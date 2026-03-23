2026住屋津貼13大｜電費+煤氣+家居維修最多$8萬！冇獨立電錶都得

住屋津貼2026｜香港有不少住屋及相關生活津貼，《香港01》「好食碗飛」為大家整合13大住屋津貼，除了有基本的電費補貼計劃，還有維修自住物業津貼、節能家電更換津貼等，最高可領取$80,000！



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住屋津貼【1】政府 — 電費紓緩計劃

政府電費補貼計劃將向每個合資格電力住宅戶口每個月發放$50電費津貼，為期24個月，最多可獲$1,200電費津貼。電費津貼會直接在電費單內抵銷，如補貼金額多於該期電費，未用的津貼會自動留至其後月份使用。住宅用電登記用戶無須額外申請，使用中電抑或港燈服務同樣可獲電費津貼。

更多詳情👉🏻 電費紓緩計劃

住屋津貼【2】政府 — 電費補貼計劃

電費補貼會在每月首日向當日為住宅用戶戶口注入$80，並在第12個月注入$120，總數$1,000。補貼只能用作繳交電費，未用的補貼可以轉撥至其後月份。住宅用電登記用戶無須額外申請，使用中電抑或港燈服務同樣可獲電費津貼。

更多詳情👉🏻 電費補貼計劃

住屋津貼【3】政府 — 有需要人士維修自住物業津貼計劃

「有需要人士維修自住物業津貼計劃」為有需要自住業主提供財政資助，津貼維修自住樓宇的費用，改善樓宇失修的情況，加強其居所的安全。每個津貼申請上限為$80,000，在政府撥款情况許可下，每位申請人在首次成功申請有需要人士維修津貼的申請表提交日期起計10年內， 最多可分4次申請。

有需要人士維修自住物業津貼計劃為有需要自住業主提供財政資助（資料圖片）

申請資格：

【1】申請人須持有有效香港身份證；及

【2】申請人須為住用或綜合用途樓宇內的住用單位業主；及

【3】申請人及其合法配偶(如已婚)均居住在申請物業；及

【4】申請人必須符合以下其中一項條件：

【4.1】年滿60歲長者，須符合入息及資產限額；或

【4.2】長者生活津貼的受惠人；或

【4.3】綜合社會保障援助的受助人；或(綜合社會保障援助的受助人，須同時符合以下：

【4.3.1】其同住家庭成員有65歲或以上長者； 或

【4.3.2】其同住家庭成員經由公立醫院或診所的醫生證明為殘疾人士或健康狀況欠佳人士；或

【4.3.3】其同住家庭成員沒有50歲以下健全成年人)

【4.3.4】傷殘津貼的受助人，須符合入息及資產限額；或

【5】申請人不得為未獲解除破產令的破產人士



合資格申領津貼的工程範圍涵蓋以下維修工程︰

【1】樓宇結構改善工程，例如修葺鬆脫、破裂、剝落或破損的混凝土；

【2】改善樓宇外牆安全狀況的工程，例如修葺破損的批盪或紙皮石；

【3】檢驗、修葺或更換破損的窗戶

【4】樓宇檢驗或修葺工程；

【5】樓宇消防安全改善工程，例如改善走火通道、消防和救援進出途徑和耐火結構；

【6】提供、改善和維修保養樓宇的消防裝置和設備；

【7】清拆違例建築工程和違例天台搭建物；

【8】改善屋宇裝備和衛生設施，例如修葺、維修保養和更換升降機、消防裝置和設備、電線、煤氣豎管、安裝無障礙設施、更換破損的便溺污水管、廢水管、雨水管、食水管、通風管及地下排水渠；

【9】修葺天台及平台防水層，以及改善滲水問題的工程；

【10】進行斜坡或擋土牆的維修保養或改善工程；

【11】改善分間單位的消防及樓宇安全的工程；

【12】因上述工程引致的相關維修保養工程，包括勘測工程和專業服務(如清拆石棉等)；

【13】進行與上文1.1至1.12項有關的附帶或跟進工程，例如因修葺或修復工程所引致的整修工程；以及

【14】用於償還申請人尚欠屋宇署、房協或市建局的樓宇維修貸款餘額，及/或撤銷有關法定押記/押記令所涉及之費用。



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住屋津貼【4】政府 — 過渡性房屋津貼

「過渡性房屋津貼試驗計劃」以每一個申請人為一個發放單位，包括申請人及申請表格內所有同住成員。每個申請人及其住戶內所有成員只可於「試驗計劃」期間獲發一次定額特別津貼。

