自助餐優惠13大推介｜酒店買一送一！生蠔龍蝦任食$173起

自助餐優惠4月｜《香港01》「好食玩飛」整合13大酒店自助餐優惠，除了有龍蝦、即開生蠔、和牛任食，有酒店更推出極具香港情懷的80年代食品，例如依文士燴雞肉、酥皮海鮮盒、歌頓布豬扒等！現在預訂優惠最平44折，午市最平人均$173就食到，即看內文！

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自助餐優惠推介【1】海景嘉福酒店——任食帝王蟹腳、加拿大鱈場蟹腳／限時7折

海景嘉福酒店海景咖啡廊 Café on M推出《蟹饗盛宴》自助餐，有蟹迷必食的帝王蟹腳、加拿大鱈場蟹腳、北海道毛蟹、麵包蟹等，還有自助餐必食的凍波士頓龍蝦！至於熱食就有蟹肉粟米忌廉湯、海鮮焗釀蟹蓋、金菇蟹肉扒時蔬、新加玻黑胡椒蟹、蟹肉荷葉飯等等。$359起就食到😋

海景嘉福酒店——任食帝王蟹腳、加拿大鱈場蟹腳／限時7折

甜品就有鴛鴦意大利芝士蛋糕、雜錦馬卡龍、牛油麵包布甸等精緻美食，現場還有汽水及啤酒無限暢飲。現時更有7折優惠！

海景嘉福酒店｜自助晚餐

成人：$591/位｜原價$866.8

小童：$358.5/位｜原價$525.8

📅即揀日子

地址：香港九龍尖沙咀東麼地道70號海景嘉福洲際酒店M層

電話：27215161



自助餐優惠推介【2】悦品酒店自助午餐——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／第3位+$3／人均$208.8起

悦品酒店推出「品味獅城自助午餐」，半自助午餐提供烤加拿大肉眼牛扒、慢烤加拿大豬柳、咖喱羊鞍、烤安格斯牛肉漢堡等主菜選擇，甜品、冷盤、飲品等則無限供應。由即日起，更有快閃優惠！預訂自助午餐更可享限量買一送一！立即預訂

悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／買一送一，人均$208.8起（官方圖片）

悦品酒店｜品味獅城自助午餐（星期六、日及公眾假期）

買1送1：$417.6 / 2位 | 人均$208.8 | 原價: $696

👉🏻即選屯門 | 👉🏻即選荃灣 優惠有效期：即日至30/4/2026

地址：葵涌青山公路葵涌段443號（荃灣店）｜屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3891 1888（荃灣店）｜3899 9288（屯門店）



自助餐優惠推介【3】悦品酒店自助晚餐——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／買1送1／人均$352.8起

悦品酒店亦有「悦享蟹宴•海鮮自助晚餐」，蟹宴包括薑葱炒花蟹、蟹籽蟹肉扒翡翠、星洲咖喱蟹、炸蟹餅、炸鱈場蟹腳棒、蟹黃海鮮蟹粥，現場還有爐端燒、天婦羅、凍海鮮、刺身及Häagen Dazs雪糕任食，保證吃回本！

立即預訂

悦品酒店——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／買一送一，人均$352.8起（官方圖片）

此外，「龍蝦松露 • 半自助晚餐」則可以選擇原隻新鮮波士頓龍蝦米多、烤美國安格斯牛肉眼扒、烤草飼羊架、黑松露海鮮意大利飯等其中之一作為主菜，另有自助甜品、冰鎮海鮮、什錦凍肉等美食。現在預訂即享限量買1送1，人均$352.8起！

悦品酒店｜悦享蟹宴•海鮮自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

價錢：$705.6 / 2位 | 人均$352.8 | 原價: $705.6

👉🏻即選屯門 | 👉🏻即選荃灣 優惠有效期：即日至30/4/2026

地址：葵涌青山公路葵涌段443號（荃灣店）｜屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3891 1888（荃灣店）｜3899 9288（屯門店）



