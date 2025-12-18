海景Cafe推介7大｜絕美靚海！露天飲咖啡＋巴斯克蛋糕＋酸種麵包

露天海景Cafe｜海景Cafe香港｜海景cafe 2026｜想在忙碌的都市生活中喘口氣？沒什麼比坐在露天座位，吹著海風歎一杯咖啡更療癒了！每逢週末，不少人都會尋找隱世的香港海景Cafe，希望能一邊欣賞270度無遮擋維港海景，一邊享受慢活時光。《香港01》好食玩飛記者為大家精選了7大必去海景Cafe，即看下文啦！



香港海景Cafe推介｜【1】堅尼地城% Arabica——超高人氣！2層海景Cafe

說起海景Cafe？最具代表性？莫過於位於堅尼地城的「% Arabica」！它不僅是香港首間2層Cafe，更是因為直面維多利亞港的絕美窗景，而成為全球咖啡迷的朝聖地！品牌首席咖啡師山口淳一，曾獲得2014年Coffee Fest世界拉花大賽冠軍。店家還採用被譽為「咖啡機中的法拉利」的Slayer訂製版咖啡機，並配備Tornado King熱風式烘豆機，所以店家岀品的咖啡特別滑順！必點的有Espresso（濃縮）、Americano（美式）、Latte（拿鐵）及Matcha Latte（抹茶拿鐵）。

% Arabica

地址：西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下G04號舖



香港海景Cafe推介｜【2】WM Café & Bar——180度海景露台／香煎帶子明太子蟹肉意大利粉

位於荃灣海之戀商場的WM Café & Bar，是區內頗受歡迎的海景西餐廳，以高CP值及180度海景露台聞名，可遠眺汀九橋及青馬大橋的海景，啱晒文青打卡！入夜後更會變身成為充滿情調的Bar，還可觀賞現場音樂表演，超有氣氛！餐廳提供麵食、Pizza、甜品、小食、飲品，麵食包括香煎帶子明太子蟹肉意大利粉（$128），帶子肉質超厚實，明太子醬汁鹹鮮微辣，緊緊包裹住口感彈牙的意粉。飲料方面，草莓雪沙和抹茶牛奶也是必點！

WM Café & Bar

地址：荃灣大河道100號海之戀商場3樓3094號舖



香港海景Cafe推介｜【3】Tanuki Innovation——坐擁維港海景／全新蛋包飯系列

位於尖沙咀星光行、坐擁一線維港海景的Tanuki Innovation，是由香港男子組合ERROR成員193（郭嘉駿） 創立的咖啡店品牌。該店由前身為Tanuki Coffee純咖啡店，於2024年轉型進化為提供精緻西日Fusion料理及自家製甜品的輕食餐廳。必點單品有全新蛋包飯系列的燒汁慢煮牛柳蛋包飯、全新Bagel系列的牛油果滑蛋貝果等。

Tanuki Innovation

地址：尖沙咀梳士巴利道3號星光行誠品生活2樓L201-203號舖



香港海景Cafe推介｜【4】Cupping Room Coffee Roasters——熱門打卡聖地！

位於尖沙咀海港城的Cupping Room Coffee Roasters，是香港精品咖啡界的代表作之一。自開幕以來，便憑藉海景視野與現代簡約的設計，成為社交媒體上的熱門打卡聖地！餐廳主要提供輕食與甜品，包括薑汁燕麥奶、手工茶、手工啤酒等。聖誕節將近，在1月9日前預訂Oreo巴斯克、日式抹茶巴斯克，3吋的價錢為$198。

Cupping Room

地址：尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心3樓309號舖



香港海景Cafe推介｜【5】Café Bohème——情侶約會熱門地點！卡邦尼闊麵／慢煮牛肉丸

位於西九文化區藝術公園的Café Bohème，是尖沙咀一帶極受歡迎的海景休閒餐廳，是假日野餐、寵物放電及情侶約會的熱門地點。他們的卡邦尼闊麵是必點，絲滑的意粉、香脆的意式煙肉、香口的炒磨菇，還有恰到好處的羊奶芝士完美結合，超Juicy！還有肉汁豐富的慢煮牛肉丸、磨菇意大利雲吞等也是不容錯過！

Café Bohème

地址：尖沙咀西九文化區藝術公園地下GF-06號舖



香港海景Cafe推介｜【6】Crepes & Bakes——270度無遮擋維港海景／鹹牛油焦糖法式薄餅

「Crepes & Bakes」是一間法式輕食Cafe，以法國布列塔尼地區的傳統食譜為核心，主打正宗的法式鹹薄餅及甜薄餅，並以270度無遮擋的維港海景為賣點！店家的千層麵、火腿芝士牛角包、鹹牛油焦糖法式薄餅是必點！千層麵是每日以人手製作，配上嫩滑牛肉、香滑白汁，還有你無法抗拒的經典芝士層，超邪惡呀！

Crepes & Bakes

地址：尖沙咀博物館道8號香港故宮文化博物館地下低層Museum Cafe 3



香港海景Cafe推介｜【7】MoA Dining——下午茶$220

坐落於香港藝術館1樓的MoA Dining，食客能在餐廳一覽無遺無敵維港海景！下午茶套餐的價錢為$220，包括6款鹹點及甜點、精選茗茶或咖啡。此外，餐廳每日還有新鮮出爐的無花果酸種麵包、布里歐麵包和手工麵包條等多款麵包，搭配來自意大利和西班牙的特製橄欖油、西班牙羊奶芝士松露牛油及蒜香醬，儀式感滿滿！酒吧小食也同樣不容錯過，小食搭配美酒，為午後時光添上悠閒氣息！

MoA Dining

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓



（全文完）