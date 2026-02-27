自助餐優惠3月｜酒店自助餐14推介!44折/人均$101起 任食生蠔龍蝦

自助餐優惠3月｜《香港01》「好食玩飛」整合14大酒店自助餐優惠，除了有龍蝦、即開生蠔、和牛任食，有酒店更推出極具香港情懷的80年代食品，例如依文士燴雞肉、酥皮海鮮盒、歌頓布豬扒等等！現在預訂優惠低至5折，最平人均$101就食到，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

自助餐優惠推介【1】嘉里酒店——紅燒花膠+佛跳牆+拖羅任食／8折

嘉里酒店大受歡迎的《海洋珍饈盛宴》自助餐宣佈延長！超過35款矜貴奢華的海鮮佳餚！當中包括薑蔥炒龍蝦鉗、紅燒花膠伴蝦籽麵、蒜蓉牛油大蝦等熱食，日式刺身區更會全面升級，供應大拖羅、中拖羅、赤身、甜蝦等刺身，更有龍蝦、長腳蟹、大蝦任食！在農曆新年期間，餐廳更會提供佛跳牆、鮑魚炆鴨掌等意頭菜！即日起至3月31日，預訂即享8折！望住海景歎美食😋

嘉里酒店｜自助午餐、自助早午餐

成人：$403起｜原價$493起

嘉里酒店｜「海洋珍饈盛宴」自助晚餐

成人：$664起｜原價$$992起

👉🏻8折優惠預訂

地址：紅磡紅鸞道38號3樓

電話：2252 5246



自助餐優惠推介【2】港麗酒店———正宗印度咖喱、印度烤雞／85折優惠

港麗酒店樂聚廊今個3月會推出《印度風情》自助午餐，由印藉主廚Rawat Raju Singh以正宗印度烹調手法，為大家獻上最地道風味的午餐！當中必試正宗印度咖喱、印式沙律、羊肉咖喱、印度烤雞等等，甜品就必試印度玫瑰甜湯圓。即拎優惠

港麗酒店———正宗印度咖喱、印度烤雞／85折優惠

晚上則有《饗•樂之夜》自助晚餐，現場有超過45款美食，包括地中海烤雞肉卷、馬來西亞喇沙、自家製羊肉咖喱角、避風塘炒蝦、豉椒炒蜆，讓人回味無窮，甜品就有金葉庭精選甜品及Mövenpick雪糕無限任食！由即日至3月31日，更推出85折優惠！即拎優惠

港麗酒店｜自助午餐（星期一至五）

成人：$311.6｜原價$360.8

小童：$254.5｜原價$280.8

港麗酒店｜自助晚餐（星期五至日）

成人：$311.6｜原價$360.8

小童：$254.5｜原價$280.8

👉85折即買即用

**另加$107.8 Refreshing Sips 套餐 (任飲果汁及汽水) 或 $217.8 Bubbly Bliss套餐 (任飲氣泡酒、紅酒、白酒、果汁及汽水)

**價格已包含加一服務費

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層

電話：28228891



自助餐優惠推介【3】沙田萬怡酒店——金獎牛扒+法國生蠔+鴨肝／買1送1

沙田萬怡酒店MoMo Café呈獻全新「『悅』饌廣東薈萃」自助餐，將傳統粵菜融入創意元素，呈獻嫩滑鴨肝、澳洲穀飼牛肉眼及花膠燉湯等美食，還有法國新鮮生蠔、鱈蟹腳、鮑魚任食；曾榮獲世界牛扒挑戰賽金獎的烤南澳洲36° MB2牛肩胛肉也是必食推介！由即日起至3月31日，自助午餐買1送1；自助晚餐低至半價！3月9日更推快閃優惠，第3位只需加$111！

沙田萬怡酒店｜「悅」饌廣東薈萃自助午餐

買1送1：$477.6起／2位｜人均$238.8起｜原價$875.6起

👉🏻快閃買1送1

沙田萬怡酒店｜「悅」饌廣東薈萃自助晚餐

成人：$442.8起｜原價: $811.8起

小童：$280.8起｜原價: $514.8起

長者：$364.8起｜原價: $668.8起

👉🏻快閃低至半價

地址：沙田安平街1號

電話：3940 8788



自助餐優惠推介【4】香港美利酒店——封門牛柳、烤黑鱈魚、大班燒雞／套餐獨家7折

香港美利酒店花園樓層的The Tai Pan，今個3月「二人晚市分享套餐」有獨家7折！套餐頭盤有藍鰭吞拿魚、牛肉韃靼、大班沙津，餐湯是味道濃郁的龍蝦濃湯，主菜是澳洲Rangers Valley封門牛柳、烤黑鱈魚、大班燒雞，而甜品就有朱古力布朗尼、費城芝士蛋糕各1份！滿足感十足！更有侍酒師搭配的葡萄酒2杯及歡迎香檳，套餐獨家7折優惠！

