靜電｜冬天常被靜電電到怎辦?專家指身體缺1東西所致｜附解決方法

靜電｜天氣乾燥，不少人飽受靜電困擾，近日有不少網民在Threads發文求救。 《香港01》「好食玩飛」頻道整理網民及台灣健康檢查中心的抗靜電心得，當中包括觸摸家中3樣物件即可秒速消除靜電，有台灣醫療機構更在Facebook傳授2招有效解決方法，想知家中哪3樣法寶可以除靜電一定要看下去。



靜電｜Threads網民發文求救：怎樣除靜電？

天文台指，受乾燥的冬季季候風影響，明日（9日）廣東普遍晴朗，早上寒冷。天文台預測，明日起一連三日本港相對濕度只有30%，非常乾燥。不知道大家有沒有發現，乾燥天氣，伴隨而來的就是靜電困擾。

近日Threads有網民發文詢問：「請問有什麼好方法可以去除衣服上的靜電？」帖文一出即引來不少人分享心得。有留言指：「有抗靜電的手環，戴着摸東西不會被電」、「用電池去摩擦衣服可以除靜電哦」、「防靜電梳子必買，不然冬天根本不用梳頭」、「可能太乾燥了，要多喝水」、「褲頭別迴紋針，要不然就是衣服擦乳液」。

有網民分享實測經驗，發現最有效的方法是：「在碰觸金屬物品前，先摸以下三種物品其中之一：水、木頭、水泥（牆壁），就能釋放掉身上的靜電」。

亦有網民表示「冬天換衣服也是頭髮易產生靜電都豎起來，也是趕快找木製品或牆壁，摸一下，就不會產生靜電了」、「我也是靜電人，比起靜電手環還是直接摸水泥牆壁比較乾脆，尤其是在開金屬門把之前，切勿忘記啊」。

靜電｜身體一直有靜電怎麼辦？

台灣健康檢查機構《童綜合醫院高級健康檢查中心》曾在Facebook上發文分享，靜電成因主要有兩大關鍵。

第一就是環境極度乾燥， 空氣中缺乏水分中和電荷；第二就是冬天衣物穿得多，衣服之間相互摩擦產生大量的電荷，而電荷無法釋放掉，累積在衣服表面就容易全身上下都充滿了靜電荷。

靜電｜有什麼抗靜電方法可改善？

想解決靜電問題，大家可以試試2個方法：

1. 提高環境濕度

由於水氣能讓物體表面「導電」，使電荷無法累積，所以使用加濕器或減少暖氣，能提升室內濕度，即可有效改善問題。

2. 增加身體的保濕度

靜電主要因為身體乾燥而引起，只要每天喝充足的水分，或透過食療來保養身體，就能從內部提升皮膚保濕度，有效減少皮膚產生靜電。

（全文完）