八達通優惠｜乘九巴車費回贈高達$40　最多10次！簡單5步登記教學

八達通優惠｜八達通是港人乘車必備的支付工具，而且不時推出不同的乘車優惠。近日，八達通與九巴更一同推出「八達通贈你搭九巴」優惠活動。即日起，大家只需簡單登記，之後每次消費滿$100，即可賺取九巴及龍運巴士兩程各$2的車費回贈，最多兌換10次，即總值$40！即睇優惠詳情！



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八達通與九巴合作推出「I Go To Shop By Bus八達通贈你搭九巴」優惠活動。（資料圖片）

八達通乘車優惠｜八達通與九巴合作 推搭兩程回贈$4

即日至2026年6月7日，八達通與九巴合作推出「I Go To Shop By Bus八達通贈你搭九巴」優惠活動。市民只需於推廣網頁登記八達通號碼及電郵地址等資訊，之後在任何接受八達通付款的零售點中，單一消費滿$100，即可獲得兩程$2的九巴或龍運巴士車費回贈。而每張八達通最多可重複使用優惠10次，即最多可回贈$40。回贈獎賞名額有限，推廣期內先到先得。

八達通九巴乘車優惠｜八達通九巴優惠教學詳情

八達通優惠的使用方法亦非常簡單！大家只需跟足以下5個步驟，就可完成登記及兌換優惠！

八達通優惠登記

步驟1. 即日至2026年6月7日，透過表格登記推廣活動。

步驟2. 2026年6月7日前，使用已登記的八達通於任何線上或線下的零售商戶單一消費滿$100。

步驟3. 2026年6月19日或之前，合資格客戶將收到電郵通知，告知所獲得的總回贈獎賞數量。

步驟4. 2026年6月19日至7月12日，以登記的八達通乘搭九巴／龍運巴士（每程車資$2或以上），即可兌換每程$2回贈。

步驟5. 2026年7月8日至8月7日，凡完成合資格換領車程，可透過八達通App或八達通服務站領取每程$2回贈。



提提大家，是次優惠回贈活動不適用於「八達通銀包」餘額付款的零售交易，若限額已送罄，將不會發放相關獎賞。另外，若用戶未能在限期內（即7月8日至8月7日）領取回贈，將會自動取消並不作任何通知。

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