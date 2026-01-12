巴士安全帶｜1.25生效被捉隨時坐監　安全帶損壞點算?10條Q&A看清

巴士安全帶法例｜香港《道路交通（安全裝備）修訂條例》將於1月25日起正式實施，新例規定若巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴。不少市民對新例存有擔心，舉例如果乘客發現安全帶損壞，應如何處理。《香港01》好食玩飛頻道記者，幫大家整理10條Q&A，讓大家可一文看清這條新法例。



巴士安全帶｜新法例1.25生效

根據《道路交通（安全裝備）修訂條例》，2026年1月25日起，如車輛有配備安全帶，乘客與司機必須全程佩戴安全帶，違例者可面臨刑責。新例快將落實，但仍有市民擔心會誤墮法網，以下10條Q&A相信能讓大家更了解：

香港《道路交通（安全裝備）修訂條例》如車輛有配備安全帶必須全程佩戴安全帶。（政府新聞網）

巴士安全帶懶人包｜Q1：若發現安全帶損壞該怎麼辦？

A1：警方曾在記者會上表示，若遇上安全帶故障或損壞的問題，乘客應立即通知司機，並且更換有效使用安全帶的座位。如遇上執法時，可向執法人員說明情況，作為合理辯解免罰。

若遇上安全帶故障或損壞的問題，乘客應立即通知司機。（資料圖片）

巴士安全帶懶人包｜Q2：除了巴士外，還有哪些車輛受規例限制？

A2：新例生效後，所有新登記公共及私家巴士（包括專營巴士及學生服務車輛）所有座位、私家小巴和貨車後排乘客位，以及特別用途車輛司機和所有乘客坐位均須安裝安全帶。乘坐上述各類車輛時，若座位有安全帶，不論車輛是否新登記，乘客均須佩戴。

巴士安全帶懶人包｜Q3：無戴安全帶司機還是乘客受罰？

A3：乘客須為佩戴安全帶自行負責，若貨車或特別用途車輛司機駕駛期間，15歲以下乘客坐在後座沒有佩戴安全帶，司機最高可處罰款2,000元。另外，所有乘客則須為佩戴安全帶自行負責。

巴士安全帶懶人包｜Q4：被揭無戴安全帶罰款多少?

A4：如巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴，違例者最高可被判處罰款5,000元。

巴士安全帶懶人包｜Q5：未戴安全帶要坐監？

A5：為起到足夠阻嚇力，當局大幅加強對違規行為罰則 。違例者除罰款外，更有可能被判處監禁3個月。警方表明會加強執法力，並呼籲切勿因一時僥倖心態以身試法。

巴士安全帶懶人包｜Q6：兒童也要戴安全帶？

A6：運輸署助理署長（技術服務）區家傑曾表示，則表示若兒童能夠坐穩在座位上，便需佩戴安全帶以保障安全。至於未能坐穩的幼兒，成年乘客應先為自己佩戴好安全帶，再緊抱幼兒，減低意外發生的機會。

巴士安全帶懶人包｜Q6：全港有多少巴士已配備安全帶？

A7：目前全港有逾5,000輛巴士已安裝安全帶，九巴和龍運約4,300輛巴士車隊中，六成全車或上層所有座位都有設置，並編排行走絕大部分途經快速公路的巴士路線；城巴表示，逾780輛巴士已於全車所有座椅或上層所有座椅配備安全帶；新大嶼山巴士車隊156部巴士中，62%或97部全車或上層所有座位已裝有安全帶。

目前全港有逾5,000輛巴士已安裝安全帶。（資料圖片）

巴士安全帶懶人包｜Q7：佩戴安全帶能減少多少傷亡風險？

A8：運輸署數據顯示，過去3年香港涉及公共交通的交通事故達1,273起，造成23人死亡、1,867人受傷，其中35%的巴士傷者因未佩戴安全帶加重傷害程度。國際道路安全數據證實，佩戴安全帶能使正面碰撞事故死亡風險降低40%，嚴重傷害風險降低70%。

巴士安全帶懶人包｜Q9：巴士企位如何保障安全？

Q9：運輸署助理署長（技術服務）區家傑表示巴士下層需要走動，因此已配備連續式扶手，地板則採用高摩擦力技術的設計，以確保乘客容易站穩。

至於巴士企會安裝安全帶可行嗎？九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕早前曾在電台節目稱，巴士企位安裝安全帶不可行，但九巴所有巴士現已有連續性扶手，由上車一刻，乘客可全程握著。

巴士安全帶懶人包｜Q10：司機駕駛限制流動電訊裝置數量？

A10： 政府同期實施限制流動電訊裝置數量的新政策，任何司機駕駛時不可在前方放置多於2部流動電訊裝置，即流動電話、平板或手提電腦。流動電訊裝置屏幕對角不能超過19厘米長，違例者最高可被罰款2,000元。

