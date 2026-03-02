元宵節禁忌12大｜剪髮易破財　專家警告勿穿這衣物　隨時惹厄運

元宵節（3月3日）是求好運的大日子。有台灣命理專家提醒，元宵節存在不少禁忌，並教授大家開運秘訣。《香港01》好食玩飛頻道為大家整理出元宵節開運方法及12大禁忌，想保住財庫、平安過年，就要即睇下文！



農曆正月十五（3月3日）元宵節是每年的第一個月圓之夜，由漢文帝正式定名。元宵節被稱為中國情人節，當天亦是「三官大帝」中天官大帝的誕辰。風水命學專家楊登嵙師傅在台灣命理YouTube頻道指出，元宵節不單是祈求良緣的好日子，更是年度最佳求財庫時機之一，以下為大家拆解開運方法。

元宵節不單是祈求良緣的好日子，更是年度最佳求財庫時機之一。（資料圖片）

元宵節開運2秘訣

元宵節開運秘訣｜1. 祭拜儀式

他教導可在家中準備三牲、水果等供品，並使用專用紙錢向天官大帝祝壽。亦可前往主祀天官大帝、財神爺或土地公的廟宇參拜。

元宵節開運秘訣｜2. 準備利是封

想有助提升財運，他建議大家應準備一個利是封，放入$168、$268或$888等寓意吉祥的金額，祭拜後將紅包隨身攜帶或放置於客廳的聚財位。

祭拜後將紅包隨身攜帶或放置於客廳的聚財位，有助提升財運。（資料圖片）

元宵節在玄學上象徵圓滿與賜福。楊師傅更指出，這天是天官大帝降福之日，民眾應保持心情愉悅、家宅和諧。若想避開霉運，就要看清以下12點禁忌：

元宵節禁忌【1】吵架或喊叫

元宵節是天官大帝生日，應以喜慶為主。若當天家宅不寧、夫妻爭吵或小朋友大喊，會將好運趕走，玄學上認為這會導致來年家運不順、容易招惹小人。

元宵節禁忌【2】剪頭髮及洗頭

「髮」與「發」諧音，元宵剪髮等同剪掉「發財」的福氣；而洗頭則容易將財氣洗乾淨，導致財源流失，難以累積財富。

元宵剪髮等同剪掉「發財」的福氣。（《飛起來吧，蝴蝶》劇集截圖 ）

元宵節禁忌【3】看醫生

除非是急病或早已住院，否則民俗認為元宵節看醫生，象徵未來一年病痛連連，小病不斷。

元宵節禁忌【4】工具、設備損壞

弄壞工具象徵財運流失或霉運降臨。楊登嵙提醒，這天使用家電或生財工具要特別小心，若不慎打破碗碟，應即補上一句「歲歲平安」化解。

元宵節禁忌【5】去陰氣重的地方

如荒郊野外、墳場或靈骨塔等，特別是運勢較低或體質虛弱的人，在元宵節這天容易沾染晦氣，影響元神。

元宵節禁忌【6】弄丟財物

弄丟錢包、鑰匙等財物，象徵這一年無法照顧好錢財，亦代表容易錯失賺錢的良機。

元宵節禁忌【7】借錢給別人

傳統認為這天將錢借給他人，象徵你將今年的「財源」拱手讓人，容易導致自己整年財運流失，出現入不敷出的情況。

元宵節禁忌【8】米缸見底

元宵節米缸空空如也象徵斷炊，在玄學上有影響財運的徵兆。元宵前記得將米缸填滿，寓意整年豐衣足食。

元宵前記得將米缸填滿，寓意整年豐衣足食。（AI製圖）

元宵節禁忌【9】著破損衣服

穿著破洞褲或破損衣服，象徵財庫破洞。想在今年守住錢財，衣著必須整齊圓滿，切忌穿破洞衣物。

元宵節禁忌【10】殺生、見血

元宵是求福之日，若在此日殺生，容易招致意外血光或身體虛弱（特殊職業如廚師、屠宰業除外）。

元宵節禁忌【11】與人爭執

當天應避免說髒話、咒罵或與人爭執，以免禍從口出，招惹是非糾紛。

元宵節禁忌【12】穿黑、白條紋衣物

不宜穿著黑白條紋衣服，因為與喪事及牢獄相關。元宵節應多穿紅色、黃色等喜慶色系，以增添能量與好運。

不宜穿著黑白條紋衣服，因為黑白與喪事及牢獄相關。（AI製圖）

