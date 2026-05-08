薯片罐裝、袋裝口感原來不一樣！哪個更好吃？專欄揭兩者3不同

身為薯片控，大家平時去超市見到貨架上這麼多款薯片時，會選擇罐裝還是袋裝？有人覺得罐裝不易碎，又有人覺得袋裝先有種薯味。原來這兩款包裝背後，除了外形不一樣，連成分與製作方法都是兩回事！《香港01》好食玩飛記者為大家拆解罐裝與袋裝薯片的3大分別！



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平時大家食薯片，可能只是覺得包裝不同，但有網民在討論區發帖，引發一場罐裝vs袋裝大戰，有網友稱「唔怪得罐裝薯片咁難食」，亦都有網友反對「袋裝薯片好多油，唔覺得好食，還是喜歡罐裝的」。原來兩者由原料開始已經是兩個世界，內地美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》 也曾針對這個話題，從3大方面尋找真相。

袋裝VS筒裝薯片哪個更好食？（AI製圖）

罐裝與袋裝薯片3大美味真相

薯片罐裝、袋裝｜1. 原料成分差異：原片vs薯粉

不少港人都追求那種天然的薯仔味，而這正是袋裝薯片的靈魂所在。該專欄稱大部分袋裝薯片都是採用馬鈴薯原片直接切片後油炸而成，因此每一片的大小和厚度都略有不同。而罐裝薯片其實將薯粉與澱粉、水混合成泥狀後，再利用模具壓製成統一的弧度，最後經過烘烤或油炸而成。所以你會發現罐裝薯片塊塊都幾乎一模一樣，口感亦比較似餅乾。

薯片罐裝、袋裝｜2. 口感脆度實測：爽脆vs紮實

該專欄提到袋裝薯片口感偏薄身、爽脆，但因為含有水分，打開後如果放的時間較長，薯片就容易會變韌。罐裝薯片口感則像餅乾般偏硬且紮實，雖然沒有袋裝這麼脆，但勝在每一片的調味都非常均勻。

薯片罐裝、袋裝｜3. 性價比分析

該專欄分析如果以相同的分量來計算，袋裝薯片的包裝成本肯定比罐裝低得多。畢竟罐裝薯片除了外層硬密封的圓罐，內部往往還有塑膠抽盒來固定位置，這些包裝成本最終都會反映在售價上。因此，在考慮性價比的基礎上，大多數精打細算的消費者還是會傾向選擇價格較親民的袋裝薯片。

至於袋裝薯片常被抱怨的買空氣送薯片，其實那是為了保護脆弱原片不被壓碎而注入的氮氣，雖然視覺上看起來分量不滿，但比起昂貴的硬罐包裝，反而更能把成本回饋在薯片品質上。

薯片罐裝、袋裝應該如何選擇？

最後網民的選擇如何？討論區意見各有千秋。支持袋裝的網民認為，不規則的原片風味配上親民價格，才是零食的靈魂所在；而偏好罐裝的受眾則看重其紮實口感及蓋子設計，方便存放。

總括而言，若追求極致薯香與性價比，袋裝薯片是不二之選；若鍾情於均勻口感且不計較包裝成本，罐裝薯片則更合心意。

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