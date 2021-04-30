撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-30 12:31

【母親節｜禮物｜蛋糕｜2021】就到母親節，除了和媽媽食餐好，如果再準備一個精緻的蛋糕，就會更加完美！《香港01》飲食頻道記者精選了8款特色蛋糕，賣相賞心悅目，適合打卡開心Share，現在更有早鳥優惠！

【1】聖安娜餅屋 —— 85折歎皇冠蛋糕、韓式裱花蛋糕

聖安娜以韓國掀起熱潮的皇冠蛋糕為靈感，推出母親節限定「OUR QUEEN皇后」蛋糕。蛋糕外層以粉嫩的忌廉唧花作點綴，再加上華麗奪目的珍珠后冠裝飾，感覺清雅高貴。另外還有一款「粉紅溫馨花語」蛋糕，面頭擠滿唯美韓式裱花，花朵像真度極高！兩款蛋糕的賣相都非常精緻，打卡一流，媽媽看到必定心花怒放，一家人合照貼上Instagram必定吸到好多Like！

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【2】Häagen-Dazs —— 一個蛋糕有齊四款口味

Häagen-Dazs推出四款母親節雪糕蛋糕，其中一款是心形焦糖脆餅雪糕蛋糕，有一款則有齊四款口味：比利時朱古力、士多啤梨、夏威夷果仁及玫瑰紅桑子荔枝雪糕，而且預先切成八件，方便與家人分享！

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【3】La Famille —— 95折訂斑蘭椰子咖央戚風蛋糕

戚風蛋糕專門店La Famille推出「斑蘭椰子咖央戚風蛋糕」，蛋糕由白色忌廉與淡紫色忌廉組成，面層以深淺不一的紫色食用花作點綴，感覺高雅。蛋糕使用新鮮斑蘭榨汁製成，內層夾著椰子忌廉和椰子肉，當中忌廉加入了自家製斑蘭咖央醬，味道清香。

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【4】agnès b. CAFÉ —— 清新健康粉紅心形蛋糕

agnès b.推出L’amour母親節蛋糕，以心形圖案為設計。蛋糕共有兩款，包括一款4至7吋的蛋糕和一款迷你蛋糕。大蛋糕以滿滿的心海鋪滿表面，蛋糕使用了稀有糖，裡面加入哈蜜瓜果泥、茉莉花茶焦糖布甸，配以雲呢拿海綿蛋糕，健康不甜膩！

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【5】THE CAKERY —— 無麩質翻糖蘭花蛋糕

母親節蛋糕不含乳製品和麩質，造型精美，蛋糕用以純素糖霜製成的桃紅色翻糖蘭花和食用銀箔裝飾，帶出優雅感覺，亦可按照個人喜好訂製The Cakery招牌杯子蛋糕的各種口味。

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【6】Vive Cake Boutique —— 高達7款味道選擇

精品蛋糕店推出多款母親節限定蛋糕，當中有三款蛋糕有七種味道選擇，包括雲呢拿海綿蛋糕配芒果柚子慕絲丶紅絲絨蛋糕配忌廉芝士、朱古力蛋糕配朱古力甘納許、榛子蛋糕配榛子牛油忌廉及榛子碎丶伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉等，總有一款啱媽媽口味！

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【7】東海堂 —— 85折訂天鵝赤莓忌廉蛋糕

東海堂推出共4款節日蛋糕，包括兩款赤莓忌廉蛋糕，上面放上以朱古力製成的天鵝作點綴，感覺優雅。另外兩款蛋糕則為雜果紫色絲絨忌廉蛋糕和芒果忌廉蛋糕，現時更可享85折優惠，趕快行動！

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【8】美心西餅 —— 85折歎花朵主題蛋糕

美心推出3款母親節蛋糕，以繁花盛開為主題，包括保鮮花芒果雜果蛋糕、莓漾果凍慕絲蛋糕及香檳玫瑰鮮果忌廉蛋糕。現在更有85折早鳥優惠，不容錯過！

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【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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