自助餐優惠推介【4】朗廷酒店——阿根廷牛排+波士頓龍蝦、鮑魚／快閃買1送1／人均$262.8起

朗廷酒店4月推出「海續珍味」自助晚餐，海鮮冷盤有鮑魚、鱈場蟹腳、青口、瀨尿蝦等等輪流供應，還有必食的酥皮焗海鮮配蒔蘿醬、海鮮湯、焗酥皮帶子、烤蝸牛酥皮卷，甜品除了多款蛋糕，還有多款精選甜點，例如64%朱古力奶凍、法式椰子焦糖燉蛋及多款口味的Mövenpick雪糕。即日起至4月11日，更有快閃買一送一優惠！

尖沙咀朗廷酒店｜自助午餐｜星期一至五

快閃買1送1優惠：$525.6 / 2位 | 人均$262.8 | 原價: $963.6

🦀任食長腳蟹、烤阿根廷沙朗牛排

尖沙咀朗廷酒店｜自助午餐｜星期六及公眾假期

快閃買1送1優惠：$705.6 / 2位 | 人均$352.8 | 原價: $1,293.6

🦀任食長腳蟹、烤阿根廷沙朗牛排

尖沙咀朗廷酒店｜海續珍味自助晚餐｜星期一至四

快閃買1送1優惠：$945.6 / 2位 | 人均$472.8 | 原價: $1,733.6

🦞任食龍蝦、鮑魚

尖沙咀朗廷酒店｜海續珍味自助晚餐｜星期五至日、公眾假期及其前夕

快閃買1送1優惠：$1,029.6/ 2位 | 人均$514.8 | 原價: $1,887.6

🦞任食龍蝦、鮑魚

優惠日期：即日起 至 11/4/2026 23:59

兌換日期：即日起 至 30/4/2026

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133



自助餐優惠推介【5】屯門黃金海岸酒店——即燒蒜香扇貝、原隻照燒魷魚／焗龍蝦米多／買1送1優惠／人均$173起！

屯門黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳推出全新「海鮮巡禮」自助晚餐，除了在馳名的戶外炭烤區加入多款即燒海鮮，包括蒜香扇貝、原隻照燒魷魚、鹽燒白鱔、牛油蒜香沙白、原條秋刀魚外，週末及公眾假期，更有皮脆肉嫩的原隻炭烤乳豬！每位客人可獲法式焗龍蝦米多乙客，感受濃郁醬汁與細嫩龍蝦的好滋味。現場還有滋補養生的姬松茸赤肉燉竹絲雞，及鮑汁花膠炆海參！吃飽還可以一嚐自家製的梳乎厘班戟！即日起至4月30日更有快閃買一送一優惠！人均$173起！即搶優惠

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屯門黃金海岸酒店｜自助午餐｜星期一至五

快閃買一送一

成人：$490/2位 | 人均$245 | 原價$897.6

兒童：$346/2位 | 人均$173 | 原價$633.6

長者：$430/2位 | 人均$215 | 原價$787.6

🦐任食海鮮！自選室內外用餐

屯門黃金海岸酒店｜自助午餐｜星期六及公眾假期

快閃買一送一

成人：$610/2位 | 人均$305 | 原價: $1,117.6

兒童：$442/2位 | 人均$221 | 原價: $809.6

長者：$526/2位 | 人均$263 | 原價: $963.6

🦐任食海鮮！自選室內外用餐

屯門黃金海岸酒店｜自助早午餐｜星期日

快閃買一送一

成人：$610/2位 | 人均$305 | 原價: $1,117.6

兒童：$454/2位 | 人均$227 | 原價: $831.6

長者：$538/2位 | 人均$269 | 原價: $985.6

🦐任食海鮮！自選室內外用餐

快閃日期：即日起 至 30/4/2026 23:59

兌換日期：即日起 至 30/4/2026

自助餐優惠推介【6】嘉里酒店——紅燒花膠+拖羅任食／82折

嘉里酒店大受歡迎的《海洋珍饈盛宴》自助餐宣佈延長！超過35款矜貴奢華的海鮮佳餚！當中包括薑蔥炒龍蝦鉗、紅燒花膠伴蝦籽麵、蒜蓉牛油大蝦等熱食，日式刺身區更會全面升級，供應大拖羅、中拖羅、赤身、甜蝦等刺身，更有龍蝦、長腳蟹、大蝦任食！現在預訂即享82折！望住海景歎美食😋

