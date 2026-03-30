麥當勞Big Mac Big Heart｜3.30起推$36優惠餐＋Mario紀念幣

香港麥當勞每年一度的 Big Mac Big Heart 捐款活動愛心登場，並再次與連續四年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤@MIRROR聯乘。顧客由下周一（3月30日）起凡選購套餐優惠價$36巨無霸或脆雞巨無霸套餐，麥當勞將捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。同日起，麥當勞更會全新推出一系列《超級瑪利歐 銀河電影》主題美食，包括蘑菇醬、星星薯餅及星星焦糖新地！



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姜濤@MIRROR至今已連續四年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使。

姜濤@MIRROR至今已連續四年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使，今年帶來套餐優惠價$36巨無霸或脆雞巨無霸套餐，無論到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，以及經麥當勞 App 購買均能享受此優惠。

麥當勞每售出一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，包括經第三方外送平台售出之巨無霸或脆雞巨無霸一人餐，都會捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金，呼籲大家同心支援病童家庭。

同日，麥當勞亦會推出一系列《超級瑪利歐銀河電影》的主題美食，包括全新蘑菇醬，入口濃郁 Creamy，搭配金黃酥脆的麥樂雞， 為經典麥樂雞帶來新驚喜；同樣首次推出的星星薯餅及星星焦糖新地，前者香脆味美，加上星星造型特別可愛，打卡滿分；後者以暖暖焦糖醬淋上經典幼滑新地，搭配星星脆脆，交織香脆甜蜜滋味。

麥當勞亦會推出一 系列《超級瑪利歐銀河電影》的主題美食。

此外，蜜糖雞翼全新登場，充滿蜜糖香氣的雞翼入口香甜，肉質嫩滑，雞翼粉絲絕對不能錯過。還有橙汁雜飲再次登場，入口酸甜，是初夏必點飲品。

為迎接《超級瑪利歐銀河電影》即將登上大銀幕，麥當勞 App 將會提供一系列優惠，首推六道菜優惠 「$76.5超級瑪利歐銀河電影套餐」配《超級瑪利歐銀河大電影》紀念幣一個，除了讓大家一次過品嚐巨無霸或脆雞巨無霸、星星薯餅、麥樂雞4件配全新蘑菇醬，脆香雞翼2件及朱古力或士多啤梨新地配飲品，更可獲極具收藏價值的紀念幣一個；《超級瑪利歐銀河大電影》紀念幣一套四款，並隨指定套餐隨機送出。

顧客只需登入麥當勞App，使用「超級瑪利歐銀河電影套餐」優惠券，並親身前往餐廳櫃檯或自助點餐機掃瞄上述優惠券，即可成功完成購買及兌換限量紀念幣。紀念幣將以盲盒形式隨機派發，款式不可選擇，亦不可退換。紀念幣之供應數量因應不同餐廳而有所不同，送完即止。

紀念幣將以盲盒形式隨機派發，款式不可選擇，亦不可退換。

另外，麥當勞App同時提供「選購指定超值套餐加$10歎全新蘑菇醬及4件麥樂雞」、四道菜優惠包括「巨無霸或脆雞巨無霸套餐配星星焦糖新地減$3」及「蜜糖雞翼（4 件）套餐配星星焦糖新地減$3」、「選購指定超值套餐加$13配蜜糖雞翼2件」、「$12.5星星焦糖新地」及「$92雞翼分享桶（8件全新蜜糖味 +8件原味）」，讓大家以超值優惠價品嚐一系列期間限定美食。

麥當勞推新優惠，$92雞翼分享桶（8件全新蜜糖味 +8 件原味）。

麥當勞推新優惠，蜜糖雞翼（4 件）套餐配星星焦糖新地減$3。

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