😋$630就食到！

香港美利酒店——封門牛柳、烤黑鱈魚、大班燒雞／套餐獨家7折

香港美利酒店餐廳｜晚市套餐（2位用）

2位用：$1,260.8｜人均$630.4｜原價$1733.6

😋7折預訂

地址：中環紅棉路22號 香港美利酒店UG層The Tai Pan

電話：31418888



自助餐優惠推介【5】香港美利酒店——花膠燉雞湯、慢煮牛肋骨／套餐低至72折

香港美利酒店Garden Lounge今個3月就有「粵韻滋味」晚市套餐低至72折！套餐前菜有滋味十足的香脆鴨沙律、脆蔥滷鮑魚，隨後有滋補椰皇花膠燉雞湯，主菜是粵式風味的陳皮慢煮牛肋骨及蜜汁深海智利鱸魚，喜歡小酌一杯的朋友，更可搭配侍酒師精選中國葡萄酒！現在套餐低至72折！👉即體驗五星中菜

香港美利酒店——花膠燉雞湯、慢煮牛肋骨／套餐低至72折起

香港美利酒店Garden Lounge｜晚市套餐（2位用）

2位用：$1778.4｜人均$889.2｜原價$ 2173.6

香港美利酒店Garden Lounge｜晚市套餐（2位用）配中國葡萄酒2杯

2位用：$2188.8｜人均$1094.4｜原價$ 3009.6

👉72折體驗奢華中菜

地址：中環紅棉路22號尼依格羅香港美利酒店UG花園樓層

電話：3141 8888



自助餐優惠推介【6】沙田帝逸酒店——即開生蠔+黑松露片皮鴨／限時82折

沙田帝逸酒店3月有《松露‧珍菌‧海鮮三重奏》自助餐，以松露、珍菌及海鮮為靈感入饌，提供黑松露片皮鴨、黑松露四川珍菌卷、天婦羅姬松茸、香煎鴨肝伴黑松露汁、松露撈意大利麵、黑松露雪糕等，還有一系列粉紅主題甜品！此外，還有回本必食的鱈場蟹腳、即開生蠔、鐵板燒鵝肝、燒頂級燒西冷等。即日至3月31日，更有限時82折！

😋82折任食黑松露!

沙田帝逸酒店｜自助午餐（星期一至五）

成人：$404.8｜原價$484

小童：$248.4｜原價$297

👉即揀日子

沙田帝逸酒店｜自助早午餐（星期六至日及公眾假期）

成人：$561.2｜原價$671

小童：$340.4｜原價$407

😋82折任食黑松露!

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（星期一至四）

成人：$717.6｜原價$858

小童：$432.4｜原價$517

👉即買即用

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（星期五至日、公眾假期及前夕）

成人：$782｜原價$935

小童：$460｜原價$550

😋即搶優惠

地址：沙田源康街1號1樓

電話：3653 1111



自助餐優惠推介【7】海景嘉福酒店——任食帝王蟹腳、加拿大鱈場蟹腳／限時7折

海景嘉福酒店海景咖啡廊 Café on M推出《蟹饗盛宴》自助餐，有蟹迷必食的帝王蟹腳、加拿大鱈場蟹腳、北海道毛蟹、麵包蟹等，還有自助餐必食的凍波士頓龍蝦！至於熱食就有蟹肉粟米忌廉湯、海鮮焗釀蟹蓋、金菇蟹肉扒時蔬、新加玻黑胡椒蟹、蟹肉荷葉飯等等。$359起就食到😋

海景嘉福酒店——任食帝王蟹腳、加拿大鱈場蟹腳／限時7折

甜品就有鴛鴦意大利芝士蛋糕、雜錦馬卡龍、牛油麵包布甸等精緻美食，現場還有汽水及啤酒無限暢飲。現時更有7折優惠！

海景嘉福酒店｜自助晚餐

成人：$591/位｜原價$866.8

小童：$358.5/位｜原價$525.8

📅即揀日子

地址：香港九龍尖沙咀東麼地道70號海景嘉福洲際酒店M層

電話：27215161



自助餐優惠推介【8】城景國際酒店——新加坡肉骨茶、胡椒炒蝦／低至5折起

城景國際酒店城景閣City Café今個3月就有《味遊東南亞‧海鮮自助晚餐》，主打多款東南亞美食，包括泰式沙律、泰式沙爹串燒、新加坡肉骨茶、新加坡胡椒炒蝦、香蕉葉參巴醬燒魔鬼魚、韓國野生珍珠貝海鮮配牛肝菌意大利飯等，其他熱食就有低溫慢燒澳洲和牛、香草燒羊鞍、堂弄片皮鴨、叻沙、泰式船河等！😋$208就食到

