淘寶年貨節熱銷10大｜券後77折起！電動牙刷/蒸汽熨斗/磁吸充電座

淘寶網上的商品款式繁多，容易讓人感到眼花撩亂，想購買優質好物？其實淘寶天貓每天都會實時公布各類商品的人氣排名！榜單上排名按商品的銷量而定，部份熱銷商品銷量過萬件！今次便為大家精選了10款涵蓋數碼、家電及生活用品的人氣商品，還可趁着「淘寶年貨節」激抵開賣，券後優惠77折起，仲有0運費一件包郵到港，可以盡情掃貨。新年煥新品，把握機會為家居用品送舊迎新，馬年好事連連！立即看看有什麼好物推介吧！



👉淘寶年貨節 激抵開賣!

淘寶熱銷好物【1】飛利浦鑽石3系電動牙刷——鑽石級亮白潔淨

明明每天早晚都有刷牙，但還是覺得牙齒不夠潔淨？可能是刷牙的方法不對，導致牙齒清潔得不夠徹底！Philips飛利浦鑽石3系電動牙刷，採用升級版聲波震動技術，主打「鑽石級」的亮白潔淨效果，能深入牙縫有效去除牙菌斑！現在於淘寶網低至¥322.3就可以購買到！更連2個原裝備用刷頭！榜單上亦有其他人氣品牌，包括OralB、Panasonic，以及國內人氣品牌Usmile、RANVOO/銳舞等等！

淘寶熱銷好物【1】飛利浦鑽石3系電動牙刷——鑽石級亮白潔淨

Philips飛利浦3系情侶牙刷

售價：¥322.3（港幣$360.8）

🔥 手慢無！限時搶購傳送門

即看更多精選電動牙刷🪥 usmile 笑容加／Q20 兒童智能語音電動牙刷｜RANVOO 銳舞／噴氣式軟毛聲波電動牙刷｜Tongshi 同詩／U2pro 殺菌掃振電動牙刷套裝｜JIMOK 錦美客／太空艙全自動情侶電動牙刷｜Flyco 飛科／智能聲波軟毛電動牙刷

淘寶熱銷好物【2】usmile笑容加便攜式水牙線——牙縫清潔神器！戴牙套人士恩物

單靠刷牙很難完全清除牙縫內的食物殘渣，因此需要一部好用的水牙線（沖牙機）長伴左右！usmile笑容加便攜式水牙線每周銷量高達3000件！已經連續多周穩居榜首之位！這款水牙線更特設專為牙齒矯正（箍牙）人士而設的S型噴嘴，能輕鬆沖走牙套死角的污垢。機身小巧便攜，長期穩居「200-400元水牙線熱銷榜」！

淘寶熱銷好物【2】usmile笑容加便攜式水牙線——牙縫清潔神器！戴牙套人士恩物

usmile 笑容加沖牙器家用便攜式水牙線

售價：¥349（港幣$390.7）

🏆 萬人瘋搶中！點擊去淘寶掃

即看更多精選水牙線🪥Tongshi 同詩／O5 殺菌便攜式沖牙機｜Konka 康佳／超聲波潔牙去牙石儀｜Waterpik 潔碧／小雲朵 GS8 便攜式水牙線

淘寶熱銷好物【3】大眼橙C3 Air投影儀——蝸居變身私人影院！1080P超高清

想把睡房打造成電影院，躺在床上都可以看著大螢幕欣賞精彩電影或劇集？現在只需要這部大眼橙C3 Air投影儀就能滿足你！投影儀主打便攜機身與真1080P超高清畫質，即使把映像投射到白牆上，畫質依然細膩清晰！而且價格非常相宜，只需¥822，價廉物美的優勢讓它成為長期蟬聯「便攜投影儀熱銷榜」榜首的好物，7天銷量多達2000+件！其餘熱推的品牌就有Philips 飛利浦、Magcubic、MIUI/小米等等！

淘寶熱銷好物【3】大眼橙C3 Air投影儀——蝸居變身私人影院！1080P超高清

大眼橙 C3 Air 投影儀家用臥室超高清

售價：¥822（港幣$890.2）

😱 唔買走寶！低價入手

即看更多精選投影儀 📽️：小明／Q6 Neo 雲台超高清投影儀｜Magcubic／HY300Pro 5G 無線投屏投影儀｜Philips 飛利浦／家用智能家庭影院投影儀

👉淘寶年貨節 激低開賣!

