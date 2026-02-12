新年禮盒｜罐裝蛋卷點開？拿第一條總碎?恆香官方教無損取出方法

賀年食品｜新年賀禮｜鐵盒蛋卷是港人賀年與送禮的首選，但面對窄小的圓形盒口，要取出完整蛋卷往往令人無從下手，稍不留神蛋卷就會碎滿地！老字號恆香老餅家近日在Threads分享開罐教學，原本旨在示範如何正確且安全地拆開封條，沒想到竟意外引發網民集體留言，紛紛要求拍攝取出第一根完整蛋卷的技巧。究竟取出蛋卷有什麼神祕絕學？以下為大家拆解正確開罐方法，並破解取出完整蛋卷的迷思。



鐵盒蛋卷｜網民心聲：「話我知第一條點拎出黎」

近日，恆香老餅家在社交平台Threads分享罐裝蛋卷正確開罐教學，原本旨在教大家如何正確、安全地拆開封條，卻意外引發網民留言求助，紛紛表示：「你唔好理我點開啦，你話我知第一條點拎出黎（嚟）先」、「我比較想知點拎第一條又唔碎 」、「你唔好做D（啲）唔早D（啲）啦，大家都好想知點樣拎條完整既蛋卷出嚟」。

原本恆香只是上載一段簡單教學，怎料留言區瞬間淪為訴苦大會。面對網民的集體訴求，恆香隨後發布進階版教學，揭開完好取出第一根蛋卷的神祕絕學！

想要蛋卷條條完整秘訣不在於指力，而在於空間與角度！（資料圖片）

專家揭秘：取出新年第一根的完美攻略

為了回應網民熱搜，恆香再度發文，拍片傳授這項取卷技巧。原來要讓蛋卷條條完整的秘訣不在於指力，而是取決於空間與角度！其實只需簡單2個步驟，即可完美取出蛋卷：

第1步：先將蛋卷輕推向鐵罐的另一端，騰出空間。

第2步：用指腹輕輕托住蛋卷底部，稍微傾斜向上提。

秘技：蛋卷呈傾斜角度後，即可輕鬆取出。

恆香拆解迷思後，隨即引發網民熱烈迴響，紛紛留言笑稱：「食蛋卷要考牌系列」、「終於有解答啦！」，有網民更積極表示：「下次吃蛋卷的時候看」。

鐵盒蛋卷｜恆香教正確開罐

了解完取出餅乾的技巧後，大家也可以參考恆香老餅家教大家如何快速開啟鐵罐。恆香觀察到不少人都習慣用剪刀或鑰匙強行撬開，也有網民在Threads留言分享「細個係用一蚊打開蓋」，相信很多人都有共鳴。其實，最直接的方法就是利用蛋卷鐵蓋就能撬開。

（全文完）