嘉里酒店｜自助午餐、自助早午餐

成人：$403起｜原價$493起

嘉里酒店｜「海洋珍饈盛宴」自助晚餐

成人：$664起｜原價$812起

👉🏻82折優惠預訂

優惠及兌換期：即日至2026年5月31日

地址：紅磡紅鸞道38號3樓

電話：2252 5246



自助餐優惠推介【7】沙田帝逸酒店——即開生蠔+黑松露片皮鴨／限時82折

沙田帝逸酒店4月全新主題《堂弄鮮嚐．海鮮饗宴》自助餐，主打一系列堂弄即煮美食，包括即灼海鮮、即切油甘魚、即炸炸物、即燒韓泰串燒、即焗迷你薄餅等，更設全新潮式鹵水區更推出沙田三寶，包括紅燒乳鴿、雞粥、豆腐花等，甜品就有近日最受歡迎的杜拜朱古力及時令芒果主題甜品，定必叫人大飽口福！😋82折任食即開生蠔🦪

沙田帝逸酒店｜自助午餐（星期一至五）

成人：$404.8｜原價$484

小童：$248.4｜原價$297

👉即揀日子

沙田帝逸酒店｜自助早午餐（星期六至日及公眾假期）

成人：$561.2｜原價$671

小童：$340.4｜原價$407

😋82折任食即開生蠔🦪

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（星期一至四）

成人：$717.6｜原價$858

小童：$432.4｜原價$517

👉即買即用

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（星期五至日、公眾假期及前夕）

成人：$782｜原價$935

小童：$460｜原價$550

😋即搶優惠

優惠及兌換期：即日至2026年5月31日

自助餐優惠推介【8】沙田萬怡酒店——金獎牛扒+法國生蠔／買1送1

沙田萬怡酒店MoMo Café呈獻全新「南澳36°穀飼牛盛宴」自助餐，精選南澳36°穀飼牛，炮製成椰香咖啡燴牛面肉、烤牛肩胛肉、烤牛臀肉蓋、牛板腱涮涮鍋等美食，還有2款精選法國新鮮生蠔、鱈蟹腳任食；每位成人或長者更會送蒸新鮮龍蝦配檸檬牛油汁一隻！由即日起至4月30日，自助午餐買1送1；自助晚餐低至半價！👉🏻快閃買1送1

沙田萬怡酒店｜「南澳36°穀飼牛盛宴」自助午餐

適用於星期一至五

成人：$477.6/2位 | 人均$238.8 | 原價:$875.6

👉🏻快閃買1送1

適用於星期六、日及公眾假期

成人：$621.6/2位 | 人均$310.8 | 原價:$1,139.6

👉🏻快閃低至半價

沙田萬怡酒店｜「南澳36°穀飼牛盛宴」自助晚餐

適用於星期一至五

成人：$885.6 / 2位 | 人均$442.8 | 原價:$1,622.4

👉🏻快閃買1送1

適用於星期六、日及公眾假期

成人：$957.6 / 2位 | 人均$478.8 | 原價:$1,755.6

👉🏻快閃低至半價

優惠及兌換期：即日至2026年4月30日

地址：沙田安平街1號

電話：3940 8788



自助餐優惠推介【9】香港萬怡酒店——肉眼牛扒+即開生蠔／買1送1／套票人均低至$269.4起

香港萬怡酒店MoMo Café呈獻全新「維港經典 · 黃金傳奇」自助餐，除了無限供應海鮮，包括即開生蠔、鱈場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭⿈⾦螺、鮮蝦及多款刺身，熱食還有澳洲草飼肉眼牛扒、燒羊腿，多款亞洲熱門菜式。更有多款具有80年代風味的美食，包括依文士燴雞肉、酥皮海鮮盒、歌頓布豬扒、錦鹵雲吞，更有大量充滿港人回憶的經典甜點，例如砵仔糕、芝麻卷、麥芽糖威化餅，更有12款Movenpick雪糕任食，由即日起至5月31日，自助晚餐低至買1送1！👉🏻快閃買1送1

