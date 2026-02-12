貼揮春禁忌｜1位置千萬別貼　做錯隨時大病纏身　李居明教秘技

貼揮春2026禁忌｜新年布置｜不少港人每逢歲晚都會按傳統張貼揮春，祈求新一年大吉大利，但原來這張紅紙背後藏著不少玄學玄機。究竟揮春的顏色五行如何影響家宅運？「福」字倒貼是否真的人人適用？玄學大師李居明曾在電視節目，親自拆解貼揮春的禁忌與開運秘訣。即睇下文整理大師指引。



新年將至，大家都會將揮春貼上牆，原來玄學角度隨便貼，隨時由納福變成招凶。玄學大師李居明曾在電視節目《樂天知命李居明》中，指貼揮春並非只是隨便貼上牆，當中隱含不少開運化煞的學問。他講解，揮春色澤鮮紅，在五行中屬火，若貼對位置可催旺運勢，貼錯則可能招致健康問題。

玄學大師李居明曾在電視節目指貼對位置可催旺運勢。（《樂天知命李居明》截圖）

貼揮春2026禁忌｜誰來負責貼揮春？

有人糾結是否必須由一家之主親自操刀，對於負責張貼的人選，李居明師傅表示這視乎家庭的祈願。傳統上，一家之主往往因公務繁忙，家中瑣事多由家庭主婦代勞，這並無不可。但若家中有意在來年添丁求子，讓小孩親手貼揮春則更能帶動生機與活力。

貼揮春2026禁忌｜福字該正貼還是倒貼？

至於最常見的福字貼法，他指，要視乎出生季節的五行平衡。由於福字代表福鼠，即生水。夏天出生的人五行缺水，福字必須正貼，以吸納福水。而冬天出生的人本身水旺，則適合將福字倒貼，寓意倒走水，以達致中和。

福字貼法要視乎出生季節的五行平衡。（AI製圖）

貼揮春2026禁忌｜買揮春字體學問 切忌交叉字體

在挑選與張貼的細節上，字體與形狀亦暗藏禍福。他提醒，購買福字揮春時，應觀察字體筆劃，切忌挑選帶有明顯交叉形狀的字體，以免其形似凶字而意頭欠佳。最好選擇字裡行間見到田字的設計，寓意有家有產、生活富足。

切忌挑選帶有明顯交叉形狀的字體，以免其形似凶字而意頭欠佳。（IG@wongtsuiyu）

貼揮春2026禁忌｜揮春位置有講究 可化煞或催旺

在方位選擇上，他提及，由於揮春色澤鮮紅，在五行中屬火，張貼時必須配合流年方位。以2026 丙午馬年為例，正南方（五黃大病位）及西北方（二黑病符位）絕對不能見紅，否則火生旺土會助長病符星，影響健康。

未婚人士想催旺姻緣，則可於家宅中央張貼揮春，藉火氣生旺人緣。（AI製圖）

相反，若想化解官非口舌，可將揮春貼在正西方（三碧是非位）以火剋木；未婚人士想催旺姻緣，則可於家宅中央（一白桃花位）張貼揮春，藉火氣生旺人緣。

