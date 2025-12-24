冬日美食節2025｜12.25開鑼！10大優惠必搶　$1遼參+$10手撕雞

冬日美食節2025｜第23屆冬日美食節將於12月25日開鑼，一連五日於會議展覽中心舉行，展覽匯聚環球美食、潮流家品及最新電子產品，過百款展品及美食低至1折， 入場更送入場禮品！《香港01》「好食玩飛」整合冬日美食節詳細資訊及場內10大優惠推薦，即看內文！



冬日美食節2025｜開放時間？門票入場幾多錢？

冬日美食節2025｜活動詳情

日期：2025年12月25日至29日

時間：10:00-20:00（25至28日）；10:00-19:00（29日）

地點：香港會議展覽中心3號館

票價：$30

入場門票價錢一覽（官方圖片）

冬日美食節2025｜什麼人免費入場？

【1】3歲或以下小童

【2】65歲或以上人士（需出示身份證）

【3】訪港旅客登記免費進場

冬日美食節2025｜有甚麼展區？

冬日美食節2025將於明日正式開鑼（資料圖片）

【1】日、韓、台食品及本地零食區

【2】國際佳餚、美酒咖啡及甜點區

【3】東南亞特色食品區

【4】賀年食品、糧油及參茸海味區

【5】養生保健及素食區

【6】至尊品牌區

冬日美食節2025｜有甚麼優惠？

冬日美食節2025【1】$1優惠專區

由即日起至12月29日期間，新客戶憑邀請碼【EXPO25】成功申請 PayKool Visa Platinum卡，即可以$1到「冬日美食節」及「冬季購物節」認購以下商品：

【1】德國寶光速氣炸鍋 CKF-110（建議零售價：$1,180）；或

【2】德國寶移動浴室寶 HTW-111PN（建議零售價：$980）；或

【3】海味套裝（建議零售價：$536）

此外，參加者憑PayKool信用卡於指定時段於 PayKool App 搶得指定產品認購資格並於指定時段內到「冬日美食節」及「冬季購物節」PayKool攤位，即可以$1購買下列商品：