城景國際酒店——新加坡肉骨茶、胡椒炒蝦／低至5折起

任食冷盤海鮮及刺身就有空運生蠔、凍蝦、雪花蟹腳、鮮蜆、藍青口、日式刺身（鮮三文魚、金槍魚、鯛魚、八爪魚、甜蝦、喜靈魚柳籽等）。無限供應多款Häagen-Dazs雪糕，無限添飲果汁，晚餐更有紅白餐酒及啤酒供應！即日至3月31日，自助午餐低至5折、自助晚餐6折起，更免收加一，最適合跟家人聚餐！👉即買即用

城景國際酒店——新加坡肉骨茶、胡椒炒蝦／低至5折起

城景國際酒店｜自助午餐｜星期一至五

成人：$208｜原價$408

小童：$178｜原價$348

長者：$198｜原價$388

城景國際酒店｜自助午餐｜星期六、日及公眾假期

成人：$228｜原價$448

小童：$178｜原價$348

長者：$208｜原價$408

城景國際酒店｜自助晚餐｜星期一至四

成人：$368｜原價$608

小童：$268｜原價$428

長者：$288｜原價$478

城景國際酒店｜自助晚餐｜星期五至日及公眾假期

成人：$398｜原價$658

小童：$268｜原價$428

長者：$318｜原價$528

👉即買即用

地址：油麻地窩打老道23號

電話：2783 3888



自助餐優惠推介【9】朗廷酒店——阿根廷牛排+波士頓龍蝦、鮑魚／指定日子買2送2

朗廷酒店3月推出「珍饈百味」自助晚餐，海鮮冷盤有鮑魚、雪場蟹腳、麵包蟹、紐西蘭青口等等輪流供應，還有必食的燒阿根廷肉眼牛排、波士頓龍蝦，甜品除了多款蛋糕，還有多款精選甜點，例如64%朱古力奶凍、法式椰子焦糖燉蛋及多款口味的Mövenpick雪糕。即日起至3月13日預訂，更享買2送2快閃優惠！

朗廷酒店｜自助午餐（星期一至五）

優惠價（4位）：$1,051.2｜人均$262.8｜原價: $1,927.2

🦀任食長腳蟹、烤阿根廷沙朗牛排

朗廷酒店｜自助午餐（星期六至日及公眾假期）

優惠價（4位）：$1,411.2 | 人均$352.8 | 原價: $2,587.2

👉🏻即訂買2送2

朗廷酒店｜自助晚餐（星期一至四）

優惠價（4位）：$1,891.2 | 人均$472.8 | 原價: $3,467.2

🦞任食龍蝦、鮑魚

朗廷酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

優惠價（4位）：$2,059.2 | 人均$514.4 | 原價: $3,775.2

👉🏻即訂買2送2

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133



自助餐優惠推介【10】富麗敦海洋公園酒店——慢烤和牛肩胛肉、香煎鴨肝／快閃72折

富麗敦海洋公園酒店星耀廳以「豐盛季饗自助餐」為主題，自助餐必食有慢烤美國頂級和牛肩胛肉、香烤羊鞍、香煎鴨肝，還有以新鮮蟹黃、彈嫩鮑魚、時令海鮮現熬的蟹黃鮑魚海鮮粥，甜品就有即製雞蛋仔、自家製精選蛋糕、意式西西里忌廉卷、Mövenpick雪糕以及每日輪換的新加坡特色甜品。現在預訂即享快閃72優惠！

富麗敦海洋公園酒店｜自助早餐

成人：$310｜原價$426.8

👉🏻全港最美海景自助早餐

富麗敦海洋公園酒店｜半自助午餐（平日）

成人：$338｜原價$437.8

👉🏻綠色輕怡半自助午餐77折

富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐（星期六、日及公眾假期）

成人：$574｜原價$657.8

👉🏻即搶82折優惠！

富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐

成人：$ 712起｜原價$877.8起

👉🏻即搶低至77折優惠！

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

電話：2166 7466



自助餐優惠推介【11】香港萬怡酒店——燒春雞+⽣蠔蟹腳任食／買1送1

香港萬怡酒店MoMo Café今個3月推出全新主題《維港經典 · 黃金傳奇》自助餐，供應多款具有80年代風味的美食，包括依文士燴雞肉、酥皮海鮮盒、歌頓布豬扒、錦鹵雲吞，更有大量充滿港人回憶的經典甜點，例如砵仔糕、芝麻卷、麥芽糖威化餅。現場還有澳洲草飼養⾁眼⽜排，逢星期六、日及公眾假期更有燒⽺腿，而任食海鮮就有即開⽣蠔、雪場蟹腳、愛爾蘭黃金螺、刺身等無限供應，還有多達12款Mövenpick雪糕及甜品，保證可以食回本！由即日起至3月31日，自助晚餐更有買1送1優惠！

