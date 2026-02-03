尿袋自燃變炮仗！Threads網民：著晒火　充電寶4大徵兆見到要退役

尿袋是港人出門必備用品，但如果買一些質量差的貨品，隨時會引發意外！近日有網民在社交平台 Threads分享恐怖經歷，指家中尿袋在充電時離奇起火自燃。原來鋰電池老化有跡可尋，台灣有尿袋租借平台曾列出4大「退役徵兆」，警告大家若發現行動電源出現發脹變形等問題，就切勿強行使用！即看下文拆解尿袋的壽命迷思。



近日，一名香港網民亦在Threads分享了類似的驚魂經歷。他發文指：「打打下機女朋友大叫，擰轉頭一睇個尿袋著晒火。」事主強調，當時尿袋並未連接任何裝置卻突然起火。他形容火勢猛烈，絕非「好溫柔嗰種」，而是像「點著的炮仗」般發出滋滋聲響，並噴出高高火舌。事故最終導致床單被燒焦，尿袋亦炸至爆開。事主亦指女友「依加對尿袋有創傷後遺症 」。

尿袋壽命僅2年？

市面上的外置充電器種類繁多，但內部的鋰電池壽命其實有限。根據台灣尿袋租借品牌ChargeSPOT官方資訊，一般鋰電池的循環使用次數約為300次，依使用頻率而定，約2至3年使用壽命。該公司又指，即使不常使用，電池內的化學物質也會隨時間老化。

尿袋｜專家揭4衰壞徵兆 中一項即要換

為了避免讓自己和家人暴露在火災風險中，定期為尿袋檢查極為重要。ChargeSPOT指若發現以下4種情況，代表電池已步入衰敗期或已受損，建議立即停用：

尿袋衰壞徵兆【1】電池發脹變形

外殼膨脹或變形成鋰電池膨脹為安全隱患，一旦發現發脹，切勿擠壓或刺穿，應立即停止使用，以防爆炸。

尿袋衰壞徵兆【2】異味或異常發熱

正常使用下，電子產品會有微溫屬正常現象。但若在充電或為手機充電時，觸摸尿袋感到燙手或溫度異常地高，這很可能為電芯損壞或短路警示。

尿袋衰壞徵兆【3】蓄電力斷崖式下跌

如果發現尿袋充滿電後，為手機充電的次數明顯變少，例如以前能充飽2次，現在充不到1次就沒電，容量降低 20%以上，代表電池活性已大幅衰退，壽命將盡。

尿袋衰壞徵兆【4】充電速度顯著變慢

若發現以往短時間能充滿尿袋，現在所需時間卻倍增，即代表電池效能已嚴重衰退，是尿袋內阻會增高導致輸出功率不足的表現。

(全文完)