淘寶熱銷好物【４】冠渠Qi2 三合一無線充電器——桌面從此告別凌亂

無線充電的好處就是一個充電器，可以為不同的裝置充電，不用擔心充電線型號不同的問題！這款冠渠 Qi2 三合一無線充電器，同時能為iPhone、Apple Watch 和 AirPods充電，而且它支援快速充電，能滿足都市人急促的生活需要。支架磁吸力強勁，可以作為桌上手機支架使用！是長期霸佔「無線手機充電器熱銷榜」首位的人氣商品！榜單上亦有其他國內人氣充電品牌的商品，當中包括BASEUS/倍思、Huawei/華為、MIUI/小米等等！

淘寶熱銷好物【４】冠渠Qi2 三合一無線充電器——桌面從此告別凌亂

冠渠 qi2 三合一無線充電器

售價：¥199（港幣$222.8）

🚀 庫存告急！即刻搶購

即看更多精選無線充電器 🔋：Baseus 倍思／iPhone 17 MagSafe 磁吸無線充｜通用款式／iPhone 17 立式桌面快充支架 ｜Ugreen 綠聯／MagSafe 15W 磁吸快充底座｜Pisen 品勝／120W 桌面五合一氮化鎵充電站

淘寶熱銷好物【5】Baseus倍思行動電源20000mAh——旅行必備！自帶線超大容量「尿袋」

行李清單的第一項就是要帶「尿袋」！旅行經常要拍照、查地圖，最怕中途手機無電！這款Baseus倍思行動電源擁有20000mAh超大容量，足夠為手機充好幾次電。最貼心的是它「自帶快充線」，出門不用再額外帶線，而且體積迷你，只有一包紙巾的大小。更擁有CCC認證，符合航空標準，可直接帶上飛機，絕對是旅行愛好者的首選，難怪7天銷量10000件，成為「充電寶熱銷榜」長期冠軍！榜上還有Berf、安克ANKER、TORRAS/圖拉斯等等著名品牌。

淘寶熱銷好物【5】Baseus倍思行動電源20000mAh——旅行必備！自帶線超大容量「尿袋」

倍思 2025 新款大容量 20000 毫安自帶線行動電源

售價：¥165（港幣$184.7）

🔥 熱銷38萬件！即入傳送門

即看更多精選行動電源 ⚡：Anker 安克／20000mAh 45W 自帶線快充｜WOPOW 沃品／20000mAh 可上飛機自帶線充電寶｜TORRAS 圖拉斯／小雲寶雙線超薄快充 (可上飛機)｜REMAX 睿量／65W 筆電快充 20000mAh 行動電源

👉淘寶熱銷商品 齊齊掃貨過新年!

淘寶熱銷好物【6】iLovbee b98機械鍵盤——辦公桌上的復古美！手感絕佳機械鍵盤

看膩了沉悶的黑色鍵盤？很多人喜歡在淘寶購買鍵盤，全因款式多，顏值又高！如果喜歡打字會發出「噠噠噠」聲的機械鍵盤，就不妨選這款超高顏值的iLovbee b98機械鍵盤！外觀選用了復古設計，打字手感軟彈，聲音清脆好聽。支援無線三模連接，可同時切換多台設備！7天銷量200+件！於「復古機械鍵盤熱銷榜」蟬聯榜首2周！而榜上其他熱銷品牌有microstep、Logitech 羅技、IQUNIX等等。

淘寶熱銷好物【6】iLovbee b98機械鍵盤——辦公桌上的復古美！手感絕佳機械鍵盤

iLovbee b98 復古機械鍵盤無線三模

售價：¥299（港幣$334.7）

🛒 點擊查看最新優惠價

即看更多精選機械鍵盤 ⌨️：microstep／靜音有線鍵鼠套裝｜Logitech 羅技／K580 無線雙模輕音鍵盤｜IQUNIX／EV63 旗艦磁軸電競鍵盤

淘寶熱銷好物【7】Delonghi德龍 S3 Pro 全自動咖啡機——意大利百年品牌！實現咖啡自由！

每天早上都要喝一杯咖啡提提神，又覺得在街買太燒錢？不如在家自己沖！Delonghi德龍是意大利知名的咖啡機品牌，這款 S3 Pro 全自動咖啡機即使是新手也能做出大師級口感！設有4種預設口味，無論是想喝杯提神的Espresso，還是想喝杯口感極佳的Americano，都一鍵即磨！雖然單價稍高，但勝在耐用且品質有保證，穩居「全自動咖啡機熱銷榜」前列。7天銷量多達600+件，是信心的保證！其他上榜品牌包括Philips 飛利浦、咖啡自由、Bear小熊等等！

淘寶熱銷好物【7】Delonghi德龍 S3 Pro 全自動咖啡機——意大利百年品牌！實現咖啡自由！

Delonghi 德龍 S3 Pro 全自動意式咖啡機

售價：¥3390（港幣$3795.1）

☕點擊查看優惠價

即看更多精選咖啡機 ☕：Philips 飛利浦／Baristina 意式全自動現磨咖啡機｜咖啡自由／A3 全自動咖啡機

👉淘寶年貨節 激低開賣!

