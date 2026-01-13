日本旅行每天走過萬步　回酒店雙腳浸熱水超錯？專家警告後果嚴重

日本旅行｜大家去日本旅遊時，經常走過萬步，回酒店後第一件事，可能會想浸熱水浴放鬆雙腳，不過有物理治療師就表示，千萬不要即時浸熱水，因為隨時有加劇發炎的機會。《香港01》「好食玩飛」頻道整理台灣物理治療師及復健科醫師的3項紓緩禁忌，想知邊3竅門才能真正紓緩腳痛就一定要看下去！



日本旅行｜浸熱水做錯隨時加重發炎？

去日本旅行，難免會遇到日行過萬步的情況，不過伴隨而來的就是腳痛問題。台灣物理治療師胡逸惟表受台灣媒體《健康2.0》一文中指出，原來紓緩方式不對，反而會造成更嚴重的發炎。他總結，一般人腳痛不適，都會出現3大錯誤行為：

旅遊腳痛紓緩禁忌【1】浸熱水澡

胡逸惟指，大部人選擇晚上回到酒店後，會即時以浸熱水澡處理肌肉的疲乏與痠痛，但對於關節有發炎或是有肌肉疼痛的情況，加熱反而會造成更嚴重的發炎反應與肢體腫脹。

旅遊腳痛紓緩禁忌【2】貼滿全身藥布或擦藥膏

大家為了快速紓緩都會購買止痛產品使用，但胡建議避免同時使用多種不同款式止痛藥，包括內服、外用的止痛藥。他建議大家只用一種止痛產品，並且針對局部塗抹或貼用，使用範圍應在3至5個手掌內大的部位，避免用藥過量。

旅遊腳痛紓緩禁忌【3】過量吃肌肉鬆弛劑

他又指，打算服用肌肉鬆弛劑的人要注意，因肌肉鬆弛劑服用後可能引致嗜睡、專注力下降、反射運動能力下降、視線模糊等，對於需要駕車或其他高危險活動，可能會有影響，需要特別小心。他續指，高齡人士服用時，容易受藥物影響，而變得嗜睡或雙腳無力，有可能導致跌倒受傷。

旅遊貼士｜旅遊腳痛成因是什麼？

知道旅遊時遇到腳痛有什麼禁忌後，還有什麼要留意呢？台灣復健科醫師和物理治療師 《相太醫的復健門診-陳相宏醫師》曾在Facebook上發文分享，旅行時出現腳痛通常有3大原因成足底筋膜炎！第一通常是因為走太多路，第二是鞋子不合腳、第三是長時間站立導致筋膜過度拉扯。

旅遊貼士｜有什麼方面即時緩解腳痛？

旅行時要解決腳痛問題，陳相宏有3大建議：

1.按摩腿部

如果感到雙腳疲勞可以按摩小腿，但注意在筋膜急性發炎時不要按摩，應回酒店冰敷雙腳。

2.進行伸展運動

可進行小腿伸展運動，如拉筋等，可以舒緩緊繃的肌肉。

3.將腳稍微抬高

坐下時可把腳稍微抬高，能促進循環與消腫。

陳相宏有指若行程允許，第二天行程最好減少步行量或使用交通工具代步，最重要還是要好好休息，減少走路的量！

