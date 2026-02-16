AlipayHK年貨優惠14大推介｜$20廣昌隆臘腸＋米芝蓮盆菜半價

AlipayHK年貨優惠｜農曆新年將至，又是時候辦年貨！AlipayHK電子錢包近年轉型為超級應用程式，除支付以外加入多項衣食住行優惠，臨近新年更宣布推出「Chill生活」年貨優惠，大家可以用超抵價$20買到廣昌隆臘腸、半價米芝蓮盆菜、還有$138原隻片皮鴨等你買回家！《香港01》好食玩飛頻道為大家精選14大AlipayHK年貨優惠推介，一步步教埋你點買！



Chill生活是甚麼？如何使用AlipayHK搶年貨優惠？

AlipayHK APP內的「Chill生活」頁面涵蓋北上消費、本地優惠、睇戲、門票及網購平台優惠，提供交通、餐飲、購物、美妝、珠寶服飾等超值折扣優惠券。優惠券可以直接領取、購買或用A. Point兌換，全面滿足生活需求！

AlipayHK「Chill生活」內的年貨優惠需要先透過APP搶券，再於指定線上線下商家消費使用，不同商家的換領方法略有不同。可以按以下步驟進入AlipayHK年貨優惠頁面：

步驟【1】登陸AlipayHK APP

步驟【2】點擊並進入「Chill生活」介面

步驟【3】點擊並進入「新年齊齊辦年貨 勁多熱賣精選任你揀」介面，選擇優惠並購買



👉🏻 馬上入手優惠年貨

AlipayHK年貨優惠推介——低至半價 片皮鴨+臘腸$20起

AlipayHK年貨優惠推介【1】廣昌隆——古法膶腸皇、臘腸皇、頂級臘鴨髀

廣昌隆是著名的臘味老字號，招牌古法膶腸皇使用優質鮮鴨肝，鴨肝與肥瘦豬肉的黃金比例，口感甘香、油潤而不膩；古法臘腸皇則使用陳年頭抽，搭配玫瑰露酒醃製，鹹甜適中、肉香濃郁；頂級臘鴨髀更是煲仔飯的絕配，皮脆肉嫩、油香四溢！廣昌隆臘味原價$56起，現在只需$20就可以入手2包！

廣昌隆

古法膶腸皇（2包）：$20｜原價$84

古法臘腸皇（2包）：$20｜原價$84

頂級臘鴨髀（2包）：$20｜原價$56

*只限於門市取貨，每款產品以同款2包計算



AlipayHK年貨優惠推介【2】陶源酒家——金陵片皮鴨

陶源酒家的金陵片皮鴨是餐廳的招牌菜，提供「一鴨兩食」的食法，包括片皮鴨及鴨件斬件。金陵片皮鴨融合傳統北京烤鴨的片皮食法與廣式燒鴨的製作工藝，外皮香脆，內裡肉汁豐富，而且賣相極佳，片皮鴨可以搭配特製海鮮醬或甜麵醬提升口感，鴨件斬件則可直接享用烤鴨的原汁原味，絕對是年夜飯的首選菜式！金陵片皮鴨原價$548，現在外賣自取只需$138！

陶源酒家——金陵片皮鴨

陶源酒家

金陵片皮鴨（1隻）：$138｜原價$548

*只限外賣自取，供應時間：12:00-15:30；17:30-21:00



AlipayHK年貨優惠推介【3】利東集團——蜜汁叉燒

利東集團是從香港街頭巷尾成長的粵菜品牌，其招牌產品蜜汁叉燒以肉質軟嫩、蜜香濃郁、色澤油亮為特色。叉燒經過慢火烘烤，鎖住肉汁，並配以秘製醬汁醃製入味，外層微焦帶甜。無論是外賣自取或堂食，都可以感受正宗港式風味！