淘寶熱銷好物【8】Midea美的多功能電煮鍋——蝸居好物！煎炒煮一鍋搞掂

住在蝸居裡想煮食，但又不想添置太多廚具？這款美的（Midea）多功能電煮鍋（4L）簡直是萬能神器！不僅可以煮麵、打邊爐，連煎牛扒、炒菜，都可以做到！一鍋多用，節省空間又省錢，而且大容量設計加上分體式結構，易潔塗層清洗超方便！是「電煎鍋電煮鍋熱銷榜」上的常勝將軍！7天銷量就多達3000+件，在價格上更完勝其他同類型的電煮鍋！

淘寶熱銷好物【8】Midea美的多功能電煮鍋——蝸居好物！煎炒煮一鍋搞掂

美的電煮鍋多功能可拆洗家用電火鍋（4L）

售價：¥103（港幣$115.3）

🥘 租房黨必入！點擊領取隱藏優惠

即看更多精選電煮鍋 🍲：Midea 美的／小型多功能蒸煮一體電煮鍋｜Midea 美的／鴛鴦分體式速沸電火鍋｜Royalstar 榮事達／多功能學生宿舍電煮鍋

淘寶熱銷好物【9】麥桶桶智慧感應垃圾桶——自動打包垃圾！

倒垃圾最怕弄髒手和難聞的氣味！近年淘寶網有多款智能垃圾桶，不單有智能感應自動打開的功能，還可以自動打包垃圾！例如麥桶桶的智能感應垃圾桶（20L），具備「自動鋪袋」設計，不用自己彎腰套垃圾袋。加上高顏值外觀，最適合放在客廳使用，難怪榮登「自動鋪袋感應垃圾桶熱銷榜」。別以為自動感應、鋪袋這種高科技智能技術需要花費很高，淘寶熱銷榜低至¥29.77起！

淘寶熱銷好物【9】麥桶桶智慧感應垃圾桶——自動打包垃圾！

麥桶桶智能感應垃圾桶家用 2025 新款（20L）

售價：¥278.75（港幣$312.1）

🗑️ 懶人恩物！立即入手解放雙手

即看更多精選垃圾桶 🗑️：潔安惠／家用垃圾桶｜麥桶桶／窄縫雙開門智能感應垃圾桶｜GAOK／智能乾濕分離廚房分類垃圾桶

👉淘寶熱銷商品 齊齊掃貨過新年!

淘寶熱銷好物【10】Midea美的新款家用蒸汽熨斗——衣服除皺救星！強勁蒸汽瞬間平整

不少人喜歡在淘寶上購買蒸汽熨斗，全因價格便宜款式又多，無論是手提式還是站立式，統統都可以在淘寶上找到！這款人氣銷量No.1的美的（Midea）2025新款掛燙機，就採用站立式設計，蒸汽量大且穿透力強，只需幾分鐘就能讓衣服恢復平整。而且還具備熨燙面板，支援平燙和掛燙雙模式，操作簡單又不傷衣物，價格又實惠！於蒸汽熨斗「熱銷榜」、「好評榜」、「回購榜」橫掃前3位！獲眾多買家的一致推薦。

淘寶熱銷好物【10】Midea美的新款家用蒸汽熨斗——衣服除皺救星！強勁蒸汽瞬間平整

美的掛燙機 2025 新款家用蒸汽熨斗

售價：¥149（港幣$166.81）

👚 家居必備！限時特價立即搶

即看更多精選掛燙機 👔：OJA／手持增壓蒸汽掛燙機｜七彩叮噹／家用小型手持便攜掛燙機｜Philips 飛利浦／3050 手持便攜蒸汽熨斗

淘寶年貨節 激低開賣!

日期：即日至2月11日

優惠：領券後77折起

*活動只限於帶有「1件包郵HK」標籤的指定商品，受條款及細則約束，最新詳情請參閱淘寶APP中國香港站點。