假期出行「神器」 一App入手8折機票 仲有5折高鐵、門票、酒店

想趁年末年頭假期出遊，又一直等不到心水目的地的機票優惠？今次為大家介紹「一站式」旅遊神器，只需一個App，即可輕鬆預訂機票、酒店、高鐵、本地+海外主題樂園門票，甚至是當地叫車服務。AlipayHK App內的「旅行+」小程式，讓大家可以一站式處理出遊需要。平台最近更推出一系列出行優惠，今次我們為大家整理四大省錢攻略，包括無門檻全球8折機票等優惠。



去旅行未出發先要大量花心力訂機票及酒店，還要處理海外交通和入場門票。但有沒有想過用一個App即可完成以上項目的格價動作，還可以輕鬆預訂出行大小事？AlipayHK App內的「旅行+」小程式，讓大家可以一站式處理出遊需要，出行途中再也不需要手忙腳亂切換幾個旅遊App，而且旅行+ 小程式最近推出一系列年尾出行優惠，即日起各項交通、住宿和玩樂著數等你拎。

AlipayHK App「旅行+」四大省錢攻略

今次活動的「重頭戲」絕對是機票優惠！Facebook、Instagram上每日都彈出機票減價消息，但不是航線不合心水，就是優惠限制多，當你花時間搞清楚條款優惠名額又已經被人搶曬⋯⋯而家只要進入AlipayHK App，於首頁右上角進入「旅行+」小程式訂購機票，毋須搶優惠券，更不限地點，所有機票均享有票面價高達8折優惠，最高可減100港元！假期想去日韓台血拼、到歐美享受白色冬日，抑或快閃東南亞歎盡美食之旅，都可以享受優惠，連單程和廉航都一樣用得！

AlipayHK機票優惠無門檻無限制。

全年最「癲」價！住宿5折大放送

不少人出遊，為到減省住宿費用，被迫選擇一些地點不方便，或次一級的酒店。今次終於有藉口住得奢華一點！

AlipayHK App「旅行+」小程式除了集合全球各大酒店預訂平台房源供給資源，活動期間更會提供多項優惠，活動期間搶到5折券，更可減最多500港元！

除此以外，活動期間在AlipayHK「旅行+」小程式入面，使用獨家【ALIPAYHK888】Promo Code折扣碼，預定酒店滿1500港元，仲可以額外享受200港元折扣優惠！最正係唔駛指定信用卡，輕鬆慳200，真正平到震！即刻預訂啦！

優惠碼流程教學︰

步驟1︰ 點擊個人檔案

步驟2︰點擊我的優惠券

步驟3︰使用【ALIPAYHK88】優惠碼，預訂港澳、內地、日韓泰等全球精選酒店減$200

步驟4︰完成預訂

北上必搶！5折搭高鐵

想快閃北上飲飲食食，或者和一家大細週末到深圳廣州出遊，高鐵肯定是出行首選。AlipayHK「旅行+」小程式亦為大家準備了超強的高鐵福利，除了即日起至2025年12月31日買票所有線路免預訂手續費，不要忘了拿15港元折扣券！

另外，平台每天更會推出限量折扣券，記得每天早上10時搶，最高可慳38港元，以西九龍站去福田站這類短途路線計算，優惠低至半價！

每天早上10時可登入「旅行+」小程式搶5折優惠券，搭高鐵低至38港元！

全球景點門票低至半價 玩盡迪士尼、環球影城、海洋公園

無論是親子遊或情侶出遊，不少人都會選擇主題樂園，節日限定巡遊和特備節目絕對不能錯過。優惠期間上AlipayHK預訂全球門票都可使用20港元優惠券，成功購買門票更有機會賺取20港元跨境消費券包​！唔怕你格價，真係平通街！

最大折扣就是每天午夜12點必搶5折優惠券，購買任何景點門票都可慳最高200港元，香港中環摩天輪、遊日必玩東京迪士尼和環球影城，佔地超廣的廣州熱雪奇蹟等內地主題樂園都可使用優惠！

記得每天午夜12點搶5折優惠券，預訂各地景點門票可減最高200港元！

家庭團必搭！Grab Call車優惠

喜歡去泰國、馬來西亞、新加坡或越南等東南亞國家，應該很多人都會用Grab Call車代步。只要係AlipayHK App「旅行+」Grab新用戶，即可領取50港元禮券包，單程可減高達30港元！唔駛download另一個App，直接打開AlipayHK App call車港紙俾錢，沒有外幣交易費，出行更輕鬆方便！

使用AlipayHK App除了可在東南亞輕鬆call車，新客戶更可領取50港元禮券包。