利東集團——蜜汁叉燒

利東集團

蜜汁叉燒（半斤）：$38｜原價$138

*僅限外賣自取，供應時間：12:00-16:00；18:00-20:00



AlipayHK年貨優惠推介【4】富臨皇宮——午市堂食點心、片皮鴨放題

富臨皇宮推出午市堂食放題優惠，除了供應每位一份的和味鮑魚、流心蛋、沙律菜、瑤柱灌湯餃，還有無限追加的金陵片皮鴨、即炒粉麵飯及即叫即蒸手工點心！點心包含皇室鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、北菇棉花雞等蒸點，還有蠔皇叉燒包、古綿馬拉糕、翡翠鮮蝦腸、香煎蘿蔔糕等美食！原價$228，現在只需$99！

富臨皇宮——午市堂食點心、片皮鴨放題

富臨皇宮

午市堂食點心、片皮鴨放題：$99｜原價$228

*供應時間：11:30-15:30



AlipayHK年貨優惠推介——精選熱賣 Uber優惠券低至17折

AlipayHK年貨優惠推介【5】Uber——$60乘車禮券

「新年行大運」是農曆新年的熱門活動之一，如果農曆新年不想開車又想行大運，搭Uber也是不錯的選擇！現在經AlipayHK平台內的「Chill 生活」頁面，即可以$10優惠價，換購3張$20的Uber乘車禮券，只要單一消費滿$21即可減$20！

Uber——$60乘車禮券

Uber

$20乘車禮券（3張）：$10｜原價$60

*只適用於使用Uber APP（香港）以AlipayHK支付



AlipayHK年貨優惠推介【6】AlipayHK 錢包——$50電子現金券（可疊加使用）

A+ Rewards全新推出AlipayHK電子現金券，現在經AlipayHK平台內的「Chill 生活」頁面，即可以$49.5購買$50電子現金券，只要消費滿$51即可使用！此外，優惠券亦可疊加最多10張使用，即單一消費最多可減$5！

AlipayHK 錢包——$50電子現金券（可疊加使用）

AlipayHK 錢包

$50電子現金券：$49.5｜原價$50



AlipayHK年貨優惠推介【7】Keeta——$100 電子現金券

外賣平台Keeta推出電子現金券，現在經AlipayHK平台內的「Chill 生活」頁面，即可以$98購買$100電子現金券，只要消費滿$100.1即可使用。

Keeta——$100 電子現金券

Keeta

$100 電子現金券：$98｜原價：$100

*只適用於使用Keeta APP以AlipayHK支付



AlipayHK年貨優惠推介【8】AlipayHK全港首張跨品牌電子禮品卡 面值高達$500！

除了上述現金券，AlipayHK亦推出全港首張跨品牌電子禮品卡，涵蓋美食、時裝及美妝領域，適用於全港多個商戶！「超商卡」及「美食卡」面值為$250；「時裝卡」和「美妝卡」面值均為$500。現購買指定電子禮品卡可獲贈多款優惠券，用戶更可以透過應用程式轉贈親友，是十分實用的節日送禮選擇！

AlipayHK 時裝電子禮品卡HK$500

AlipayHK 美妝電子禮品卡HK$500

AlipayHK 美食電子禮品卡HK$250

AlipayHK 超商電子禮品卡HK$250

馬年新春開運美食禮品卡（面值$250）

可用商家：KFC分店、大家樂分店、Pizza Hut分店、奇華餅家分店、香港榮華餅家分店

附送優惠券：奇華指定賀年禮盒9折、榮華全線賀年禮盒8折、灣景廳自助午餐或晚餐買1送1、香港必勝客送蒜蓉包一客

馬年新春開運超商禮品卡（面值$250）

可用商家：大生生活超市門市分店、百佳門市分店、屈臣氏門市分店、惠康門市分店

附送優惠券：惠康消費滿$250減$25、屈臣氏消費滿$50減$10、7-11以優惠價$10購買寶礦力水特電解質水500ML、大生金錢肉脯$40／2件

馬年新春開運時裝禮品卡（面值$500）

可用商家：Bossini門市分店、允記門市分店、National Geographic門市分店、Skechers門市分店、H&M門市分店、Zara門市分店、Mango門市分店、Lululemon門市分店、AMERICAN EAGLE門市分店、Abercrombie & Fitch門市分店、Hollister門市分店、Brandy Melville門市分店、I.T.門市分店

