稅貸8大中伏位｜ 稅季借貸實用貼士　一文拆解「低息稅貸」真相

又到交稅季節！打工仔收到「綠色炸彈」，面對市面鋪天蓋地的「低息稅貸」廣告，到底怎樣選才最划算？小心背後暗藏理財陷阱！今次將會為大家解構稅貸與一般私人貸款的分別，並拆解實際年利率及現金回贈等8大稅貸迷思。教大家認清魔鬼細節、避開盲點！



稅季來了：為何人人講「稅貸」？

每逢稅季，銀行同財務公司都會推出一浪接一浪的「低息稅貸」、「最平稅務貸款」廣告，打工仔面對「綠色炸彈」現金壓力，自然會心郁郁諗：「不如借個稅貸頂一頂先？」

但稅貸雖然包裝成「低息、方便、快批」，當中隱藏的條款同成本，如果睇得唔清楚，好容易由「幫你過關」變成「長期債主」，影響日後上車置業甚至再借錢的能力。

稅貸本質上係一種短期、指定時段推出的個人貸款，一般集中於每年9月至翌年4月，主要協助納稅人處理稅單，同時不少機構容許資金用於其他用途，例如清卡數、裝修或結婚等等。

正因為「用途無硬性限制」，借之前更加要諗清楚：自己係真係為交稅，定純粹見到低息就手痕？

稅貸基本概念：看清利率、額度與期限

理解稅貸之前，先搞清楚幾個核心特點，對比一般私人貸款，先知自己借緊乜，值唔值得借。

推出時間與目的

稅貸屬季節性產品，多在9月至翌年4月集中推廣，目的係幫納稅人「攤分」一次過交稅的壓力。

一般私人貸款全年都有，主要用作大額資金周轉，例如清數、醫療、學費等。



貸款額度與還款期

稅貸額度通常以月薪倍數計算，多為月薪6至12倍，亦有銀行以稅單稅額作基礎計算上限。

還款期一般在6至24個月，比不少可長達60個月的私人貸款短，意味每月供款壓力較集中。



利率與優惠包裝

稅貸利率一般比普通私人貸款低，銀行為搶客會加碼現金回贈、免手續費、首幾個月免息等優惠。

不過宣稱的「全城最低」、「低至x.x厘」往往附帶貸款額度、新舊客或渠道等條件，實際批核息率未必同廣告一樣靚。



申請門檻與文件

一般只需提供身份證明、糧單／入息證明及最新稅單，有些網上申請甚至全程電子化，批核時間由即日到數日不等。

良好信貸評級同穩定收入仍然係關鍵，評級較差或負債偏高，可能只批較高息率或較低額度。



了解完基本框架，先落手再諗：「自己需要幾多？幾時還得切？用稅貸是否最佳方案？」

申請前必睇：8大常見迷思與中伏位

不少人申請稅貸時，只望著「月供幾多」同「表面利率」，忽略背後「總成本」、「條款限制」同「用途風險」。以下8個常見誤區，值得逐點拆解。

1. 「月平息」好平？睇錯指標

市面上好多廣告都會高調寫住「月平息0.xx%」，令借款人誤以為利息極低，實際上真正反映借貸總成本的係「實際年利率 APR」。

月平息只係將每月利息按原始貸款額計算，沒有反映本金逐月遞減的情況，因此會令成本看起來較低。

APR會將利息、手續費、行政費甚至部分優惠因素折算入內，一眼睇到真實借貸成本，最適合用來比較不同銀行稅貸計劃。



選稅貸時建議做法：

比較不同機構的APR而非單純月息；

留意細則列出的「其他收費」，包括開戶費、處理費、提早還款費等。



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2. 「攤長還款期就輕鬆」？利息同風險一齊拉長

不少人見到可以揀長達24個月還款期，心想「供耐啲，每月少啲，應該輕鬆好多」，實情係：每月壓力確實減輕，但總利息支出一定增加。

還款期越長，利息累積越多，借錢成本上升。

