Keeta首推Edan、Ryan代言！做任務贏廣東歌派對門票及美食獎賞

Keeta｜炎炎夏日，Keeta除了為用戶搜羅全城美食，更宣佈強勢聯乘城中最合拍的好兄弟Edan呂爵安以及Ryan蔡俊彥一同擔任Keeta品牌大使，以「啱Kee啱你多啲」精神，今個夏日率先與各位用戶拍住上，Chill住大歎美食。由即日起，Keeta會推出一系列宣傳短片以及至抵美食優惠，想知更多即看下文！



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首度夥拍Edan及Ryan推出「啱Kee」活動 發放更多獎賞優惠

曾為大學室友的Edan呂爵安以及Ryan蔡俊彥是次以兄弟檔一同擔任Keeta品牌大使，二人以往經常使用外賣送遞服務，安坐於大學宿舍內享受美食，對美食及其配送速度相當有要求！早前拍攝品牌宣傳短片時，這對好兄弟亦充分發揮搞笑本色及合拍精神。今次更與Keeta及各位用戶一起拍住上，即日起送上更多驚喜及優惠。

品牌宣傳短片已上架至Keeta官方社交平台，按此欣賞最新短片

Edan呂爵安以及Ryan蔡俊彥以兄弟檔一同擔任Keeta品牌大使。（Keeta提供）

即日起，用戶只需於App內完成指定美食任務，即有機會獲取不同獎賞。當中包括全新推出的額外驚喜體驗及價值高達$200優惠券組合。活動期間，每天可搶「指定餐廳消費滿$300減$150」優惠券，除此之外，部分指定優惠菜式更可享半價優惠，讓顧客無懼盛夏，彈指之間即可品嘗全城過萬餐廳極速配送的美食。

首次聯乘Edan及Ryan「樂壇老Best」 與用戶盡情享受強勁廣東歌派對

音樂絕對是美食的最佳配搭！為昇華美食體驗，Keeta為用戶帶來又一波驚喜，夥拍兩位Keeta品牌大使Edan以及Ryan，與人氣DJ團隊Cantomania攜手打造頭炮驚喜體驗。「KeetaxCantomania Kantopop派對」！用戶有機會獨家入場與兩位人氣男歌手近距離互動，一邊品嚐不同美酒，一邊透過強勁節奏感受廣東歌的魅力，全情投入Keeta為用戶打造的「啱Kee」體驗！

「KeetaxCantomania Kantopop派對」（Keeta提供）

由5月27日上午11時起至6月16日期間，Keeta於App內特設專屬活動專頁，用戶只需根據指示完成美食九宮格Bingo任務，即可獲取不同獎賞。指定任務包括「外賣自取訂單消費$85或以上」、「早餐時段（06:00-10:59）、午餐時段(11:00-13:59)、「下午茶時段（14:00-16:59）或宵夜時段（21:00-23:59）消費$150或以上」以及「晚餐時段（17:00-20:59）消費$200或以上」，用戶凡完成連成一條或以上直線的任何三格的任務，即可獲得指定獎賞。連成六條線的用戶，更可於6月16日晚上8時起，於App內活動頁面換領「KeetaxCantomania Kantopop派對」活動門票2張以及價值$200優惠券組合。派對活動將於6月30日（星期二）舉辦，得獎者名額共125名，先到先得，換完即止，得獎結果將於6月23日前通過登記電郵公佈。

「啱Kee」活動詳情如下：

活動日期：2026年5月27日（星期三）上午11時至6月16日（星期二）晚上11時59分或之前

參與方式：用戶只需點擊App主頁banner到活動頁面，根據指示完成美食九宮格Bingo任務，即可獲取不同獎賞。

美食九宮格Bingo任務獎賞：完成指定任務獎賞換取獎賞方法（詳情請瀏覽Keeta App內的最新消息及活動專頁。）

根據指示完成美食九宮格Bingo任務，即可獲取不同獎賞。（Keeta提供）

另外，6月1日起，Keeta將限量推出5款EdanXRyan限量珍藏卡，讓兩位人氣男歌手可以隨時隨地陪伴各位粉絲大歎自取美食！珍藏卡數量有限，送完即止，具體換領機制及詳情將於不日公佈。請密切留意Keeta App及官方社交平台的最新消息，各位粉絲萬勿錯過！

Keeta將限量推出5款EdanXRyan限量珍藏卡。（Keeta提供）

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