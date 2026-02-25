財政預算案2026｜打工仔5大著數　薪俸稅寬減幾多?差餉寬免幾多?

財政預算案2026｜財政司司長陳茂波今日（25日）發表新一份財政預算案。對於各位每日辛勤工作的打工仔而言，今年的派糖力度較去年有增長，不僅薪俸稅寬減上限倍增至3,000元，多項免稅額亦有所調整。《香港01》好食玩飛頻道為大家整理了財政預算案2026打工仔福利懶人包，一文睇清你的荷包點樣受惠！



最新一份《財政預算案》今日（25日）正式出爐，廣大打工仔最關心的莫過於有否寬減薪俸稅。今年的預算案針對打工仔釋放了不少正面信號，除了薪俸稅寬減上限翻倍至3,000元，更全面調高了已婚人士、子女、供養父母/祖父母免稅額，實質減輕家庭稅務負擔。以下為大家整理了5大關乎打工仔荷包的重點資訊：

財政司司長陳茂波於今日（25日）發表新一份財政預算案。（資料圖片）

財政預算案2026【1】薪俸稅寬減 免稅加碼

對於一般打工仔來說，最直優惠莫過於薪俸稅寬減。財政預算案公布寬減2025/26課稅年度100%的薪俸稅及個人入息課税，上限為3,000元。這比去年的1,500元上限增加一倍至，預計全港約212萬名納稅人受惠。

薪俸稅寬減預計全港約212萬名納稅人受惠。（資料圖片）

財政預算案2026【2】免稅額調高 家庭負擔減輕

政府由 2026/27 課稅年度起，全面調高各項主要免稅額，減輕打工仔家庭的稅務壓力。

2026最新稅務優惠 項目 原有金額 預算案2026 基本免稅額 $132,000 $145,000 已婚人士免稅額 $264,000 $290,000 子女免稅額 (每名) $130,000 $140,000

財政預算案2026【3】供養父母/祖父母免稅額增加

對於要養兩頭家的打工仔，政府亦上調了相關扣稅上限：

60歲或以上受養人：免稅額由5萬元增至5.5萬元，同住額外免稅額亦同步增加。

55至59歲受養人：免稅額由2.5萬元增至2.75萬元，同住額外免稅額亦同步增加。

長者住宿照顧開支：扣除上限由10萬元增加至11萬元。

財政預算案2026【4】住屋支援 差餉寬免

寬減2026/27年度首兩季的住宅物業差餉，每季上限500元，即共省1,000元。雖然金額不算多，但對於正在供樓的打工仔也是一點補貼。

財政預算案公布寬減2026/27年度首兩季的住宅物業差餉，每季上限500元。（資料圖片）

財政預算案2026【5】強積金 全自由行

積金局正逐步推行強積金MPF全自由行，日後僱員可自行選擇心儀的受託人，容許大家將僱主強制性供款也轉移至自選的受託人。今年落實的首階段方案，將涵蓋2025年5月1日或之後入職的僱員。

（全文完）