天文台料一連7天濕度逾90%　洗完衫總有噏味！專家警告晾衫5禁忌

天文台天氣預報｜潮濕｜天文台指，受偏東氣流影響，一道廣闊低壓槽會在明日（28日）為華南帶來幾陣驟雨，預料本港一連7天相對濕度逾90％。天文台預料下周中至後期一道冷鋒橫過廣東沿岸，該區風勢增強及有驟雨，氣溫逐漸下降。



這種極度潮濕的天氣，最令人頭痛的莫過於洗完的衣服久晾不乾，甚至散發出一陣難聞的噏味。其實衣服之所以會發臭，往往是因為晾衫方法不良。不想衣服洗完等於沒洗？很多人其實一直用錯方法晾衫！《香港01》好食玩飛頻道總結台灣家事達人的5大晾衫禁忌，看看如何改善噏味問題！



天文台料下周初 偏南潮濕氣流來襲

天文台九天天氣預報指，一道廣闊低壓槽會在明日為華南帶來幾陣驟雨，預料本港一連7天相對濕度逾90%。

天文台亦預料，股達強風程度的偏東氣流會抵達廣東沿岸。隨著該偏東氣流被一股潮濕的偏南氣流取代，星期日（1日）及星期一（2日）華南早晚沿岸有霧，日間溫暖。預料一道冷鋒會在下周二橫過廣東沿岸，該區風勢增強及有驟雨，下週中至後期氣溫逐漸下降。

天文台預料本港一連7天相對濕度高達90%。（香港天文台）

落雨潮濕天被迫在室內晾衫，最怕就是洗完的衣服散發出一陣難聞的噏味！日本細菌專家成瀨正春曾在日本節目《news every. 「知りたいッ！」》指出，晾衣服產生的噏味主要元兇是一種名為奧斯陸莫拉氏菌的細菌，未能乾透，該菌就會開始爆發性繁殖。即看家事達人陳映如、沈富育在台灣節目《健康 2.0》教授的晾衣快乾術，只要避開5大雷區，就算雨天只能在室內晾衫，衣服一樣可以乾爽無味。

晾衫禁忌【1】 有口袋的衣物沒翻面晾曬

設有口袋的衣物通常較難乾透，晾衫時翻面晾曬。陳映如指，將衣物翻轉過來，讓口袋內裡外露，不要讓水氣便會鎖在衣服夾層中。此外，衣服長期正面受日照曝曬，亦會加速布料褪色，翻面晾曬方能兼顧快乾與護色。

設有口袋的衣物通常較難乾透，晾衫時切忌維持正面朝外。(《健康2.0》節目截圖)

晾衫禁忌【2】有帽衣物忌直接掛普通衣架

家事達人陳映如指出，運動外套或連帽衣物，若僅僅平掛於一般衣架，帽子與背部布料重疊的位置往往難以乾透。她建議將衣架折成M字型，把帽子單獨撐起以增加通風空間，減低該因水分滯留而產生異味。

晾衫禁忌【3】厚重衣物忌直掛

厚重衣物最怕用細衣架直掛，布料貼合會導致空氣不流通，不僅難乾，還容易讓肩部因重量而變形。她建議一個實用技巧，在衣架兩側套上塑膠瓶撐開空間。這能增加衣物內部的空氣對流，既能保護版型，又能加速乾燥。

在衣架兩側套上塑膠瓶撐開空間，能增加衣物內部的空氣對流。(《健康2.0》截圖)

晾衫禁忌【4】衣服布料忌互相貼合

專家沈富育提醒，衣物若只是順著重力垂掛，兩面布料會互相貼合，晾曬時間至少增加一倍。他指出採用「十字衣架法」將衣服由下往上套入以撐開內部空間，配合開啟抽濕機或電風扇，水氣能加速從纖維間散發，大大提醒晾衣效率。

晾衫禁忌【5】牛仔褲或長裙忌對摺懸掛

牛仔褲與裙子布料紮實，陳映如表示最忌諱對摺掛在衣架上。她建議利用晾襪網夾沿著腰圍環繞夾起，讓衣物呈筒狀以增加通風度，厚實的腰頭與口袋位置便會因缺乏空氣對流而長久不乾，這正是牛仔褲晾曬數天後摸起來仍感濕冷的主因。

厚實的腰頭與口袋位置便會因缺乏空氣對流而長久不乾。(《健康2.0》截圖)