政府推出過渡性房屋津貼試驗計劃（資料圖片）

符合以上資格住戶可於計劃推行期間，從房屋局網頁下載或透過入住的過渡性房屋項目的營運機構索取申請表格。申請人應在與營運機構簽定租約／協議後，盡快提出特別津貼申請，填妥的申請表格可以寄回或直接交回營運機構以供核實及審批。

申請資格：

【1】申請人及同住家庭成員1必須為「資助計劃」下過渡性房屋項目的住戶

【2】申請人必須為過渡性房屋的「甲類租戶」或「乙類租戶」

【3】「試驗計劃」申請人及其所有同住家庭成員和人數與其於「資助計劃」下過渡性房屋住戶申請人的申請填報的姓名和人數必須相同；及

【4】申請人及同住家庭成員必須未曾在本「試驗計劃」或「『簡約公屋』住戶特別津貼試驗計劃」領取特別津貼



合資格住戶可獲發放的特別津貼金額如下：

（將入住／已入住「資助計劃」下位於新界及離島的過渡性房屋項目的住戶）

1人｜$3,950

2人｜$6,050

3人｜$7,850

4人｜$9,400

5人｜$10,850

6人及以上｜$13,000



（將入住／已入住「資助計劃」下位於市區及擴展市區的過渡性房屋項目的住戶）

1人｜$1,950

2人｜$3,000

3人｜$3,900

4人｜$4,700

5人｜$5,400

6人及以上｜$6,500



更多詳情👉🏻 過渡性房屋津貼

住屋津貼【5】保良局龐維新伉儷慈善基金 — 尋求基金援助

保良局龐維新伉儷慈善基金為受市區重建、私人發展商收購、清拆令影響而須另行租住房屋，提供資助上限$10,000；因家居安全而需作基本改善或維修，提供資助上限$6,000；為低收入及遇特殊困難家庭短期支援其住屋或基本生活需要。提供資助上限$6,000。

申請資格：

【1】香港居民

【2】需通過經濟審查

【3】過去五年內未有申請此基金

【4】由保良局、政府部門、法定機構或非牟利團體的註冊社工轉介



更多詳情👉🏻 保良局龐維新伉儷慈善基金

住屋津貼【6】中華電力 — 節能家電更換計劃

中電全新推出「中電節能家電更換計劃」，資助合資格長者、低收入家庭及殘疾人士更換高能源效益的一級能源標籤電器，以減輕經濟負擔及改善生活質素。計劃現時開始接受第一階段申請，成功申請人士，可獲得最高$2,700的資助額。

中電節能家電更換計劃｜申請資格 申請人類別 正在領取以下其中一項津貼： 65歲或以上長者類別 綜合社會保障援助（綜援） 長者生活津貼（長生津） 低收入家庭類別 在職家庭津貼 綜合社會保障援助（綜援） 學校書簿津貼計劃全額津貼 幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全日制學費減免全免 殘疾人士類別 殘疾人士登記證 綜合社會保障援助計劃下的交通補助金 公共福利金計劃下的傷殘津貼

合資格人士，可透過網上系統或親身遞交表格申請。親身遞交申請者，可於中電客戶服務中心索取或按此下載申請表格。填妥表格後，需帶同電費單、相關資格證明文件副本到中電客戶服務中心遞交。成功申請後，可經度度賞平台購買指定家電產品，最高可獲資助金額為訂單總額的七成或最高$2,700，以較低者為準。

親身遞交申請者，需帶同相關證明文件副本到中電客戶服務中心遞交申請。（CLP Power Hong Kong）

計劃首階段主要針對夏季耗電量較大的電器，提供變頻冷氣機及電熱水爐予合資格家庭更換；而第二階段（4月27日起），則增加雪櫃及洗衣機兩個種類。每戶最多可購買其中兩種，且每種只可購買最多一件。

更多詳情👉🏻 中電節能家電更換計劃

重要申請日期

第一階段：即日至3月23日（名額約5,000個）

第二階段：2026年4月27日至5月3日（名額約6,000個）



住屋津貼【7】中華電力 — 消費券計劃

中電將透過基金撥款$6,000萬推行這計劃。計劃向約60萬個受惠家庭，每戶派發總值$100的中電消費券。受惠家庭包括低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶。中電消費券可在超過4,000間參與計劃的食肆和零售商戶使用。

更多詳情👉🏻 中電消費券計劃詳情

住屋津貼【8】中華電力 — 基層家庭電費補助計劃

中電將透過基金撥款$5,000萬繼續推行「中電基層家庭電費補助計劃」。計劃向65歲或以上的單老或雙老家庭、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供$600的電費資助 ; 及向經社福機構或社區夥伴轉介未有安裝中電獨立電錶的分間單位住戶，每戶提供$1,000的電費資助。