舊稅貸未還清，下一個稅季可能又要借新稅貸，變相疊加債務，財務壓力只會愈滾愈大。



較穩陣的做法：

先用貸款計算機試算不同期數的每月供款與總利息，確認自己可承受的最短期數。

避免同時背負兩年或以上的多筆稅貸或私人貸款，預留空間應付突發支出。



3. 「廣告話最低x.x厘，我都一定借到？」錯！

稅貸廣告上寫的往往係「低至」利率，而唔係「人人有份」。實際批出利率會因人而異。

常見隱藏條件包括：

只適用於貸款額達某一高水平，例如20萬或以上；

只給予指定客戶群，例如私人銀行客戶、長期糧戶客、收入達特定水平人士；

必須以網上渠道申請，或指定日子／方法提取貸款才享有優惠。



因此申請前要：

向銀行確認「自己預計借的金額與身份，實際APR是多少」，不要只看宣傳海報數字。

比較時同時考慮現金回贈後的實際利率，而非只看名義利率。



4. 「免息／現金回贈」超吸引？小心期數同門檻

很多稅貸會打出「首3個月免息」、「高達數千元現金回贈」等，聽落好似無得輸；但細看條款，就會發現不少伏位。

免息期往往只限還款初期數月，其後息率可能高於一般市場水平，攤平成整個貸款期，未必比其他方案抵。

現金回贈通常需要貸款額達到指定水平，或綁定指定產品／自動轉賬，若為追回贈而增大借款額，反而多負債。



應對方法：

以整個貸款期計算實際年利率，以及回贈扣減後的「淨成本」，才作比較。

避免為追優惠而「借多幾萬元」，長遠利息成本可能超過回贈金額。



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5. 「稅貸一定低息」？唔一定

雖然大部分銀行標榜稅貸息率較普通私人貸款低，但現實上，不同機構、不同客戶背景下，私人貸款或其他產品有時未必比稅貸貴。

信貸評級較高的客戶，有機會獲得低息私人貸款甚至免TU貸款優惠，實際成本可能與稅貸接近甚至更低。

有些財務公司主打「清卡數貸款」、「整合負債貸款」，在特定金額區間提供具競爭力利率。



所以：

不要一看到「稅貸」兩字就自動 assume 最平，應同時比較數間銀行／財務的稅貸與私人貸款APR。

留意是否需要查閱信貸報告（TU），以及相關對日後借貸的影響。



6. 「借稅貸投資／做定期，賺息差？」風險大過想像

常見玩法之一，是借低息稅貸放入高息定期，或者用作股票、基金甚至樓市投資，企圖賺取利差。不過，所有「槓桿」玩法都伴隨風險。

對「稅貸做定期」要留意：

定期會鎖死資金一段時間，若稅貸供款期內現金流不足，可能要拆定期或借新錢還舊債，打亂原本計劃。

香港存款保障計劃只保障每人每銀行首50萬元存款，且多為五年或以下期數，大額定存要分散風險。



至於「借稅貸投資」：

投資可能輸本金，但貸款利息一定要照付，投資失利會令債務壓力倍增。

市況轉壞時，未必可以在理想價位沽貨套現還貸，容易出現逾期還款，甚至影響信貸評級。



如果非要用稅貸作投資：

確保有獨立的應急現金，足夠支付半年或以上供款；

避免全數貸款金額都放入高風險資產，可考慮只用部分作較穩健的定期或低波動產品。



7. 「用稅貸清卡數」係咪一定啱？

用低息稅貸清高息信用卡，是不少專家提及的「減息」方法，但操作上都有要點要留意。

好處：

信用卡循環利息動輒三、四厘一個月，稅貸APR一般明顯較低，改用稅貸清數可以大幅節省利息支出。

一筆稅貸取代多張卡數，還款結構更清晰，有助重建良好信貸紀錄。



風險與陷阱：

如果之前的壞習慣（亂碌卡、不記賬）沒有改善，清完卡數再碌爆，等於「加多條數」而非真正還到債。

