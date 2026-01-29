飲茶｜中式匙羹柄小孔有什麼用？以為是裝飾超錯　專家揭真實用途

飲食迷思｜匙羹｜大家去飲茶時，是否留意過中式湯匙的柄端都有一個不明所以的小洞？許多人以為這是為了方便掛起收納，甚至有網民發揮創意，猜測是防止誤吞的安全設計。然而，這些猜測都不正確。有陶藝大師親自解惑，揭開了這個小孔背後的真正由來，原來這與一個關鍵的製作工序有關，即看下文解謎！



匙羹迷思｜防止小孩誤吞 真正用途曝光

中式湯匙是香港家庭必備的餐具，雖然大家使用了幾十年，卻未必知道為何匙柄上會有一個小孔。Facebook專頁90年代回憶曾有網民發文詢問這個孔的用途，有人猜測是為了穿繩掛在牆上，也有人認為是防止湯匙滑入湯中；甚至小紅書上有網民推測是為了防止小孩誤吞或給拇指呼吸的空間。

原來這些通通都是誤會。根據台灣媒體自由時報，引述新北市立鶯歌陶瓷博物館館長游冉琪的訪問指出，這個設計其實是陶藝界的一項革命性發明。它的目的並非為了方便食客使用，而是為了改良湯匙的燒製技術。

匙羹洞的目的並非為了方便食客使用，而是為了改良湯匙的燒製技術。（AI製圖）

匙羹迷思｜為什麼湯匙需要有洞？

原來是這是已故陶藝大師林葆家研發出的吊燒法。游冉琪指，以往舊式燒製湯匙時，都是將湯匙一隻隻平放入窯內燒製。原來這種做法有兩大缺點，就是品質不佳及效率低落。

原因是由於平放，湯匙底部無法接觸熱空氣及完整上釉，導致燒出來的質地非常粗糙，甚至會殘留支釘的痕跡，嚴重影響口感。而平放燒製非常佔用窯內空間，大大降低了生產效率。

當時林葆家就研究了一個解決方法，就是在湯匙柄上鑽一個小洞，是利用耐高溫的線將湯匙串起，然後吊掛在匣缽內進行燒製。

已故陶藝大師林葆家研發出的吊燒法。（小紅書@魯窰）

匙羹迷思｜小洞帶來的好處？

這項改良帶來了顯著的成效，不再有底部粗糙刮嘴的問題，大幅提升了餐具的品質。吊掛式燒法比平放更節省空間，同一爐可以燒製更多數量，令生產效率直線上升。這個看似微不足道的小孔，成為現代中式湯匙的標準設計，並一直沿用至今。

吊掛式燒法比平放更節省空間，令生產效率直線上升。（小紅書@A蟬-設計師的瓷與陶）