合資格人士：

【1】65歲或以上獨居／雙老長者類別

必須為香港居民及持有香港居民身份滿一年，居住於中電供電範圍（只適用於住宅用電客戶），並同時必須正在領取綜合社會保障援助或長者生活津貼

【2】低收入家庭類別

必須為香港居民及持有香港居民身份滿一年，居住於中電供電範圍（只適用於住宅用電客戶），並同時必須正在領取在職家庭津貼或綜合社會保障援助或全額學校書簿津貼或幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全免學費

【3】殘疾人士類別

必須為香港居民及持有香港居民身份滿一年，居住於中電供電範圍（只適用於住宅用電客戶），並同時必須持有或正在領取殘疾人士登記證或綜合社會保障援助計劃的交通補助金或公共福利金計劃的傷殘津貼

【4】分間單位住戶類別

必須持有有效的香港身份證，並為香港永久性居民或已取得香港居民身份不少於一年。須居於中電供電範圍內，同時符合以下申請資格：居住於分間單位; 及單位內沒有提供獨立的中電電錶 ; 及沒有持有中電電力賬戶（包括住宅或非住宅的電力賬戶）



更多詳情👉🏻 中電基層家庭電費補助計劃專頁

住屋津貼【9】中華電力 — 長者電費優惠計劃

中電「長者電費優惠計劃」為註冊合資格人士提供每2個月最高400度限額之半價電費優惠、電費按金全免、無須繳付最低基本收費。申請人可帶同表格及所需證明向香港社會服務聯會提交申請。

申請資格：

【1】年齡60歲或以上；

【2】獨居或與同等資格長者合住；

【3】目前領取或符合資格領取綜合社會保障援助；

【4】純家居用電的住宅客戶。



更多詳情👉🏻 中華電力長者電費優惠計劃

住屋津貼【10】香港電燈有限公司 — 劏房租戶電費津貼

「劏房租戶電費津貼計劃」向劏房租戶提供每年每戶$1,000津貼。即使未安裝獨立港燈電表，只要其中1位成員持有長者咭、領取綜援、普通傷殘津貼、高額傷殘津貼、長者生活津貼、在職家庭津貼、學校書簿津貼或幼稚園及幼兒中心學費減免；正在申請公屋並持有藍卡；審核中心或區議員轉介的低收入住戶或有經濟困難住戶即可申請。

更多詳情👉🏻 港燈劏房租戶電費津貼

住屋津貼【11】香港電燈有限公司 — 港燈電費優惠計劃

港燈「港燈電費優惠計劃」為長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士提供電費優惠，可享每個月最初200度電費4折優惠，更可獲得電費按金及最低收費豁免。申請人可帶同表格及所需文件審核中心進行申請。

港燈提供四種電費優惠，包括長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士電費優惠。（港燈官網）

申請資格：

【1】長者：現有港燈住宅客戶；年滿60歲或以上；獨居或與同等資格長者同住；及符合綜援資格或現正領取。

【2】殘疾人士：現有港燈客戶；及申請人或其家人現正領取綜援傷殘人士標準金額、傷殘津貼及符合資格領取綜援。

【3】單親家庭：現有港燈住宅客戶；及正領取綜援單親補助金。

【4】失業人士：現有港燈住宅客戶；及15至59歲，正領取綜援的失業人士（21歲下全日制學生除外）。



更多詳情👉🏻 港燈電費優惠計劃

住屋津貼【12】香港電燈有限公司 — 現金券計劃

港燈延續「現金券計劃」，向參加港燈「電費優惠計劃」，或由社福機構或區議員識別的有經濟困難家庭，每戶派發總值$200的現金券，預計約1萬個家庭受惠。

住屋津貼【13】香港中華煤氣 — 煤氣費優惠計劃

香港中華煤氣為合資格人士提供包括每月首500兆焦耳（約10.4度）煤氣用量半價優惠；豁免煤氣保養月費、豁免每月基本收費、豁免煤氣用戶按金（*豁免按金只適用於並未在綜援計劃下獲發煤氣按金津貼的綜援受助人）、免費煤氣爐具維修服務援助。

如需要搬遷，原有地址享有之優惠將會被取消。（圖片由煤氣公司提供）

合資格殘疾人士及獨居或雙老長者可額外享有每年免費煤氣爐具和喉管安全檢查；以及優先預約維修服務援助。不過要留意，如果受惠於各項優惠計劃的人士要搬遷，原有地址所享有的優惠將會被取消，需要重新申請並審核。

申請資格：

【1】獨居／雙老長者

【2】殘疾人士

【3】單親家庭

【4】低收入家庭



更多詳情👉🏻 煤氣優惠計劃

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