農曆新年將至，正是為家居打造新氣象的最佳時機！今年豐澤以「豐足滿屋」為主題，由即日起至2月24日期間，於全線門市及網店同步呈獻「新春三大激賞」，優惠低至37折，驚喜一浪接一浪，一同與豐澤開啟豐盛美滿新一年！



豐澤新春三大激賞！低至37折！8大組合$999起 驚喜換購開運套裝

「聰豐B」為你準備新春驚喜! 繼聖誕熱賣的盲盒後，再度化身成限量「聰豐B魚蝦蟹套裝」及「聰豐B籤筒掛飾」，購買指定品牌或達到消費門檻，即可加購，與您一同喜迎新歲，福氣滿載！

豐澤新春第一激 🎊30件創抵價產品 靚價盡畀

新春必搶！30款人氣精選產品以創抵價出售，涵蓋個人護理、廚房小家電、家居必備，應有盡有。無論自用或送禮，都能以超抵價入手，讓您新年「靚」住過，家居更添便利！

豐澤新春第二激🎊8大加倍豐足組合任你配 $999起激抵入手

新一年，豐澤為你呈獻加倍豐足組合優惠，大家可以透過8大組合方式自由配搭「錢途無限」、「不蘆而獲」、「無蟹可撃」及「蝦肥屋潤」四大類別產品，滿足不同需要。開運優惠價由$999起，門市及網店均可選購，讓你靈活配搭各式電器，組合優惠最高慳逾$8,700，大手入貨更有著數，精明消費者必搶！

豐澤新春第三激🎊超過800件新年好物 低至37折

豐澤精選超過800款人氣家電以低至37折發售，優惠線下及線上同步，涵蓋生活大小所需，從個人護理到大型家電，選擇多到令人心動！不論是送禮自用，還是升級家居，這波優惠絕對是「入貨」最佳時機！

豐澤新春限定！「聰豐B魚蝦蟹套裝」及「聰豐B籤筒掛飾」限量搶購

今年豐澤特別推出開運套裝 - 「聰豐B魚蝦蟹套裝」及「聰豐B籤筒掛飾」，讓你在選購家電的同時，輕鬆為「聰豐B系列」再添新成員。

由即日起至2026年2月24日，只要購買指定品牌或達到消費門檻，即可低至$38換購「聰豐B魚蝦蟹套裝」*，為你的新春娛樂加添歡樂氣氛！

•購買指定品牌，加$38即可換購

•購買滿$5,998，加$68即可換購

•購買任何產品，加$88即可換購

驚喜不止於此！凡於門市買滿$999，更可獲贈「聰豐B籤筒掛飾」*（隨機款式）一個，輕鬆添上濃濃新年喜氣，寓意好運連連！

*數量有限，送完即止。

以上優惠詳情密切留意豐澤推廣專頁「豐足滿屋」新年優惠 | Fortress 豐澤，及下載豐澤APP了解更多！

#活動及優惠受條款及細則約束，更多活動詳情，請參閱網站。