感層次分明，加上脆卜卜的外皮，絕對是必點！

鴻昌燒臘飯店

地址：

深水埗桂林街333號地舖

深水埗基隆街218號地舖



叉燒推介2026｜【8】祥記燒臘飯店——$50內！叉燒／燒鴨

祥記燒臘飯店是一間傳統港式大牌檔或燒臘快餐店，他們的燒鴨飯中的燒鴨，皮脆肉嫩，肉質富含油脂香，帶有五香粉的醃料風味，超級入味！還有必點的叉燒飯，外層帶有焦糖的蜜汁甜味和香氣，價錢還非常相宜，$50都不用就能品嚐到美味叉燒！

$50都不用就能品嚐到美味叉燒！（Openrice@foodsufer）

祥記燒臘飯店

地址：荃灣曹公街8號香車街街市



叉燒推介2026｜【9】陳記燒臘飯店——叉燒多汁軟腍 性價比高

「陳記燒臘飯店」在網上被許多食客大讚性價比高，被認為是專做街坊生意、沒有大量廣告宣傳的實力小店！有網民更稱自己「兩個月內二刷」，它的叉燒多汁軟腍，而且好有彈性，一碗叉燒飯只需$47；雙拼飯也只是$54，絕對不能錯過！

陳記燒臘飯店

地址：旺角新填地街250-254號地下D號舖



叉燒推介2026｜【10】波記燒臘粉麵店——叉燒瀨粉、叉燒飯$43！

「波記燒臘粉麵店」是位於西環石塘咀、屹立超過40年的老字號燒臘店，店家的特色是食物製作快速且流轉高，讓食客能品嚐到新鮮熱辣的燒味。有網民讚店家的例牌叉燒「佢個汁簡直冇得頂」。叉燒瀨粉、叉燒飯的價錢為$43；淨叉燒例牌價錢為$115，價錢合理，值得一試！

「波記燒臘粉麵店」是位於西環石塘咀、屹立超過40年的老字號燒臘店。（小紅書@阿嬷の宝孙）

波記燒臘粉麵店

地址：西環石塘咀皇后大道西425號地下P號舖



叉燒推介2026｜【11】唯一燒鵝——$59醬皇叉燒飯／荔枝木煙燻燒鵝

「唯一燒鵝」位於紅磡家維商場地下層的小店，屬於港式燒臘店，以荔枝木來煙燻燒鵝這個製作方式和充滿人情味而聞名！在香港，極少店家以荔枝木來煙燻燒鵝，如果想品嚐淡淡的荔枝木煙燻香氣燒鵝，不妨一試！除了招牌燒鵝，還有必點的醬皇叉燒飯，油脂分佈均勻，帶有香濃的蜜汁味，而且分量十足，$59能品嚐到！

唯一燒鵝

地址：紅磡馬頭圍道46-48號家維商場LG樓4號舖



叉燒推介2026｜【12】大壹燒鵝——燒鵝天花板！

「大壹燒鵝」是香港知名的燒臘店，以招牌燒鵝聞名，被不少食客譽為「香港燒鵝天花板級選手」之一，吸引了本地老饕和遊客光顧！店家的燒鵝以傳統的紅木炭火烤製，使鵝皮達到鬆化香脆的境界。除了燒鵝，皇牌蜜汁叉燒也是必點，店家選用梅頭豬肉烤製，肉味香濃，初次品嚐的網民都大讚「竟然咁遲先發現呢間叉燒飯!」、「燒鵝天花板」等，$88半斤，價錢合理。

大壹燒鵝

地址：

銅鑼灣登龍街36-48號登輝大廈地舖

藍田啟田道51-67號啟田大廈地下1A, 2-4及6A號舖

馬鞍山鞍誠街8號MOSTown Street新港城中心大街(3期)地下G-3/07-09號舖



叉燒推介2026｜【13】魚事者——陳皮檸檬叉燒

連續3年榮獲《香港澳門米芝蓮指南》必比登推介的小店「魚事者」，除了有獨家招牌菜「彈牙魚拉麵」、「滑溜魚烏冬」等，還有必試的陳皮檸檬叉燒炒魚麵（$78），陳皮檸檬取代了傳統麥芽糖來燒製叉燒，果香與肉香交織，配上鑊氣十足的炒魚麵，超惹味！

魚事者

地址：

北角炮台山宏安道14-18號威德閣地下14號舖

銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場11樓1102號舖



