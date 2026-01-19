天文台料大寒後周三急跌9度　洗澡禁忌！醫生警告千萬別直接脫光

天文台預測｜天文台氣溫｜明日的天氣｜明天（20日）就是「大寒」，天文台預料，一股強烈冬季季候風會在明日開始逐漸影響華南，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷，料本港氣溫在明晚顯著下跌，至本周三（21日）市區氣溫低見攝氏12度，與前一天最高氣溫21度比較，大半日急跌9度。據天文台分區氣溫預測，周三早上個別新界地區更低見6度。



寒冷天氣即將襲港，大家沖涼時要倍加注意，因為醫生警告人體在冬天洗澡時會承受三重壓力，一旦做錯次序或水溫過熱，隨時導致血壓飆升甚至暈倒！《香港01》好食玩飛頻道整理了寒冬洗澡禁忌，原來沖涼前直接脫光是大忌，隨時讓人陷入冷休克！即看內文了解如何避免。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台預測周三氣溫最低12度

天文台預料，一股強烈冬季季候風會在明日開始逐漸影響華南，該區風勢增強，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷。本周三（21日）最低氣溫降至12度，與前一天最高氣溫21度比較，大半日急跌9度；翌日周四（22日），最低氣溫進一步跌至11度，寒冷天氣將持續3天。

天文台預料本周三市區最低氣溫降至攝氏12度。（天文台網頁圖片）

天文台分區預測顯示，在周三早上7時，所有分區氣温不超過12度；而打鼓嶺分別低見6度，多達7區氣溫更低見單位數。

據分區天氣預報，打鼓嶺於周三（21日）早上7時跌至6度。（天文台官網截圖）

氣溫急降，大家除了要多穿衣服，亦要注意洗澡禁忌。每當寒流襲港，不少人都習慣將水溫調高，希望透過一場熱水洗澡驅走寒意。台灣胸肺及重症科醫生黃軒在Facebook發文直指浴室是冬天最危險的地方。

他解釋，許多洗澡相關的意外其實並非發生在淋浴過程中，高危時刻往往是在洗澡前的5分鐘，或者是洗完站起來的那一刻突然倒下。若大家忽略了冬天洗澡前後的溫差，隨時更會危及性命 。

黃軒醫生指洗澡其實是走進全屋室溫較低的地方。（資料圖片）

在寒流襲港的日子裡，大家很自然誤會洗熱澡的浴室是最暖。但他指出，洗澡其實是走進全屋室溫較低的地方。冬天家裡溫差最大的地方不是門口，而是浴室。當客廳溫度維持在攝氏18度、睡房更有20度時，浴室的室溫往往低只得10至12度，甚至更低。從房間或客廳突然進入極寒空間的劇烈變化，正是身體無法適應的主因。

天文台料急降溫｜冬天保命洗澡流程

不想身體無法適應氣溫變化，黃再三提醒，冬天洗澡前必須做足禦寒準備，避免身體直接承受劇烈溫差轉變，以下是他建議的安全流程：

冬天洗澡安全流程｜1. 洗澡前調節浴室氣溫

洗澡前應先開浴室暖氣，或開熱水放蒸氣3至5分鐘，穿著衣服在浴室適應溫度後再脫衣。建議浴室溫度不低於18度，避免在極冷環境下沐浴。

冬天洗澡安全流程｜2. 洗澡切勿過燙

洗澡時先沖腳，接著沖小腿，然後手臂，最後才沖身體。水溫微熱即可，切勿過燙。洗澡時間控制在10至15分鐘內。

冬天洗澡安全流程｜3. 洗澡後要擦乾身體

洗後先擦乾身體、穿好衣服。在浴室待1–2分鐘再走出來，避免立刻彎腰或蹲下。

黃提醒洗澡前應先開浴室暖氣，或開熱水放蒸氣3–5分鐘。（《咒怨》截圖）

天文台料急降溫｜洗澡前千萬別直接脫光

除了要安全洗澡流程要謹記，黃軒醫生直言，最擔憂市民在洗澡時犯以下5行為。

第一，洗澡前不暖身，直接脫光衣服；

第二，浴室溫度太低，且沒有任何暖氣設備；

第三，將水溫一次調得太熱；

第四，洗太久，蒸到頭暈；

第五，洗完立刻衝出浴室吹冷風。這些行為單獨看或許沒事，但在冬天疊加起來，就會變成高風險組合，容易造成休克。

黃軒解釋，當我們踏入寒冷的浴室並脫下衣物時，強烈的溫差極易令身體陷入「冷休克模式」 。此時，人體的交感神經會極度興奮，導致血管急速收縮，血壓隨之瞬間飆升 。接著隨即扭開熱水淋浴，血管又被迫在短時間內快速擴張 。這種忽冷忽熱的劇烈切換，對心臟與血管而言，就如同一條被來回用力拉扯的橡筋，造成的負荷極大 。

天文台料急降溫｜冬天洗澡特別容易出事？

不想洗澡加劇心臟負荷，造成休克，一定要注意以下事項。

冬天洗澡禁忌｜ 即脫光致血壓急速

在浴室脫去衣物的瞬間，皮膚直接接觸冷空氣，導致血壓急速上升 。

冬天洗澡禁忌｜2. 熱水刺激血管突然擴張

當熱水淋在身上，血管會受熱而突然擴張，令原本飆升的血壓快速下降 。

冬天洗澡禁忌｜3. 站立與彎腰

洗澡過程中涉及的肢體動作，如彎腰洗頭、站立更衣，會改變血液回流心臟的流量，極易引發頭暈，嚴重者更會昏倒。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略