部分信用卡或私人貸款提早還款可能有手續費或罰息，要計清楚仍然是否合算。



因此，用稅貸清卡數前：

列出所有卡數餘額、利率及罰息條款，計清楚轉貸後能否真正節省成本。

配合制定每月預算，控制之後的信用卡使用，避免重蹈覆轍。



8. 忽略信貸評級與之後「上車」影響

不少人以為稅貸只係短期小額借貸，對信貸報告影響不大，其實只要係貸款，就會留下紀錄。

長期維持高負債比率、多筆未清貸款，以及偶爾的遲還款紀錄，都會拉低信貸評級。

日後申請按揭、車貸，甚至部分高級職位的背景審查，都可能參考信貸狀況，借錯一次或長期借過量，都有機會「累自己一世」。



建議：

定期留意個人信貸報告，了解自己的評級變化，及早調整；

避免短時間內申請過多貸款，即使最終未必全數批出，頻繁查TU本身已可能被視為風險信號。



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申請實戰：點樣揀稅貸、點樣借得安全？

知道常見中伏位之後，下一步就係實際操作層面：點揀、點比較、點控制風險。以下幾個步驟可作為簡易「checklist」。

步驟一：先計自己真正需要借幾多

以稅單實際應繳稅額為基礎，再加上短期必要現金流缺口，而非見到可以借月薪10倍就全數借滿。

如手上已有部分儲蓄，可考慮「儲蓄＋稅貸」混合方式，而非完全靠借貸交稅。



步驟二：比較至少3至4間機構的APR及條款

同時比較銀行、虛擬銀行及持牌財務公司，重點放在「APR」、「總還款額」、「還款期」上。

註明借款額、還款期時，要求對方提供書面或系統計算的清晰還款表，方便橫向比較。



如不想逐間比較，可考慮使用貸款比較平台，集中查看多間機構的實際年利率和優惠，不過最終仍須自行審視條款。

步驟三：計清每月供款對現金流的影響

用貸款計算機輸入金額、利率、期數，睇清楚每月供款佔收入的比重，普遍建議總供款不宜超過入息一半，愈低愈安全。

考慮未來一年是否有其他大型支出，例如結婚、搬屋、讀書、轉工等，避免供款壓力與其他開支撞期。



步驟四：讀清細則，留意罰息與提早還款安排

查明是否可以提早一筆過清還，以及相關手續費／罰息點計；若之後有現金流改善，提前清數可減少利息支出。

留意逾期還款的附加費用及利率，最好設定自動轉賬，並預留戶口餘額避免「差少少」而被當作遲供。



步驟五：用途要自律，避免「先享受後痛苦」

如果原意只係為交稅而借，就不要將部分貸款挪作旅行、購物或不必要消費，否則變相幫自己「預支未來收入」。

即使用來清卡數或裝修，也要配合收支預算，確保負債比例逐步下降，而不是維持甚至增加。



給香港打工仔的幾點「借前思考」

面對實實在在的稅單壓力，稅貸可以是一個「工具」，但從來唔應該變成「習慣」。

借之前，不妨問自己幾條問題：

如果今年不借稅貸，有沒有其他方法，例如分期交稅、動用部分緊急儲備、減少非必要開支？

如果來年收入轉差（例如轉工、裁員、行業不景），現時這筆稅貸供款會否變成沉重負擔？

這筆錢究竟係為咗「履行納稅責任」，還是純粹為了「消費」或「搏一鋪」？



任何借貸都應該量力而為，按照真正需要而非廣告誘惑來決定。

做好預算、看清APR、認真比較不同機構、清楚自己的用途與風險承受能力，稅貸就可以成為幫你穩定過渡稅季的工具，而不是長期壓在身上的包袱。

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