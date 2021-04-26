撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-26 15:15

藝人汪明荃（Liza姐）前日（24日）到著名千層蛋糕店Lady M用餐，疑未有排隊優先入座，惹部分已等候45分鐘的食客不滿，批評她打尖，事後汪阿姐則解釋有預先訂位。Lady M來自紐約，6年前登陸香港，至今全港共有7間分店，經常大排長龍。如果不想等位，不妨試試其他千層蛋糕小店，味道並不遜色，而價錢更加親民。《香港01》飲食頻道記者精選了全港9大人氣千層蛋糕店，最平$35就買到！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）

【1】Lamlam脷 —— 逆市擴張開Cafe

Lamlam脷由一名90後女生一手從網店做起，後來有實體店，今年更逆市擴張開埋Cafe！Lamlam脷的千層蛋糕每件20層，皇牌產品是各款口味的流心千層蛋糕。據網民所講，這間小店的千層蛋糕比Lady M還要更貼近香港人口味！

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Lamlamli Bakery 地址：旺角彌敦道691-697號永如大廈3樓697室 營業時間：星期二至日12:00 - 20:00（星期一休息）

【2】Holam Bakery —— 超過20款口味

Holam Bakery的千層蛋糕有超過20款口味任君選擇，包括香檳巨峰、海鹽檸檬、伯爵茶、抹茶流心等。千層蛋糕有18層，比起其他小店，賣點是奶味較重，忌廉較厚，甚具邪惡感！最皇牌的是各款牛乳千層，奶味超濃超有滿足感！

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Holam Bakery 地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座4樓I室 營業時間：星期一、三至日12:00 - 19:30（星期二休息）

【3】Greyhound Café —— 必試椰子千層蛋糕

Greyhound是一間新派泰菜餐廳，主菜和小食固然美味，但甜品亦十分出色，當中千層蛋糕更屬必食之選！店內供應多款口味，包括芒果、泰式奶茶、斑蘭味，而最受好評的是椰子味，班戟皮中夾入椰子肉，味道清香，整體味道亦不會太甜。

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Greyhound Café 分店：尖沙咀圓方、尖沙咀K11 MUSEA、尖沙咀海港城、旺角新世紀廣場、沙田新城市廣場、九龍塘又一城、銅鑼灣時代廣場、中環國際金融中心、太古城中心

【4】Call Me Chef —— 90後藍帶廚師主理

小店由一名90後的藍帶廚師主理，主打奶蓋戚風蛋糕和千層蛋糕，千層蛋糕有多款口味，包括士多啤梨、榛子、伯爵茶、柚子芝士等，最近更推出雙層抹茶芝士、拉絲麻糬oreo、黑糖梅酒味，非常吸引！小店設有實體店，空間闊落可以坐低慢慢歎。

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Call Me Chef 工作室地址：觀塘駱駝漆大廈三座12樓J室 開放時間：星期一至日12:00 - 21:00 餐廳地址：觀塘駱駝漆大廈三座4樓T室 營業時間：星期一至日12:00 - 21:00

【5】Kazuki Bakery —— 招牌小山園抹茶千層蛋糕

小店主打日式卷蛋及千層蛋糕，使用日本高級食材製造，用料講究。招牌為抹茶千層蛋糕，使用小山園較高級的青嵐抹茶粉，抹茶味濃郁。千層蛋糕共有18層，蛋糕皮和忌廉分佈均勻，網民大讚入口即融，回味無窮！於官網訂購後，可選擇到工場自取，或加錢於地鐵站交收，亦可以選擇送貨上門。

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Kazuki Bakery 地址：觀塘鯉魚門道2號新城工商中心1219室 營業時間：星期一至日12:00 - 20:00

【6】師妹甜品 —— 長洲代表千層蛋糕

入長洲除了大魚蛋、芒果糯米糍，還有一間一定要試試看的甜品店！這間甜品小店皇牌正是芒果千層蛋糕，比起其他的千層蛋糕，師妹甜品的千層用吉士、芒果蓉、忌廉、班戟層層交互叠起，口感豐富，底層更有海綿蛋糕解膩。另有蜂蜜豆腐千層，坊間少見。

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師妹甜品 地址：長洲建新里12號地下 營業時間：星期一、四至五15:00 - 22:00，星期六至日及公眾假期14:00 - 22:00（星期二、三休息）

【7】Chateraise —— 分店最多容易買

近年不斷擴張的Chateraise，在不少商場都可以看到它的蹤影，主力賣日式蛋糕，而千層蛋糕也是其中主打。Chateraise的千層蛋糕有原味、抹茶味及朱古力味，厚實較甜，價錢相宜。

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【8】Shaz Confections —— 多款獨特口味

由新加坡人Sharon在港創立的品牌Shaz Confections，千層蛋糕口味獨特，有玫瑰荔枝、竹炭黑芝麻千層、斑蘭椰子等口味，而蛋糕底部特意有一層海綿蛋糕，可以減膩及增加口感。比起其他店，Shaz Confections的蛋糕色彩帶有糖果色，頗具少女心，打卡一流。

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Shaz Confections 【西營盤店】 地址：西環西營盤第一街21號地舖 營業時間：星期一至日08:00 - 19:00 【尖沙咀店】 地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G17B號舖 營業時間：星期一至日10:00 - 21:30 【北角店】 地址：北角渣華道123號北角匯二期地下G11-G12號舖 營業時間：星期一至日11:00 - 20:00

【9】DON DON DONKI —— 價錢相宜有好評

最後的黑馬是Don Don Donki的千層蛋糕！除了日常用品、零食之外，不少人到Donki都會買甜品及麵包，當中不少網民都推薦CP值甚高的Donki千層蛋糕，大家經過不如買一件試試！

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DON DON DONKI 驚安之殿堂 分店：小西灣藍灣廣場、山頂廣場、將軍澳Monterey Place、中環100QRC、銅鑼灣名珠城、銅鑼灣名珠城、荃灣海之戀、尖沙咀美麗華廣場

😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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