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香港萬怡酒店｜《維港經典 · 黃金傳奇》自助晚餐

適用於星期一至五

買一送一優惠：$681.6 / 2位 | 人均$358.8 | 原價：$1,249.6

兩大一小套票：$808.4 / 3位 | 人均$269.4 | 原價：$1,524

兩大一長者套票：$868 / 3位 | 人均$289 | 原價：$1,524

👉🏻快閃買1送1

適用於星期六、日及公眾假期

買一送一優惠：$717.6 / 2位 | 人均$376.8 | 原價：$1,315.6

兩大一小套票：$847.4 / 3位 | 人均$282.4 | 原價：$1,614

兩大一長者套票：$898 / 3位 | 人均$299.3 | 原價：$1,614

👉🏻快閃買1送1

優惠及兌換期：即日至2026年5月31日

地址：西營盤干諾道西167號

電話：3717 8888



自助餐優惠推介【10】港麗酒店———正宗印度咖喱、印度烤雞／85折優惠

港麗酒店樂聚廊推出《印度風情》自助午餐，由印籍主廚Rawat Raju Singh以正宗印度烹調手法，為大家獻上最地道風味的午餐！當中必試正宗印度咖喱、印式沙律、羊肉咖喱、印度烤雞等等，甜品就必試印度玫瑰甜湯圓。現時還有85折優惠！

港麗酒店———正宗印度咖喱、印度烤雞／85折優惠

晚上則有《饗•樂之夜》自助晚餐，現場有超過45款美食，包括地中海烤雞肉卷、馬來西亞喇沙、自家製羊肉咖喱角、避風塘炒蝦、豉椒炒蜆，讓人回味無窮，甜品就有金葉庭精選甜品及Mövenpick雪糕無限任食！由即日至5月31日，更推出85折優惠！即拎優惠

港麗酒店｜自助午餐（星期一至五）

成人：$311.6｜原價$360.8

小童：$254.5｜原價$280.8

港麗酒店｜自助晚餐（星期五至日）

成人：$311.6｜原價$360.8

小童：$254.5｜原價$280.8

👉85折即買即用

**另加$107.8 Refreshing Sips 套餐 (任飲果汁及汽水) 或 $217.8 Bubbly Bliss套餐 (任飲氣泡酒、紅酒、白酒、果汁及汽水)

**價格已包含加一服務費

優惠及兌換期：即日至2026年5月31日

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層

電話：28228891



自助餐優惠推介【11】城景國際酒店——新加坡肉骨茶、胡椒炒蝦／低至5折起

城景國際酒店城景閣City Café現時主打《味遊東南亞‧海鮮自助晚餐》，主打多款東南亞美食，包括泰式沙律、泰式沙爹串燒、新加坡肉骨茶、新加坡胡椒炒蝦、香蕉葉參巴醬燒魔鬼魚、韓國野生珍珠貝海鮮配牛肝菌意大利飯等，其他熱食就有低溫慢燒澳洲和牛、香草燒羊鞍、堂弄片皮鴨、叻沙、泰式船河等！😋$208就食到

城景國際酒店——新加坡肉骨茶、胡椒炒蝦／低至5折起

任食冷盤海鮮及刺身就有空運生蠔、凍蝦、雪花蟹腳、鮮蜆、藍青口、日式刺身（鮮三文魚、金槍魚、鯛魚、八爪魚、甜蝦、喜靈魚柳籽等）。無限供應多款Häagen-Dazs雪糕，無限添飲果汁，晚餐更有紅白餐酒及啤酒供應！即日至4月30日，自助午餐低至5折、自助晚餐6折起，更免收加一，最適合跟家人聚餐！👉即買即用

