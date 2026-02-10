年廿八大掃除10大禁忌｜幾時清潔？先掃大門超錯　隨時霉運帶入屋

大掃除禁忌｜年廿八｜洗邋遢｜農曆新年將至，市民紛紛開始為家居進行深度清潔，為求個去舊迎新。不過原來大掃除都有很多講究，也有不少人對洗邋遢的習俗感到疑惑！究竟大掃除應該幾時可以開始？原來先掃大門超錯 隨時霉運帶入屋？想知更多即看下文了解！



年廿八，洗邋遢是傳統流傳習俗。大家相信在此日清走污垢，寓意洗去霉運、準備接財。為了讓大家在2026馬年開個好頭，《香港01》好食玩飛記者記者綜合了傳統玄學與風水習俗，列出新年大掃除必知的10大禁忌，涵蓋清掃順序、財庫補給及舊物處置準則，以免大家誤踩地雷，損害新年運勢。

年廿八，洗邋遢，寓意洗去霉運、準備接財。（《逃跑可恥但有用》劇照）

大掃除禁忌【1】切忌由外向內掃

大掃除的順序應是由內向外、由上至下。從家裡最深處的房間開始，將灰塵掃向大門口，象徵將霉氣徹底趕走。在風水學中，大門為氣口，由內向外掃代表驅逐穢氣，將過去一年的霉運與病氣徹底送出家門；若反方向由門口往內掃，則會演變成引邪入室，將外面的霉運帶進家中的中心磁場。

大掃除的順序應是由內向外、由上至下。（《加油吧威基基》劇照）

大掃除禁忌【2】春聯、揮春不可疊舊

很多人為了方便，直接在舊揮春上貼新揮春。這在風水上是大忌，象徵舊禍不去，新福不來。揮春具有轉氣的作用，舊的揮春經過一年，氣場已經耗盡甚至積壓了負能量。必須先撕掉舊的，清理乾淨後再貼新，才能徹底完成氣場交換，接納新一年的喜氣。

大掃除禁忌【3】破損餐具、裂鏡必丟

碗碟代表飯碗和財源。如果有裂痕或缺角，容易招致破財或工作不穩，象徵福祿受損、小人作祟。而鏡子在風水上是化煞之物，裂開的鏡子會產生割腳煞或破碎煞，容易影響磁場甚至引發家庭關係破裂。大掃除時應果斷斷捨離，包好丟掉，以免財位破損。

大掃除禁忌【4】慎動大床位置

床底代表私密財庫，只需清理積塵，但隨意變動床頭會觸動床神，導致磁場失衡，影響睡眠及主人家運。除非去年運勢極差需要轉運，否則大掃除只需清理床底塵埃，不宜隨意移動床頭方位。

大掃除只需清理床底塵埃，不宜隨意移動床頭方位。（AI製圖）

大掃除禁忌【5】雪櫃、米缸不可空空如也

冰箱、米缸這兩處代表家中的財庫。若空蕩蕩過年，恐有財來財去的隱憂。在現代風水中，這被視為家中財寶庫，若在過年期間空置，代表財源枯竭。大掃除後，應在年三十前將冰箱填滿、米缸補足，寓意新的一年衣食無憂、盆滿缽滿。

大掃除禁忌【6】大門不宜隨意重新上漆

門戶是財神進出的重要通道，也代表一家之面目。大掃除時可以擦拭乾淨，但如果想更換大門顏色或重新上漆，最好諮詢專業意見或看好吉日。若未看清吉日就動工，容易驚動土神或觸犯流年煞氣，反而阻擋財路。

大掃除禁忌【7】 漏水、壞燈必須修復

在風水學中，水代表財，漏水即漏財；燈光代表前途與光明，壞燈會讓前途黯淡。趁大掃除一次過維修，確保家中光線明亮、水流順暢。修復燈具能點亮前程，確保家中陽氣充足，財運自然通達。

大掃除禁忌【8】 大掃除日期？忌在大年初一後繼續掃除

所有的清潔工作須在除夕夜前完成。相傳大年初一是財神下凡巡視之日，動掃帚會把剛進門的財氣和地靈氣掃走。這種行為被稱為掃財，會導致新一年辛苦經營卻財不入袋，因此初一至初四應盡量避免動用掃帚。

所有的清潔工作須在除夕夜前完成。（AI製圖）

大掃除禁忌【9】留下枯萎植物

家中的盆栽若有枯葉或已經枯萎，象徵生意、家運沒落。植物象徵生機，枯萎則會產生衰氣阻礙家運。大掃除時應修剪或更換充滿生機的鮮花，以助旺家中的生氣與財氣。

大掃除禁忌【10】忌在打掃時起爭執

大掃除是為了迎接新年的喜悅，如果清掃時家人互相埋怨或吵架，會產生負能量磁場。人的情緒就是活風水，爭吵會留下殘留的負面磁場。保持愉悅的心情清掃，才能真正營造祥和氣場迎接好運。

大掃除開運｜3大秘訣

大掃除除了避開禁忌，若想在 2026 馬年讓運勢更上一層樓，除舊佈新後不妨嘗試以下三個開運秘訣：

1. 換上開運鮮花 催旺運勢

大掃除後，在客廳擺放充滿生機的鮮花是催旺運勢的方法。風水學認為，植物象徵生機與木氣，能轉化冬天的寒滯。2026馬年屬火，擺放寓意有銀有樓的銀柳能以木生火，帶來財運；象徵幸福來臨的蝴蝶蘭可提升人緣磁場；或代表步步高昇的富貴竹，有助於催旺文昌位，提升學業及事業運。

2. 香氣淨化 引進正能量

傳統上，碌柚葉被認為能洗去霉運，它不僅可用於擦拭家具，也可噴灑於房間角落作淨化磁場之用。而現代科學研究也證實，碌柚葉富含類黃酮，有助於促進血液循環與微血管擴張。這正是用碌柚葉水沐浴後，會感到精神振奮的原因。此外，配合檀香進行全屋燻香，檀香則能除穢，有將一年的晦氣徹底洗淨之意。

碌柚葉相傳有洗走霉運之效，近年發現含有類黃酮成份，洗澡後精神會為之一振。（資料圖片）

3. 利是壓米缸 守住家中財庫

米缸被視為家居的財庫。大掃除清潔完畢後，可用紅色利是封裝入硬幣壓在米缸底，並補滿米糧。這象徵鎮財，寓意著家中財源穩固，祝願新的一年全家人不僅賺得到錢，更守財富，防止無謂的開支與漏財。

