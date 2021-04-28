撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-04-28 18:10

米線這款平民美食人氣超高，更有人於Facebook開設「香港米線關注組」，至今已擁有超過10萬名粉絲。谷內有幾間米線人氣特別高，受到網民高度推介，不過與此同時，亦有不少谷友現身，指這些店舖其實被過於吹捧，根本不值得排隊或特地跨區朝聖！

近日有荃灣街坊在Facebook「香港米線關注組」發文分享自己在著名米線店的不快經歷，引起網民熱烈回應。（ig @ total_eat_clipse）

近日Facebook「香港米線關注組」和連登討論區都不少網民留言，表示最近大受歡迎的米線店，原因主要是衛生和服務態度問題，有網民更指有間根本猶如獄警，食完一肚氣！想知網民口中態度超差的舖頭是哪一間，立即按圖睇4大被指名過於實的米線😰👇👇

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😋同場加映1：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映2：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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