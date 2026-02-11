年宵市場2026｜香港16大花市開放時間/地點+維園旺角花市交通安排

年宵花市市場攤位2026｜準備辦年貨的市民留意！年宵2026將於2月11日起，在港九新界各地區同步舉行。今年花市規模盛大，除了傳統的濕貨攤位外，各式各樣的乾貨及特色美食亦強勢回歸！《香港01》好食玩飛記者為大家整合了全港16個花市的亮點、必買年花推介以及詳細交通攻略。出發前必看這篇2026年宵花市懶人包！

年宵花市2026｜人流實時情況教學

根據過往安排，政府會為年宵市場設立網上實時人流情況，讓大家在前往年宵市場之前，可以見到全香港14大年宵花市市場的人流情況，並以不同的顏色指示。

綠色：正常

黃色：略為擠迫

紅色：非常擠迫

灰色：關閉

根據過往安排，只要進入食環署官網，就能一覽年宵市場的人流實況，綠色為人流正常。（食環署官網截圖）

年宵花市2026｜年宵攤位地址在哪？

2026年隸屬於食環署年宵花市共有14個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘遊樂場、土瓜灣遊樂場、葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、北區石湖墟遊樂場、屯門天后廟廣場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場、東涌達東路花園。而非隸屬於食環署的2個年宵則有龍騰觀塘新春夜市，以及啟德體育園美食海灣。

2026年宵花市有14個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘遊樂場等。（旅發局圖片）

2026農曆新年香港16個年宵市場🌸

今年香港隸屬於食環署的14個年宵花市中，最大最旺的當屬維園年宵，有396個乾濕貨攤位和4個快餐攤位，其次是元朗東頭工業區遊樂場及荃灣沙咀道遊樂場，分別有156個及116個乾濕貨攤位。下文附有香港14個年宵花市列表及交通方法，來看看你家附近哪裏有年宵花市吧！

今年香港14個年宵花市中，最大最旺的當屬維園年宵，有396個乾濕貨攤位和4個快餐攤位。（旅發局圖片）

年宵花市2026【1】維多利亞公園

今年《最紅大廚》冠軍Sick! Burger主廚賴震環，以及米芝蓮一星Neighborhood主廚黎子安將在2月11日至16日特別現身，炮製新年限定賀年美饌，將熟食攤位升級！同時，亦有何蘭正、玉及香港富麗敦海洋公園酒店、Leela、良順興同台北人居酒屋等餐廳進駐攤位。此外，屆時會視乎交通及人流情況而進行特別交通以及封路安排。

維園年宵2026｜交通/封路安排

● 開放時間：

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

● 濕貨攤位：180個

● 乾貨攤位：216個

● 快餐攤位：4個

● 交通：港鐵銅鑼灣站E出口，或港鐵天后站A2出口

維多利亞公園年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【2】深水埗長沙灣遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：50個

● 乾貨攤位：36個

● 快餐攤位：3個

● 交通：港鐵長沙灣站B出口

深水埗長沙灣遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【3】旺角花墟公園(深水圳花墟公園)

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：64個

● 乾貨攤位：66個

● 快餐攤位：6個

● 交通：港鐵旺角東站D出口／太子站A出口

旺角花墟公園年宵2026｜交通／封路安排

深水埗花墟公園年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【4】觀塘遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：50個

● 乾貨攤位：34個

● 快餐攤位：5個

● 交通：港鐵觀塘站D1出口

觀塘遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【5】土瓜灣遊樂場

土瓜灣遊樂場年宵花市濕貨攤位有50個；乾貨攤位有36個。（資料圖片）

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：50個

● 乾貨攤位：36個

● 快餐攤位：3個

● 交通：港鐵土瓜灣站A出口

土瓜灣遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【6】葵青葵涌運動場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：76個

● 乾貨攤位：22個

● 交通：港鐵葵芳站D出口

葵青葵涌運動場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【7】荃灣沙咀道遊樂場

荃灣沙咀道遊樂場年宵花市濕貨攤位有96個；乾貨攤位有30個。（資料圖片）

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：96個

● 乾貨攤位：30個

● 交通：港鐵荃灣站D出口

荃灣沙咀道遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【8】大埔天后宮風水廣場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：40個

● 乾貨攤位：20個

● 快餐攤位：1個

● 交通：港鐵太和站B出口

大埔天后宮風水廣場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【9】北區石湖墟遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：73個

● 乾貨攤位：19個

● 交通：港鐵上水站D1出口

北區石湖墟遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【10】屯門天后廟廣場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：45個

● 乾貨攤位：15個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵屯門站A出口

屯門天后廟廣場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【11】將軍澳寶康公園

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：58個

● 乾貨攤位：34個

● 快餐攤位：1個

● 交通：港鐵寶琳站C出口

將軍澳寶康公園年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【12】沙田源禾遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：49個

● 乾貨攤位：26個

● 交通：港鐵沙田站B出口

沙田源禾遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【13】元朗東頭工業區遊樂場

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：96個

● 乾貨攤位：60個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵元朗站／朗屏站

元朗年宵2026｜交通+8大封路安排

元朗東頭工業區遊樂場年宵市場2026 - 分佈圖

年宵花市2026【14】東涌達東路花園

●開放時間：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

● 濕貨攤位：10個

● 乾貨攤位：17個

● 交通：港鐵東涌站B岀口

東涌達東路花園年宵市場2026 - 分佈圖

至於非隸屬於食環署的2個年宵則有龍騰觀塘新春夜市，以及啟德體育園美食海灣，詳情如下：

年宵花市2026【15】龍騰觀塘新春夜市

「龍騰觀塘新春夜市2026」現正於觀塘裕民坊火熱進行中！這場為期17天的盛會集結了超過50個攤位，吃喝玩樂一應俱全！夜市特別以台灣夜市美食街為主題，大家可品嚐到龍鳳腿卷、蚵仔煎、香烤魷魚、蚵仔麵線、椒鹽蝦、甜不辣等台灣地道美食。還有香港街頭小食，蟹皇火瞳金釣包翅、蟹皇黃金飯等。除了美食，現場還有豐富的節慶活動與攤位，包括精緻手作、應節年花、新春主題打卡點等。

+ 7

●開放日期：2026年2月6日至2026年2月22日

●開放時間：16:00－22:30（星期一至四）；12:00－23:00（星期五至日及公眾假期）

●地點：觀塘同仁街裕民坊YM² 觀塘市中心自由空間

●交通：港鐵觀塘站A出口

年宵花市2026【16】啟德體育園美食海灣

啟德首個戶外海濱年宵市集，伴絕美海景辦年貨，年味滿溢更添風情！精選多款特色攤位齊聚，應節年花迎春納福、手寫揮春筆墨添喜、新年主題扭汽球、臉繪、新派賀年禮品精巧別緻，應有盡有滿足年貨採購；更設地道特色熟食檔，琳琅賀年美饌讓你大飽口福，味蕾盡享新春滋味。

●開放日期：2026年2月10日至2026年2月16日

●開放時間：15:00－20:00（2月10至12日）；15:00－23:00（2月13至16日）

●地點：啟德體育園美食海灣

● 交通：港鐵宋皇臺站D岀口／港鐵啟德站D出口