附送優惠券：允記憑券可以優惠價$20購買指定襪款、Bossini購買指定產品即可減$20、National Geographic Natgeo Classic VIP會籍券、Skechers折實消費滿$500即享$100折扣優惠

馬年新春開運美妝禮品卡（面值$500）

可用商家：松本清香港門市分店、櫻花薈門市分店、彩豐門市分店、NARS門市分店、Shiseido門市分店

附送優惠券：Shiseido免費尊享新升級Skin Visualizer個人化肌膚透析服務及BIO-PERFORMANCE臻極3D充盈精華液組合／VITAL PERFECTION 4D抗引力精華10ML、松本清消費滿$888或以上$100優惠券、購買彩豐自家產品正價滿$70即減$9

AlipayHK年貨優惠推介【9】city'super——$100電子購物禮券

現在經AlipayHK平台內的「Chill 生活」頁面，即可以$97優惠價購買city'super $100電子購物禮券。電子購物禮券適用於city'super、city'super neighbourhood及LOG-ON的香港門市。禮券沒有使用門檻，更可以無限疊加使用！

city'super——$100電子購物禮券

city'super

$100電子購物禮券：$97｜原價$100



AlipayHK年貨優惠推介【10】蘇民峰——《蘇民峰2026馬年運程》電子書兌換券

新年當然要睇新年運程！《蘇民峰2026馬年運程》除了包含十二生肖的運程外，亦包含各類運程、趨吉避凶改運法、馬年風水等內容。《蘇民峰2026馬年運程》電子書原價$88，現在只需$70就可以買到！

蘇民峰——《蘇民峰2026馬年運程》電子書兌換券

蘇民峰

《蘇民峰2026馬年運程》電子書兌換券：$70｜原價$88



AlipayHK年貨優惠推介——激賺回贈 獨家送$100 HopeGoo優惠券

AlipayHK年貨優惠推介【11】米芝蓮食神肥韜盆菜——食神肥韜盆菜

米芝蓮食神肥韜盆菜由米芝蓮食神韜韜主理，盆菜每日新鮮製造，不含防腐劑及味精，以傳統荔枝柴火石爐烹調，100%還原香港盆菜的傳統風味！「食神肥韜盆菜」包含柴燒鴨、原隻富貴鮑魚、如意花膠等高級食材，搭配秘製圍村醬汁熬製24小時而成！現在$698就可以買到，再獨家贈送總值$100 HopeGoo優惠券，更可以享有免運費送貨服務，非常方便！

米芝蓮食神肥韜盆菜——食神肥韜盆菜

米芝蓮食神肥韜盆菜

食神肥韜盆菜（2-3人份量）：$698｜原價$1,388

*需至少於一日前預訂



HopeGoo優惠券內容：

【1】$50機票優惠券（訂單滿$499可用1張）

【2】$30高鐵優惠券（訂單滿$50可用1張）

【3】$20跨境巴士優惠券（訂單滿$30可用1張）

*使用方法：登陸HopeGoo APP > 選擇帳戶 > 選擇優惠代碼 > 輸入優惠代碼 > 點擊新增



AlipayHK年貨優惠推介【12】安記海味有限公司——任選3盒急凍二人份鮑參海味

安記海味有限公司提供急凍二人份鮑參海味，包括紅燒鮑翅、鮑汁刺參及溏心鮑魚。所有急凍鮑參海味均由名廚主理，採用頂級食材，精心烹調後，放入速凍機 -80 度急凍，確保能維持料理品質及鮮味。翻熱後仍能享受大廚級數的料理！現在任選3盒更只需$480，再獨家贈送總值$100 HopeGoo優惠券！

