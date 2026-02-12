沙田年宵2026｜花市市場開放時間+平面圖+交通／封路4大安排

沙田年宵2026｜沙田年宵已開幕，前往年宵花市的市民在前往前應留意開放時間，以及特別交通及封路安排。《香港01》「好食玩飛」整合沙田年宵的最新安排，即看內文！

沙田年宵2026｜開放日期

開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

沙田年宵2026｜攤位

濕貨攤位：49個

乾貨攤位：26個

沙田年宵2026｜地址及交通方法

地址：沙田源禾路16號

交通：港鐵沙田站B出口

沙田源禾遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

沙田年宵2026｜封路交通4大安排

為配合於沙田年宵市場，運輸署將於2026年2月15日至16日實施以下特別交通及運輸安排。

1.交通改道

以下路段在每日下午5時至翌日凌晨1時實施臨時交通安排:

1.豐順街介乎禾輋街與德厚街之間的路段將由雙向行車改為單向北行，需經德厚街（東行）、源禾路（南行）及禾輋街（西行）

2.所有車輛將禁止由德厚街直駛至沙田運動埸停車埸

2.暫停使用的士站

德厚街近禾輋廣場的士站，每日下午5時至翌日凌晨1時期間暫停使用。

3.暫停使用巴士及公共小巴站

以下巴士於每日下午5時至翌日凌晨1時期間暫停使用：

1.禾輋街近祿全樓的巴士站

2.豐順街近豐和邨和悅樓的巴士及公共小巴站。

以下巴士於2月16日下午 6 時至翌日凌晨 1 時期間暫停使用：

1.位於源禾路（北行）近瀝源邨的巴士及公共小巴站。

4.公共運輸安排

以下交通安排由2026年2月15日及16日，每日下午5時至翌日凌晨1時期間實施：

1.九巴第 48X 號線（往荃灣（灣景花園）方向）及第 81 號線（往佐敦（西九龍站）方向）將改經德厚街及源禾路（南行），然後返回原有路線

2.九巴第89號線（往瀝源方向）及第 269D 號線（往瀝源方向）位於禾輋街的巴士站將由瀝源邨祿泉樓臨時遷移至瀝源邨壽全樓。