城景國際酒店——新加坡肉骨茶、胡椒炒蝦／低至5折起

城景國際酒店｜自助午餐｜星期一至五

成人：$208｜原價$408

小童：$178｜原價$348

長者：$198｜原價$388

城景國際酒店｜自助午餐｜星期六、日及公眾假期

成人：$228｜原價$448

小童：$178｜原價$348

長者：$208｜原價$408

城景國際酒店｜自助晚餐｜星期一至四

成人：$368｜原價$608

小童：$268｜原價$428

長者：$288｜原價$478

城景國際酒店｜自助晚餐｜星期五至日及公眾假期

成人：$398｜原價$658

小童：$268｜原價$428

長者：$318｜原價$528

👉即買即用

優惠及兌換期：即日至2026年4月30日

地址：油麻地窩打老道23號

電話：2783 3888



自助餐優惠推介【12】富麗敦海洋公園酒店——慢烤和牛肩胛肉、香煎鴨肝／快閃72折

富麗敦海洋公園酒店推出全新「庭園燒烤狂歡自助餐」主題，冰鎮海鮮有雪蟹腳、蜆及凍熟蝦等等，週末有加拿大龍蝦。燒烤區就有蒜香牛油帶子、鹽燒大蝦、羊扒等人氣之選，週末更設原隻燒乳豬！現場還有藍蟹肉黑松露燉蛋、韓式香梨炆牛肋骨、德國鹹豬手等，多款熱食。甜品區有即製雞蛋仔、多款蛋糕、糕點、Mövenpick雪糕，更有榴槤甜品專區。現在預訂即享快閃72折！

富麗敦海洋公園酒店｜自助早餐

成人：$310｜原價$426.8

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富麗敦海洋公園酒店｜半自助午餐（星期一至五）

成人：$338｜原價$437.8

👉🏻綠色輕怡半自助午餐77折

富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐（星期六、日及公眾假期）

成人：$574｜原價$657.8

👉🏻即搶82折優惠！

富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐（星期一至四）

成人：$ 712｜原價$877.8

👉🏻即搶低至77折優惠！

富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

成人：$835｜原價$976.8

👉🏻即搶82折優惠！

優惠日期：即日至2026年4月30日

兌換日期：即日至2026年4月30日

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

電話：2166 7466



自助餐優惠推介【13】六國酒店——片皮鵝＋龍蝦＋鮑魚鴨掌／低至44折

六國酒店推出全新「華麗薈萃• 自助晚餐 – 龍蝦 • 花膠 • 扣鮑魚」主題自助餐，除了有波士頓龍蝦、滋補花膠等等，每位客人更可享用「堂弄原隻鮑魚鴨掌」！此外，在指定時間還有廚師即席烹調表演，在現場精心製作堂弄原隻鮑魚鴨掌、火焰雪山或蜜桃梅爾巴！即日起至4月30日，預訂自助晚餐2人同行再減$10，人均只需$394起！限量優惠

六國酒店｜自助晚餐｜星期一至五

《2人同行優惠減$10》

成人價錢：$988/2位 | 人均$494 | 原價: $1,843.6

長者價錢：$788/2位 | 人均$394 | 原價: $1,623.6

《快閃低至44折》

成人：$499/位 | 原價: $921.8 | 5折

長者：$399/位 | 原價: $811.8 | 44折

兒童：$309/位 | 原價: $602.8 | 47折

👉44折體驗歐式自助餐

六國酒店｜自助晚餐｜星期六至日、公眾假期

《2人同行優惠減$10》

成人價錢：$1088/2位 | 人均$544 | 原價: $1,909.6

長者價錢：$888/2位 | 人均$444 | 原價: $1,689.6

《快閃低至44折》

成人：$549/位 | 原價: $954.8 | 54折

長者：$449/位 | 原價: $844.8 | 49折

兒童：$329/位 | 原價: $635.8 | 47折

👉44折體驗歐式自助餐

優惠及兌換日期：即日至2026年4月30日

地址：告士打道72號1樓

電話：2866 3808



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