長者優惠2026｜連鎖餅店7折扣 美心/奇華/榮華 樂悠卡長者卡可享

長者餅店優惠2026｜本港各大連鎖餅店繼續為60歲或以上的長者推出多項專屬優惠。長者可享優惠價歎麵包、蛋糕及傳統禮餅！《香港01》好食玩飛為大家整合7大連鎖餅店優惠推介，包括美心西餅、A-1 Bakery、聖安娜、榮華、恆香、奇華及東海堂等，即看下文！



長者優惠｜7大連鎖餅店長者優惠一覽

各大餅店的優惠條款各有不同，需要出示樂悠咭或長者咭。餅店折扣範圍由全單折扣到指定產品不等，各位老友記購買前記得看清楚及向職員查詢！

長者優惠【1】美心西餅 —— 全線麵包95折

美心西餅持有長者咭，購買任何麵包產品，包括美心家庭麵包、單個裝麵包及三文治，可享95折優惠。

長者優惠【2】A-1 Bakery —— 每月28日額外95折

A-1 Bakery推出長者優惠，逢每月28日，憑有效樂悠咭並全數支付款項，購買貨品即可全單享有額外95折優惠。

A-1 Bakery逢每月28日推出長者優惠，全單可享有額外95折優惠。（FB@A-1 Bakery Group）

長者優惠【3】聖安娜餅屋 —— 麵包西餅95折

於聖安娜餅屋憑長者咭於全線分店購買麵包或西餅，即可享95折優惠。留意優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品。

於聖安娜餅屋憑長者咭於全線分店購買麵包或西餅，即可享95折優惠。（聖安娜餅屋官網）

長者優惠【4】奇華餅家 —— 買滿$30享9折

長者可憑長者咭於奇華餅家全港66間分店購買正價產品滿$30或以上，即享9折優惠。

長者優惠【5】榮華餅家 —— 標準價產品9折

長者於香港榮華指定分店（機場分店、網上商店及臨時銷售點除外），購買任何標準價產品可享9折優惠。

長者於香港榮華指定分店，購買任何標準價產品可享9折優惠。（FB@榮華餅家）

長者優惠【6】恆香老餅家 —— 全單9折

長者們於恆香老餅家付款前出示長者咭，即可享全單9折優惠。

於恆香老餅家付款前出示長者咭，即可享全單9折優惠。（FB@恆香老餅家）

長者優惠【7】東海堂 —— 指定產品95折

東海堂提供長者購買優惠，指定日式糕點或產品，可享95折優惠。

