深圳天氣｜周日跌至12度！頸巾圍雙圈超錯？專家1招由頭暖到落腳

深圳天氣｜保暖方法｜深圳氣象局預料，受新一股東北季候風影響，深圳市氣溫將由明日（31日）最高攝氏21度，跌至周日（2月1日）最低12度，氣溫急跌9度。預測周一（2日）最低氣溫更低見11度，與最高氣溫相差約10度，晝夜溫差較大。

氣溫驟降，市民周末如北上深圳玩樂，最好戴上頸巾保暖。原來頸巾不是繞愈多圈愈暖？日本電視台節目曾實測多種頸巾戴法，結果發現一種簡易戴法保暖效果最強，不但頸部暖笠笠，連雙手都能升溫3度！即睇下文拆解原理及正確戴法。



深圳天氣｜深圳氣象局預測 周日氣溫最低12度

據深圳未來十天預報，2月1日起受新一股冷空氣影響，周日最低氣溫跌至12度。深圳周日及周一的最低氣溫分別低見12及11度，周一與最高氣溫相差10度左右。市民早晚時段外出記得穿著足夠保暖衣物。

據深圳氣象局未來10天預報，深圳周日的最低氣溫分別低見12度。（深圳氣象局官網截圖）

天文台寒冷｜頸巾保暖

以為將頸巾繞多幾個圈最保暖，但結果卻出人意料！日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》曾邀請東京服飾專門學校專家古賀由紀夫，在室溫僅10度的房間內進行實測。

節目測試羊毛頸巾3種常見戴法，佩戴30分鐘後，再用紅外線熱像儀檢測體溫變化，測實證實頸巾繞頸兩圈雖然包得緊，但熱像儀顯示保暖效果一般；領帶式打結保暖度亦一樣表現平平，而環扣式戴法結果最暖。

天文台寒冷｜最暖環扣式戴法教學

想過一個暖笠笠的冬天？即刻跟這個最强戴法，先將頸巾對半摺疊，然後掛在頸上。此時一邊是摺疊後的圈口，另一邊是兩條尾端。最後將兩條尾端穿過圈口。若將頸巾拉高遮蓋口鼻，呼出的溫暖濕氣能進一步提升羊毛的保暖度，效果加倍！

最暖環扣式戴法教學。（《この差って何ですか？》截圖）

天文台寒冷 ｜頸巾怎樣戴最暖？

雖然環扣式看來最簡單，但古賀由紀夫解釋，保暖的關鍵在於空氣層。原理環扣式戴法因為先將頸巾對摺，佩戴後頸前會形成4層布料的結構。這4層布料能有效鎖住暖空氣，阻隔冷風入侵。相比之下，雙重捲法或領帶式通常只有2層布料覆蓋頸部關鍵位置，容易讓體溫流失。

天文台寒冷 ｜頸部保暖能改善手腳冰冷？

節目中的熱像儀影像更顯示驚人發現！使用環扣式戴法的測試者，不僅頸部呈現代表高溫的橙紅色，連原本冰冷的手指尖都變暖了！賀由紀夫指出，頸部有頸動脈等粗大血管，當頸部得到充分保暖，能促進全身血液循環，熱血便能順利流向手腳末梢。實測顯示，使用此戴法後，測試者的手部溫度提升了攝氏2至3度。經常手腳冰冷的女士們，今個冬天一定要試試！

測試者的手部溫度提升了攝氏2至3度。（《この差って何ですか？》截圖）