【1】紅燒鮑魚（建議零售價：$148）

【2】特級花菇皇300克禮盒（建議零售價：$188）

【3】猴棗化痰散（建議零售價：$298）

【4】超級市場HK$50現金券（建議零售價：$50）

PayKool 攤位：3號館3A08；1號館1C02及1C04

冬日美食節2025【2】推廣優惠10大推介

【1】有機醋黑豆

攤位：3M16

推廣價：$1｜標準價：$80

數量：每日10個

【2】盒裝紫蘇籽油

攤位：3M16

推廣價：$10｜標準價：$75

數量：每日20個

【3】手撕雞

攤位：3D01-3D04

推廣價：$10

數量：限量10份

【4】遼參

攤位：3D01-3D04

推廣價：$1

數量：限量20條

【5】CP豬肉雲吞

攤位：3E01 - 3E04

推廣價：$30／3盒｜標準價：$30／1盒

數量：售完即止

【6】CP無激素調味黑豚肉扒

攤位：3E01 - 3E04

推廣價：$100／5包｜標準價：$39.9／1包

數量：售完即止

【7】印尼一燕盞金裝小禮盒

攤位：3F15

推廣價：$90｜標準價：$149

數量：限量50盒

【8】印尼三角官燕盞（一兩）禮盒裝

攤位：3F15

推廣價：$499｜標準價：$940

數量：限量50盒

【9】廣昌隆頂級臘鴨髀（200克）

攤位：3B07, 3B08

推廣價：$100／7隻｜標準價：$25／1隻

數量：售完即止

【10】特大急凍即食海參（6-8頭）

攤位：3D15

推廣價：$1000／7盒｜標準價：$500／1盒

數量：每日限量200盒

冬日美食節2025｜有甚麼場內活動？

冬日美食節2025【1】大會舞台節目

12月25日：

12:30 - 12:50｜MQ BALLET WONDERLAND

13:30 - 14:00｜天籟聖誕音樂大匯演

14:30 - 14:50｜拆解銀髮裝修秘笈

15:00 - 15:30｜聖誕「豪」聲音；表演嘉賓：羅啟豪

16:30 - 17:00｜X'mas with Dear Jane；表演嘉賓：Dear Jane

18:00 - 18:30｜聖誕消費大抽獎

12月26日：

13:30 - 13:50｜COOL KIDS 舞動聖誕大派對

14:10 - 14:30｜兒童拉丁舞狂熱

15:00 - 15:30｜聖誕「智」好聲；表演嘉賓：譚輝智

16:30 - 17:00｜Stephy into X'mas；表演嘉賓：鄧麗欣Stephy

17:10 - 17:30｜揀裝修！防爛尾！

18:00 - 18:30｜聖誕消費大抽獎

12月27日：

13:30 - 14:30｜Little Duck 冬日聖誕舞蹈show

15:00 - 15:30｜P1X3L的聖誕舞會；表演嘉賓：P1X3L

16:30 - 17:00｜農夫Rap爆聖誕；表演嘉賓：農夫FAMA

17:10 - 17:30｜家居翻新DIY超實用貼士

18:00 - 18:30｜聖誕消費大抽獎

12月28日：

14:00 - 14:20｜東兒冬日齊齊咚

15:00 - 15:30｜勁歌熱舞Honey Punch；表演嘉賓：Honey Punch

16:00 - 16:20｜魅力兒童拉丁舞Show Dance

17:00 - 17:30｜聖誕消費大抽獎

冬日美食節2025【2】台上消費大抽獎

憑場內消費滿HK$500（以即日最多三間不同商戶的即日發票），可到1號展館主辦機構攤位1B39或3號展館3B入口對面主辦機構攤位換領1張台上抽獎券。最多可憑3張消費單據合共消費滿HK$1,500或以上換領3張抽獎券,有機會贏取豐富獎品，包括名廠家電、寢室用品及廚具等豐富獎品！

抽獎地點：1號展館大會舞台

抽獎日期及時間：12月25至27日｜18:00；12月28日｜17:00

冬日美食節2025【3】免費手作坊

憑「消費連環賞」遊戲券（附於聖誕台上消費大抽獎之抽獎券上）可參加1號展館場內2個免費手作坊！

工作坊包括：

【1】毛球畫工作坊

【2】扭扭棒工作坊

【3】陶瓷祝福掛飾工作坊

【4】浮雕銀箔畫工作坊

【5】日本光雕掛飾聖誕樹工作坊

【6】雙面刺繡掛飾工作坊

【7】拼豆工作坊

【8】鉤織蝴蝶結掛飾工作坊

冬日美食節2025【4】聖誕福袋

凡購買門票入場可換領聖誕福袋，福袋內容包括龍角散草本潤®夾心喉糖、DoDoME 100%除螨4D洗衣珠、Tastea Coffee 啡茶館水果茶包、蛋卷工房原味手工蜂巢蛋卷、皇炸萌爸軟糖、小牧味屋梳打餅、小牧味屋酒鬼花生、喜瑪拉雅山鹽薄荷糖、康研藥業胃樂樂&糖樂樂組合益生菌等。

換領福袋：

12月25至28日：1號展館YG01攤位

12月29日：3號展館3T38攤位

冬日美食節2025【5】聖誕「美食放送」

大會於12月25至28日期間毎日下午2時及5時在3號展館攤位3T38聖誕「美食放送」派發站免費派發美食予入場人士，數量有限，送完即止。

冬日美食節2025【6】行晒全場有著數

凡購票人士於指定攤位集齊3個蓋印或在3個攤位掃描電子入場券QR Code 3次，可於指定時間到1號展館YG01攤位換取禮品。

冬日美食節2025【7】夢「賞」成真 聖誕大抽獎

入場人士登記加入FOODIE BUDDY CLUB會員即可參加夢「賞」成真 聖誕大抽獎，有機會獲得以下禮物：

頭獎（1名）【1】旅遊現金禮券（價值：HK$20,000）

二獎（1名）【2】maxcare 嵐心椅（價值：HK$19,800）

三獎（1名）【3】香港迪士尼樂園一年免費入場白金卡2張（價值：HK$9,996）

安慰獎（10名）【4】超市禮券（價值：HK$10,000）

截止參加抽獎日期及時間：12月29日 19:00

網上公佈抽獎結果日期：2026年1月20日（以電腦隨機抽出得獎者）

