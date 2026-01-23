宵夜｜醫生分享3類食品從不吃　薯條可致發炎　1種食品誘發13種癌

宵夜｜不少港人都有食宵夜的習慣，OT完或者半夜肚餓，總想食點東西醫肚。不過，有台灣減重專科醫生曾分享，3類自己從來不吃的危險小吃，全部暗藏極高健康風險，且是港人宵夜常吃到的。其中不少人愛吃的香腸，更被世衛列為一級致癌物，醫生指吃得多隨時引發大腸癌，手搖飲品更誘發13種癌症！即睇下文醫生拆解，避免癌症與慢性病隨時找上門。



宵夜｜醫生拒吃3大宵夜美食

宵夜美食雖然誘人，大家但往往吃了高油、高糖及過度加工的食品。台灣減重專科醫生陳威龍曾在Cofitx宋晏仁醫師-初日醫學的YouTube頻道指出醫生從來不吃的3種食物！他強調自己不吃這些食物，不是因為它們不好吃，而是對健康的影響太大。如果你也想要更健康，就從減少這三種食物開始吧，以免逞一時口腹之慾，卻換來癌症纏身。

宵夜高風險食物｜1. 什麼食物是一級致癌物？

宵夜最常見煮個麵加香腸，雖然好味，但世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構早已將香腸、熱狗、餐肉等加工肉類列為第一類致癌物。陳威龍根據研究數據顯示，指每日只需多攝取50克加工肉品（大約一根熱狗），罹患大腸癌的風險就會增加18%。

他又指，這類食品通常添加亞硝酸鹽防腐，經過高溫燒烤或油炸，會產生強烈致癌物亞硝胺，在體內可形成多種致癌物質。他直言，長期食用這些化學物質，會對腸胃道造成極大負擔。

宵夜高風險食物｜2. 手搖飲品誘發癌症？

食宵夜通常都習慣外賣加配手搖飲。但陳威龍警告，一杯全糖飲品的糖分，往往已超過每日建議攝取上限。長期攝取高糖飲料不僅導致體重增加，更是誘發食道癌、大腸癌、乳癌等至少13種癌症的元兇。

同時，他又在影片中引述美國大型研究指出，每日喝2杯以上含糖飲料會令致癌風險大增，高糖飲品更會顯著提高罹患第二型糖尿病與心血管疾病的機率。

宵夜高風險食物｜3. 油炸食物令身體慢性發炎？

宵夜炸物好多人都忍不住吃薯條、炸雞脾等高溫油炸食物，但陳威龍警告這會令身體陷入發炎狀態。原因在於油炸過程會讓油脂氧化，產生反式脂肪酸和氧化物質，長期攝取與高血壓、血脂代謝異常息息相關。他又指，經常食用油炸食物的人，容易患上心血管疾病和第二型糖尿病。