香港萬怡酒店｜《維港經典 · 黃金傳奇》自助晚餐

買1送1優惠價：$681.6起／2位｜人均$358.8起｜原價$1,249.6起

家庭套票買2送1：$808.4起／3位｜人均$269.4起｜原價$1,524起

👉🏻率先預訂

地址：西營盤干諾道西167號

電話：3717 8888



自助餐優惠推介【12】悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／買2送2人均$101起

悦品酒店推出「金馬迎春」盛宴主題及「品味獅城自助午餐」，半自助午餐提供烤加拿大肉眼牛扒、慢烤加拿大豬柳、咖喱羊鞍、烤安格斯牛肉漢堡等主菜選擇，甜品、冷盤、飲品等則無限供應。現在預訂自助午餐更可享限量買二送二！人均只需$101起！

悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／買二送二，人均$101起（官方圖片）

悦品酒店｜閒日精選半自助午餐（星期一至五）

買2送2：$403.2／4位｜人均$101.3｜原價: $806.4

悦品酒店｜品味獅城自助午餐（星期六、日及公眾假期）

買2送2：$$835.2／4位｜人均$208.8｜原價$1392

👉🏻即選屯門💕 | 👉🏻即選荃灣💕

地址：葵涌青山公路葵涌段443號（荃灣店）｜屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3891 1888（荃灣店）｜3899 9288（屯門店）



自助餐優惠推介【13】悦品酒店——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／限量買2送2，人均$155起

悦品酒店亦有「悦享蟹宴•海鮮自助晚餐」，蟹宴包括薑葱炒花蟹、蟹籽蟹肉扒翡翠、星洲咖喱蟹、炸蟹餅、炸雪蟹捧、炸雪蟹捧、蟹黃海鮮蟹粥，現場還有爐端燒、天婦羅、凍海鮮、刺身及Häagen Dazs雪糕任食，保證吃回本！

悦品酒店——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／買2送1人均$155起（官方圖片）

此外，「龍蝦松露 • 半自助晚餐」則可以選擇原隻新鮮波士頓龍蝦米多、烤美國安格斯牛肉眼扒、烤草飼羊架、黑松露海鮮意大利飯等其中之一作為主菜，另有自助甜品、冰鎮海鮮、什錦凍肉等美食。現在預訂即享限量買1送1，加$168多1位，人均$155起！

悦品酒店｜龍蝦松露•半自助晚餐（星期一至五）

買2送2：$619.2/4位｜人均$154.8｜原價: $1,032

悦品酒店｜悦享蟹宴•海鮮自助晚餐（星期六、日及公眾假期）

買2送2：$1,411.2起/4位｜人均$352.8｜原價$2,352

👉🏻即選屯門💕 | 👉🏻即選荃灣💕

地址：葵涌青山公路葵涌段443號（荃灣店）｜屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3891 1888（荃灣店）｜3899 9288（屯門店）



自助餐優惠推介【14】六國酒店——片皮鵝＋龍蝦＋鮑魚鴨掌／低至4折

六國酒店3月起推出全新「華麗薈萃• 自助晚餐 – 龍蝦 • 花膠 • 扣鮑魚」主題自助餐，除了有波士頓龍蝦、滋補花膠等等，每位客人更可享用「堂弄原隻鮑魚鴨掌」！此外，在指定時間還有廚師即席烹調表演，在現場精心製作堂弄原隻鮑魚鴨掌、火焰雪山或蜜桃梅爾巴！即日起至4月30日，預訂自助晚餐2人同行再減$10，人均只需$309起！限量優惠

六國酒店｜自助晚餐｜星期一至五

《2人同行優惠減$10》

成人價錢：$988/2位 | 人均$494 | 原價: $1,843.6

長者價錢：$788/2位 | 人均$394 | 原價: $1,623.6

《快閃低至44折》

成人：$499/位 | 原價: $921.8 | 5折

長者：$399/位 | 原價: $811.8 | 44折

兒童：$309/位 | 原價: $602.8 | 47折

👉44折體驗歐式自助餐

六國酒店｜自助晚餐｜星期六至日、公眾假期

《2人同行優惠減$10》

成人價錢：$1088/2位 | 人均$544 | 原價: $1,909.6

長者價錢：$888/2位 | 人均$444 | 原價: $1,689.6

《快閃低至44折》

成人：$549/位 | 原價: $954.8 | 54折

長者：$449/位 | 原價: $844.8 | 49折

兒童：$329/位 | 原價: $635.8 | 47折

👉44折體驗歐式自助餐

地址：告士打道72號1樓

電話：2866 3808