安記海味有限公司——任選3盒急凍二人份鮑參海味

安記海味有限公司

急凍二人份鮑參海味（任選3盒）：$480｜原價$840

*門市限定，即買即用



HopeGoo優惠券內容：

【1】$50機票優惠券（訂單滿$499可用1張）

【2】$30高鐵優惠券（訂單滿$50可用1張）

【3】$20跨境巴士優惠券（訂單滿$30可用1張）

*使用方法：登陸HopeGoo APP > 選擇帳戶 > 選擇優惠代碼 > 輸入優惠代碼 > 點擊新增



AlipayHK年貨優惠推介【13】茶皇殿——至尊5頭鮑魚富貴團圓盆菜+乳鴿

茶皇殿推出16款足料至尊五頭鮑魚富貴團圓盆菜，包括：至尊五頭鮑魚、飽滿瑤柱脯、清遠走地雞、茶皇燒鵝皇、沙嗲魷魚等上乘食材，套餐更額外包含3隻乳鴿！茶皇殿乳鴿皮脆肉嫩、肉汁飽滿、啖啖肉，吸飽盆菜鮑汁後味道更有層次！原價$1,592，現在$1,128就買到，再獨家贈送總值$100 HopeGoo優惠券！

茶皇殿——至尊5頭鮑魚富貴團圓盆菜+乳鴿

茶皇殿

至尊5頭鮑魚富貴團圓盆菜+乳鴿（6位用）：$1,128 ｜原價$1,592

*至少2天前致電分店預訂



HopeGoo優惠券內容：

【1】$50機票優惠券（訂單滿$499可用1張）

【2】$30高鐵優惠券（訂單滿$50可用1張）

【3】$20跨境巴士優惠券（訂單滿$30可用1張）

*使用方法：登陸HopeGoo APP > 選擇帳戶 > 選擇優惠代碼 > 輸入優惠代碼 > 點擊新增



AlipayHK年貨優惠推介【14】富臨皇宮——珍味鮑魚盆菜配上湯龍蝦伊麵

富臨皇宮的珍味鮑魚盆菜配上湯龍蝦伊麵套餐十分豐富，傳統粵式盆菜內含鮑魚、海蝦、燒鴨、元蹄等豐富食材，而上湯龍蝦伊麵則搭配約1斤2兩的生猛澳洲龍蝦，以香濃上湯底烹調伊麵，口感鮮甜。珍味鮑魚盆菜配上湯龍蝦伊麵原價$976，現在只需$838，再獨家贈送總值$100 HopeGoo優惠券！

富臨皇宮——珍味鮑魚盆菜配上湯龍蝦伊麵

富臨皇宮

珍味鮑魚盆菜配上湯龍蝦伊麵：$838｜原價$976

*只限外賣自取，供應時間：12:00-15:30；17:30-21:00



HopeGoo優惠券內容：

【1】$50機票優惠券（訂單滿$499可用1張）

【2】$30高鐵優惠券（訂單滿$50可用1張）

【3】$20跨境巴士優惠券（訂單滿$30可用1張）

*使用方法：登陸HopeGoo APP > 選擇帳戶 > 選擇優惠代碼 > 輸入優惠代碼 > 點擊新增



馬上打開AlipayHK 應用程式，把握限時優惠入手年貨

AlipayHK「馬年賞不完」 新春優惠大放送

馬年將至，AlipayHK 推出「馬年賞不完」新春活動，由即日起至28日期間，透過主頁右下角AI頁面測馬年運勢，有機會贏取價值高達18,888元優惠券並瓜分總值超過 1,000萬港元 的A. Point積分、北上消費券、外賣券等各種豐富獎賞，人人有份！AlipayHK更為大家帶來創新逗利是玩法，大家可上傳自選照片生成可愛頭像，設計個人專屬的AI趣味收款碼。最後記得解鎖郭富城限定App Skin，為你的App換上新年全新造型！

👉🏻 立即試玩