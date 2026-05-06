母親節自助餐、晚餐5推介｜任食龍蝦＋米芝蓮中菜　限時早鳥優惠

母親節晚餐/自助餐｜還有不到一星期就是母親節！還沒訂枱跟媽媽吃大餐慶祝？想慰勞勞苦功高的媽媽，今次我們精選了5間熱門酒店餐廳，由米芝蓮一星中菜到龍蝦帝王蟹自助餐應有盡有！不少餐廳更準備了窩心小驚喜，包括針織康乃馨、泰迪熊公仔，更有即影即有服務幫大家留住溫馨時刻！名額有限，即看內文搶先預約！



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母親節晚餐推介【1】香港逸東酒店 —— 米芝蓮一星中菜廳／即影即有拍照服務

香港逸東酒店米芝蓮一星中菜廳逸東軒推出母親節套餐，主菜有四頭鮑魚扣鵝掌、清蒸東星斑及蔥油貴妃雞，鮑魚入口豐潤鮮嫩，鵝掌更吸收了鮑魚汁的精華，吃起來更濃厚鮮香。招牌鮑汁瑤柱荷葉飯，香濃鮑汁滲透飯粒，滿載荷葉清香。最後以雪耳燉雪梨及千層棗皇糕伴香芒糯米卷作結，清甜可口。母親節期間，餐廳更會為大家以即影即有相機拍下難忘一刻！

逸東軒

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

電話：2710 1093



母親節晚餐推介【2】灣景國際灣景廳 —— 滋補海鮮自助餐／早鳥優惠價已包加一

節日期間，灣景廳特別於自助餐時段加推多款母親節限定菜式，結合滋補、海鮮及精緻熱葷元素，打造更豐富的節日味覺體驗；糕餅團隊亦同步推出母親節限定蛋糕及甜點系列，以清新花香、水果及茶香入饌，演繹溫柔優雅的母親節甜蜜心意。凡於惠顧日之前預繳全額費用預訂母親節自助餐，更可享早鳥優惠價(已包括加一服務費)，讓賓客以更超值的價格，與媽媽共享溫馨相聚時光。

灣景國際 灣景廳

地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓

電話：3909 9088 / WhatsApp：5721 6610



母親節晚餐推介【3】富豪酒店 —— 鮑魚花膠中菜盛宴／贈限定甜品+針織康乃馨

以一桌暖心佳餚，向媽媽獻上最真摯的敬意與愛意。講究食材與火候的經典粵菜，最能滿足鍾情中菜的她。富豪酒店旗下中菜廳（紅軒、富豪金殿、富豪軒、富豪坊及玉）精心獻上以慢炆鮑魚、養顏花膠、海參等珍饈入饌的溫潤盛宴，讓家人一同細嚐，感受那份濃郁細膩的窩心情懷。

富豪各酒店西餐廳亦呈獻節日升級自助餐或套餐。主廚挑選龍蝦、和牛西冷、海膽等尊貴食材，搭配巧手甜點，為全家帶來豐富而愉悅的味覺體驗。

現場更備有即時印相服務，為一家人定格最幸福的笑容，留下溫馨回憶。

想為母親節增添儀式感？推薦「Unwavering Love 恆愛・綻放」心型士多啤梨拿破崙蛋糕，層層酥脆、甜而不膩，既是暖心禮遇亦是完美打卡之選。節日驚喜價：HK$328，歡迎即上網預訂。

富豪機場酒店

地址：香港赤鱲角香港國際機場暢達路9號

電話：2286 8888



富豪香港酒店

地址：香港銅鑼灣怡和街88號

電話：2890 6633



富豪九龍酒店

地址：香港九龍尖沙咀麼地道71號

電話：2722 1818



麗豪酒店

地址：香港新界沙田大涌橋路34-36號

電話：2649 7878



麗豪航天城酒店

地址：香港赤鱲角國際機場航展道8號

電話：3556 3288



母親節晚餐推介【4】香港北角歷山酒店 —— 味遊東南亞自助餐／送甜品＋泰迪熊毛公仔

香港北角歷山酒店今個母親節推出「味遊東南亞」自助餐，以珍饈海味寵愛母親，菜式包括花膠響螺羊肚菌燉雞湯、蠔皇花膠鴨掌等，更會為每位母親贈送椰皇燕窩焦糖燉蛋一客及泰迪熊毛公仔一隻。經網上商店預訂可享8折優惠，兩位付費成人同行，其中一位11歲或以下小童更可免費用餐。

香港北角歷山酒店

地址： 北角城市花園道32號

電話號碼： 3893 2888



母親節晚餐推介【5】唯港薈 —— 龍蝦阿拉斯加帝王蟹自助餐／送康乃馨＋即影即有

唯港薈旗下餐廳 The Market 今期推出以鯉魚門海鮮風味為主題的「龍蝦阿拉斯加帝王蟹」自助晚餐，除了有日本直送燒阿拉斯加蟹腳、北海道帶子刺身及黃金炒蟹，更全新加入爽甜聞名的象拔蚌。母親節期間更推出限定滋補菜式。於晚市時段惠顧，每位母親均可獲贈康乃馨一束及於指定時段享即影即有服務乙次。

唯港薈

地址：尖沙咀科學館道17號

電話：3400 1308



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